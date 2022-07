Sheila, laat mij dan die ene lezer zijn

Sheila Sitalsing en Bert Wagendorp (op de rug gezien). Beeld DANIEL ROSENTHAL / de Volkskrant

Sheila, wil je met me trouwen? Niet uit liefde of zo. Ik ken je amper, en jij kent me helemaal niet. Maar crisissituaties vragen om ongebruikelijke maatregelen.

Ze zeggen wel dat een schrijver of columnist al tevreden is als het lukt één lezer echt te raken. Laat mij dat dan zijn. Dat ik na weer een nacht onrustig slapen en malen over alle reuring en stevige meningen van mannetjes in blauwe pakken (en soms een vrouwtje in mantelpak), dat ik dan s’ochtends beneden kom waar jij dan bij een kopje thee uitlegt hoe het zit. Dat al dat geblaat niet meer is dan het maken van geluid. Geluid om aandacht te trekken, ego’s op te pompen, en eigen falen te maskeren. En dat ik dan na het tweede kopje thee weer iets meer begrijp van de wereld en minder bedrukt aan de dag kan beginnen.

Ach ja, en de liefde komt dan misschien vanzelf. Aan mij zal het niet liggen.

Wim van Lankveld Nijmegen

Iets minder winst

Er zijn vitale sectoren in de samenleving, waar commercieel gewerkt mag worden, maar waar wat mij betreft geen grof geld verdiend mag worden, juist omdat het vitale sectoren zijn met noodzakelijke nutsvoorzieningen voor iedereen. Dat geldt bijvoorbeeld voor sectoren als onderwijs, gezondheidszorg, medicijnontwikkeling, wonen, energie en de voedselvoorziening.

Heel mooi dat de familie De Heus zo groot is geworden in veevoeders, maar genoeg is genoeg. Ze hebben voldoende geld verdiend om nog generaties lang op te kunnen teren, nu is het tijd om aan het algemeen belang te denken en iets minder winst te gaan maken en een positieve rol te gaan spelen in de stikstofdiscussie.

Het is mede aan de winsten van dit soort bedrijven te wijten dat de boeren klem zitten in hun bedrijfsvoering en de transitie naar een duurzamere bedrijfsvoering niet kunnen maken. Het is een gotspe dat de familie De Heus nu ineens optreedt als de ‘beschermer’ van de boerenstand, die ze jarenlang hebben uitgeknepen voor hun megawinsten.

Jaap Lampe Haarlem

Goed script

Het stoort mij dat in filmrecensies zo vaak de scenarioschrijver over het hoofd wordt gezien. Terwijl je toch zou denken dat een goed script zeker van belang is. Zo las ik vandaag een mooie recensie van de nieuwe Nederlandse animatiefilm Knor. Terecht worden verschillende makers gecomplimenteerd, maar ook nu mis ik weer de naam van de scenarioschrijver. Maar ik heb hem gevonden: het script is van Fiona van Heemstra.

Johan Hobo Amsterdam

Topografie

Saoedi-Arabië opent luchtruim, ook voor ­Israëlische luchtvaartmaatschappijen, luidde het bericht. Het bracht onze vlucht van vorige maand in herinnering met Saudia Airlines naar Jeddah.

Op de rugleuning van de stoelen een scherm waarop werd aangegeven waar ons vliegtuig zich op dat moment bevond. Wat wij nog altijd knap vonden. Echter.

Na Griekenland, de Middellandse zee over, werden alle landen in de omgeving plus steden aangegeven, maar Israël ontbrak volledig. Tussen Beiroet en Gaza lag een oningevuld stuk land, dus zonder ook maar één enkele stad. Het bestond niet. We waren verrast te zien hoe politiek doorwerkt tot in de topografie. Of dit nu ook gaat veranderen?

Marcel Gerritsen Amsterdam

Stikstofcrisis

Wellicht is het raadzaam voor politici en ambtenaren De Heerser van ­Machiavelli te lezen, die 500 jaar geleden schreef: ‘Het is hiermee precies zo als met alles wat de staat betreft. Want als men – iets wat slechts een verstandig man gegeven is – de ongezonde ontwikkelingen die daar in de kiem aanwezig zijn, reeds van verre onderkent, kan men de zaak verhelpen. Maar wanneer men deze ontwikkelingen niet ziet en men ze zó lang laat voortwoekeren dat iedereen ze kan constateren, dan is er niets meer aan te doen’.

Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de toeslagenaffaire.

Pieter W. Otter Groningen

Verschil

Het verschil tussen mannen- en vrouwenvoetbal in Nederland is, dat de vrouwen wel van Portugal winnen.

Edward van der Kaaij Nijkerk