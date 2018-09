Sergio Padt is een talentvolle doelman die te beroerd is om in te checken

Wij hadden vroeger nog een Nokia, zei trainer Danny Buijs van FC Groningen deze week tijdens een persconferentie. De uitspraak stond als kop boven een stuk op de site van het Dagblad van het Noorden.

Voordat we kunnen begrijpen waarom Buijs dit zei, moet eerst duidelijk worden wat er zondagavond precies gebeurde in de trein van 20.56 uur van Groningen naar het Duitse Weener, op het traject tussen de stations Europapark en Kropswolde. Station Europapark ligt op loopafstand van het stadion van FC Groningen.

Een van de reizigers was Sergio Padt, de doelman en aanvoerder van FC Groningen. ’s Middags had hij met FC Groningen tegen AZ gespeeld. Hij was in het gezelschap van een man en een vrouw. Padt woont in Kropswolde, de rit zou maar een paar minuten duren.

Hij had niet ingecheckt, vertelde hij in een gesprek met de man dat door een ooggetuige later ‘onsamenhangend’ werd genoemd. (Mogelijk had dit te maken met de ‘paar wijntjes’ die Padt volgens algemeen directeur Nijland na de wedstrijd had gedronken.)

Twee conducteurs , een man en een vrouw, vroegen Padt om zijn vervoersbewijs. Weet je wel wie ik ben, zei Padt. Er werd een boete uitgeschreven. Padt was woedend.

De ooggetuige: ‘Meerdere passagiers houden de gespannen situatie nauwgezet in de gaten; de bijna twee meter lange gestalte van de keeper is imposant. Padt scheldt de twee conducteurs en een aanwezige beveiliger de huid vol, maar daar blijft het niet bij: hij haalt uit en slaat de beveiliger.’

De twee mannen probeerden Padt in bedwang te houden. Op station Kropswolde bleven de deuren van de trein dicht tot de politie arriveerde. Padt werd gearresteerd.

De ooggetuige was Marc Bos. Padt had pech. Bos is medewerker van het Dagblad van het Noorden en deed nauwgezet verslag van de gebeurtenis. ‘Een meisje loopt uit de coupé en belt woedend met het thuisfront. Nu ben ik nog later thuis door een of andere agressieve klootzak die zegt dat hij voor FC Groningen speelt!’

Padt bracht de nacht door in de cel. Hij leverde zijn aanvoerdersband in en betuigde uitgebreid spijt. Donderdag speelde hij gewoon mee in het bekerduel van FC Groningen met FC Twente.

De vorige keeper die een nacht in de cel zat was Jeroen Zoet van PSV. In 2015 was hij betrokken bij een vechtpartij. In de cel vernielde hij een toiletpot.

Afgezien van die toiletpot hebben de twee incidenten veel met elkaar gemeen. Het nieuws verspreidt zich razendsnel. Hoe bekender de voetballer, hoe gretiger het nieuws wordt gedeeld.

De neiging bestaat om die publiciteit als straf te beschouwen. Technisch manager Jans, algemeen directeur Nijland, trainer Buijs en Padt zelf gingen allemaal op die toer. Door de ‘enorme mediahype’ moest Padt diep door het stof, zei Nijland. Volgens Buijs had ‘heel Nederland’ het erover.

Alle clubleiders zeiden dat ze het wangedrag van Padt afkeurden en allemaal begonnen ze het tweede deel van hun redenering met het woord ‘maar.’ Maar Padt is zo’n sociale man. Maar hij is al zo zwaar gestraft. Maar hij heeft zijn excuses aangeboden. Maar hij heeft zijn aanvoerdersband ingeleverd.

En er was die vergelijking met vroeger, met de tijd dat we vroeger een Nokia hadden, en nog geen smartphone. Als je toen de fout in ging, lag dat veel minder snel op straat , zei Buijs. Hij keurde absoluut niet goed wat er was gebeurd, máár – daar was het – dit soort incidenten vonden vijftien tot twintig jaar geleden óók al plaats.

Ja, nou en?

Weet je wel wie ik ben, precies daar gaat het helemaal mis. Inmiddels weten we dat Sergio Padt een talentvolle doelman is die te beroerd is om in te checken en uitzinnig van woede een beveiliger slaat – een beveiliger van wie niemand zich heeft afgevraagd hoe hij er aan toe is.