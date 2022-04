Selma Omari lijkt geen stap te kunnen zetten zonder cultureel gemotiveerd commentaar te krijgen

‘Hé Selma, we hebben mensen over jou gesproken’, zegt een van de makers vanachter de camera tegen de Rotterdamse youtuber, influencer en zangeres. ‘Sommige mensen zijn wel kritisch, hoor.’ Omstandig maakt hij duidelijk wat hij met ‘kritisch’ bedoelt: scheldpartijen. Hoer, ongelovige. ‘Ik begrijp dat niet’, zegt Selma Omari. ‘Hoe kunnen mensen praten over God en dan zeggen: hoer. (…) Dat laat zien hoe dom deze mensen daadwerkelijk zijn. Ik zeg je eerlijk: ik wil dat sowieso in de docu. Dat gaat er echt niet uit.’

Selma Omari in de documentaire ‘Omari; geen gezeik’. Beeld BNNVARA/Represent

De weerstand die haar publieke leven en haar identiteit oproepen bij sommige jonge, conservatieve volgers met een islamitische achtergrond, is precies wat de zaterdag uitgezonden documentaire Omari; geen gezeik (NPO 3 en NPO Start), over ‘de eerste Marokkaanse vlogger van Nederland’ interessant en anders maakt dan andere portretten van (vrouwelijke) influencers en artiesten. De film over zangeres Famke Louise liet al zien hoe ongenadig veel haatreacties en seksisme een jonge, vrouwelijke artiest te verstouwen krijgt. Maar in Omari; geen gezeik zien we een vrouw die geen stap lijkt te kunnen zetten zonder daarbij cultureel gemotiveerd commentaar te krijgen, omdat ze, houd je vast, een topje draagt.

Voordat Omari haar eerste vlog op YouTube zette, wist ze al dat dit zou gebeuren: ‘Ik zei tegen mezelf: are you ready?’ ‘De Marokkaanse gemeenschap is kritisch’, zegt haar beste vriend Reda in de film, ‘de meeste [Marokkaanse vrouwen] laten zich daardoor weerhouden.’ Selma niet, die was al snel het gesprek van de dag. En dat is eigenlijk nooit gestopt. ‘Ze heeft meer dan een half miljoen volgers, maar misschien wel evenveel haters’, kondigde het radioprogramma Spijkers met koppen haar afgelopen weekend aan.

Toen Selma nog thuis bij haar moeder in de volkswijk Crooswijk woonde en vanuit haar slaapkamer liet zien welke Chaneltas en Louboutins ze nu weer had ‘gehaald’, en wat haar op Kim Kardiashian geïnspireerde outfit of the day was, was ik kijker van het eerste uur. Ik wil maar zeggen: ik heb een zwak voor Selma. Net als Yeliz Çiçek, de hoofdredacteur van Vogue, die in de film van Wouter Vogel vertelt hoe we de jonge vlogger voor de camera zagen opgroeien, fouten maken, worstelen met de haatberichten en carrière maken.

De film zet Omari neer als een feminist, iemand die vooroploopt in strijd voor emancipatie en tegen vooroordelen waar juist iemand met haar achtergrond vrijwel dagelijks mee te maken krijgt. Omari lijkt voor niks en niemand bang (je kunt het meisje wel uit Crooswijk halen, maar Crooswijk niet uit het meisje) en heeft bovendien lak aan conventies. Dat kun je feministisch noemen, maar is net zo goed een bijeffect van wie Selma is, een vrouw die is geboren met een stormram in de ene hand een paar pumps in de andere.