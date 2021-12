Sekswerkers verdienen ook respect

De Wallen in Amsterdam tijdens de huidige avondlockdown. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Toen Sigrid Kaag eerder dit jaar aankondigde niet met de ChristenUnie in zee te willen, steeg er voorzichtig gejuich op binnen de sekswerkersgemeenschap. Niet dat wij bezwaren hebben tegen christenen, integendeel, volgens diverse collega’s zijn zij hun beste klanten. En net als ieder ander dienstverlenend beroep verwelkomen wij iedere klant even vriendelijk, of ze nu in de tandenfee of de Here God geloven. Helaas ondervinden wij dit respect omgekeerd niet van de CU.

De CU maakt wederom deel uit van het nieuwe kabinet. Dat betekent dat het omstreden wetsvoorstel Wet Regulering Sekswerk (WRS) alweer niet van tafel is. Laten we de betreffende passage uit het regeerakkoord erbij pakken. De aanhef luidt: Mensenhandel/prostitutie. Op zich niet verkeerd; het lijkt erop dat er nu eens (terecht) onderscheid wordt gemaakt tussen deze twee begrippen. Zouden er dan ook maatregelen worden genomen tegen het uitbuiten van arbeidsmigranten in de land- en tuinbouw, de bouw, de schoonmaaksector en de horeca? Helaas.

Het plan is uitsluitend gericht op sekswerk. Verplichte registratie van sekswerkers in een landelijke database, met de echte naam, telefoonnummer en BSN en een vergunningsplicht. Ook al heeft zelfs de rapporteur mensenhandel aangegeven dat dit niet werkt. Verder veel stoere taal over toegang tot hulpverlening en extra geld voor uitstapprogramma’s. Sinds de CU in de regering zit, zijn er miljoenen euro’s naar uitstapprogramma’s gegaan zonder dat het hielp.

Voor de goede orde: sekswerk is een legaal beroep in Nederland. Of de CU het nu leuk vindt of niet, er zijn duizenden vrouwen, mannen en alles daartussenin die hun beroep vrijwillig en met plezier uitoefenen. Ik vind het onbegrijpelijk dat progressieve partijen als D66 en de VVD zich schijnbaar laten gijzelen door de CU, en in ruil voor vijf zetels moedwillig een hele beroepsgroep voor de bus gooien.

Karin Angela, sekswerker, Amsterdam

Datacentrum

Ik verwacht nu van de gemeenteraad van Zeewolde dat ze gaan besluiten dat er voldoende windmolens binnen hun gemeente komen te staan om genoeg stroom op te wekken voor dat nieuwe datacentrum en voor alle bedrijven en inwoners van die gemeente. En dat ze dus de verantwoordelijkheid daarvoor niet over de heg kiepen bij andere gemeenten. Bij bevoegdheden horen namelijk ook verantwoordelijkheden.

Albert Willem Knop, Horn

Twintig ministers (1)

Toe maar, twintig ministers. Daar zit natuurlijk ook een Ministry of Silly Walks bij. Weten we tenminste zeker dat er één minister is die het volste ­vertrouwen geniet van alle Nederlanders.

Piet Post, Arnhem

Twintig ministers (2)

Een minister van Armoedebeleid betekent toch gewoon dat de politiek in ons welvarende landje niet in staat is om de publieke sector duurzaam te organiseren. Wat een armoede.

Kees de Jong, Utrecht

‘Geen probleem’

Afgelopen weekend schreef Julien ­Althuisius in zijn column dat steeds meer jongeren ‘geen probleem’ in plaats van ‘graag gedaan’ zeggen. Hij vindt dat jongeren hiermee aangeven dat een bepaalde handeling ‘probleem potentie’ heeft, terwijl de handeling, zoals het maken van een koffie, gewoon jouw werk is.

Volgens mij is het omgekeerde waar. Wanneer je op een bedankje ‘graag gedaan’ zegt, geef je aan dat een bedankje inderdaad op z’n plaats was, jij hebt immers iets voor iemand anders gedaan. Wanneer je ‘geen probleem’ antwoordt, geef je aan dat iemand jouw niet had hoeven bedanken, aangezien de handeling die jij voor hen uitgevoerd hebt geen moeite was. Groeten van een jongere die altijd ‘geen probleem’ zegt.

Hilde van de Haar, Utrecht

In gesprek

Politici en andere deskundigen op tv, krant en radio hebben het er steeds over dat we het ‘met elkaar’ moeten doen. Maar zolang we het niet ‘samen’ doen wordt het niks. We moeten met elkaar in gesprek om het vervolgens samen op te lossen of aan te pakken.

Judith Terwindt-van Berkom, Waalre

Motto

‘Omzien naar elkaar ...’ dan krijg je Omtzigt!

Kees de Vries, Dwingeloo

Brief

Wij zijn al diverse decennia abonnee van de Volkskrant . Omdat we breed geïnformeerd willen worden over politiek, wetenschap, onderwijs et cetera. Zodat we een meer onderbouwde mening konden vormen.

De ingezonden brief van Carla ­Grootjen van zaterdag verwoordt precies onze gevoelens over de Volkskrant van de laatste tijd. Compliment voor Carla. Maar ook een compliment aan de redactie, die deze brief zo prominent heeft geplaatst.

Dick Geubels, Ter Apel

Begrip

De brief van mevrouw Carla Grootjen is mij uit het hart gegrepen. Zó voelde ik het en kon ik het niet verwoorden. Zij kon het wel. Het artikel over het ­fascisme met Robin te Slaa is een voorbeeld van wat ik graag lees. Dat leidt tot begrip.

Jenny Sibma, Zwolle