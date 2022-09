Seksuele voorlichting is belangrijk, maar er is meer dan alleen bangmakerij

Van de dag dat actrice Joy Delima op haar middelbare school aidspreventievoorlichting kreeg, herinnert ze zich alleen maar de angst voor hiv. Dat kan anders.

Op de middelbare school werd ons vanuit het schoolleiding vrij veel angst ingeprent voor seksueel overdraagbare aandoeningen. Toen ik in de tweede klas zat, kwam er ooit namens het toenmalige Stop aids now! een jonge vrouw van rond de 24 langs om te vertellen dat ze op haar 16de tijdens haar eerste keer seks met een ander besmet was geraakt met hiv. Tijdens haar eerste keer.

Je had onze gezichten moeten zien. De hele aula zat vol met pubers die op dat punt in hun leven aan bijna niets anders dachten dan aan seks – en hoe leuk en geil en onschuldig het allemaal wel niet zou zijn. We zaten daar en al onze seksdromen werden verbrijzeld, want je kon dus gewoon tijdens je eerste keer hiv oplopen. De vrouw was blond met blauwe ogen en hetero. Ze heette Marie, Claire of Chantal, zoiets, en ze kwam uit een dorp waar ik nog nooit van had gehoord.

Ik kon me niets anders voorstellen dan dat ze dat bewust hadden gedaan. Zo van: nee nee, aids is niet alleen iets voor mensen uit derdewereldlanden, leerling, ook jij kunt het krijgen. Ook als je wit bent. Ook als je hetero bent en in Nederland woont.

Om eerlijk te zijn denk ik dat ze er goed aan hebben gedaan om Marie-Claire Chantal de Boer uit te nodigen. Door de beeldvorming van aidspreventieorganisaties denkt men inderdaad nog vaak dat aids dodelijk is en enkel weggelegd voor de uitgehongerde kinderen die we op tv zien of homoseksuelen. Als er een homoseksuele man uit een risicogebied in de aula had gestaan, zou waarschijnlijk niemand zich aangesproken hebben gevoeld helaas.

Diezelfde middag nog sloot ik me direct aan bij het Stop aids now!-team van m’n school. Ik heb geen idee meer waar dat team voor bedoeld was en we hebben er nooit iets mee gedaan, maar mijn angst om ergens op een straathoek in Rotterdam-Oost hiv op te lopen van een of andere geprivilegieerd uitziende Jan-Pieter was ondertussen zo groot dat ik alles wilde leren om mezelf te beschermen tegen Marie-Claires virus.

Het plan van mijn schoolbestuur was gelukt. Ik zou nooit meer een pik of een kut aanraken en ik was bang. Bang voor seks. Tot ik die avond weer een aflevering van Spartacus zag en zo puberaal geil werd dat ik diezelfde nacht nog mijn kuisheidsgordel doormidden knipte en mezelf een ongeluk vingerde, zoals alleen pubers dat kunnen. Zolang het mijn eigen poenie was, kon het vast geen kwaad.

Mijn school deed er goed aan om een middag te wijden aan aidspreventie, dat ga ik niet ontkennen. Ik denk dat wij geile pubers die wake-upcall daadwerkelijk nodig hadden, zodat we niet allemaal ergens op schoolkamp in één grote condoomloze orgie zouden belanden.

Toch ben ik van mening dat je naast bangmakerij op het gebied van soa’s en zwangerschappen ook ruimte moet maken voor de leuke kanten van seks. Genot bijvoorbeeld. En hoe je iemand met een vulva echt goed vingert. Het zou zoveel vreemdgaan schelen als ze je dat aanleerden op school.

Of je kinderen nu wel of niet over seks vertelt, de mooie en beangstigende verhalen incluis, ze gaan het vroeger of later, tenzij ze aseksueel zijn, toch wel doen. En als jij het ze niet vertelt, gaan ze het online opzoeken en leren ze dingen uit porno – daar wordt niemand blij van.

Dus ja, laat alle kinderen absoluut de Marie-Claire van hun generatie ontmoeten, zodat ze elke keer als ze later uit geilheid geen condoom willen gebruiken, terugdenken aan de angstaanjagendste dag uit hun leven. Maar leer ze ook dat seks geweldig is. Dan denken ze tijdens de seks ook aan leuke dingen – en niet alleen aan tieners met hiv.

