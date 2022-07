Seksuele assertiviteit geeft mij het gevoel dat ik een soort amazonegodin ben die neemt wat ze wil

De eerste keer dat actrice Joy Delima bewust het initiatief nam tot seks, ging er een wereld voor haar open.

Laatst ving ik een gesprek op tussen twee mannen over wie het seksuele initiatief neemt in de relatie. De ene man zei dat zijn vrouw eigenlijk nooit het initiatief nam. Als ze seks hadden, kwam dat altijd voort uit zijn handelen. Hij keek er een beetje verdrietig bij. Alsof hij zelf ook een beetje geschrokken was van hoe echt het ineens had geklonken nu hij het hardop zei. Was er iets mis in zijn relatie? Lag het aan hem?

Het zette me aan het denken. Het is voor mij alweer meer dan vier jaar geleden dat ik een relatie en een vast seksleven had. Misschien klinkt het overdreven, maar soms kan ik me er niets meer bij voorstellen, relatieseks. Hoe was dat? Wie begon er? Hoe begon het?

Wat ik me wél kan herinneren is de eerste keer in mijn leven dat ik me bewust was van het seksuele initiatief dat ik nam. Dat had uiteraard te maken met het feit dat ik me voor het eerst sterk seksueel aangetrokken voelde tot iemand, maar ook zeker doordat hij ruimte maakte voor mijn initiatief. Hij kon dan bijvoorbeeld wel uitspreken dat hij zin in me had, of non-fysiek voorspel inzetten in de vorm van complimenten of intens oogcontact, maar de daadwerkelijke stap naar fysiek contact en seks liet hij soms over aan mij. Ik weet nog dat dat zo’n openbaring voor me was. Alsof er een totaal nieuwe sekswereld voor me openging. Voorheen dacht ik dat ik het niet durfde, of een laag libido had, maar het bleek onder andere gewoon het gebrek aan ruimte te zijn om daadwerkelijk die eerste stap te zetten. En ja, de aantrekkingskracht is natuurlijk even belangrijk, maar voorheen ervoer ik die ruimte dus niet.

Als we even de positieve route kiezen, en er dus niet van uitgaan dat het gebrek aan initiatief ligt aan een slechte relatie, dan is er echt licht aan de horizon. Want als dezelfde persoon altijd het initiatief neemt, wil dat niet zeggen dat de ander tegen de zin in sekst. Beide partijen kunnen evenveel zin in de seks hebben, maar er is bijvoorbeeld gewoon één persoon die steeds met het idee komt.

‘Wat is dan het probleem, Joy?’ Nou, er is geen echt probleem, maar op den duur kan de initiatiefnemer zich dus afvragen waarom er nooit initiatief wordt getoond door diens partner en daar onzeker over worden. Mijn nederige advies: praat erover. Niets werkt zo goed als goeie ouwe communicatie. ‘Ik merk dat ik eigenlijk altijd het initiatief neem en ik zou het zo leuk vinden om te ontdekken hoe het zou zijn als we dat zouden afwisselen, hoe zie jij dat?’ Bijvoorbeeld hè, geef er je eigen schwung aan.

Als ex-’passieveling’ kan ik u in ieder geval vertellen hoeveel ik over mijn eigen seksualiteit leerde toen ik ineens zelf het narratief kon starten. Zo ontdekte ik dat ik soms wel zin had, maar er nog niet helemaal klaar voor was als de ander begon met diens initiatief. Toen ik dat ineens zelf kon inzetten, ervoer ik voor het eerst hoe het was om fysiek en mentaal honderd procent klaar te zijn voor seks en de ander echt, écht te willen. Daarbovenop gaf het mij zoveel nieuw zelfvertrouwen.

Seksuele assertiviteit geeft mij het gevoel dat ik een soort amazonegodin ben die dondersgoed weet wat ze wil en het neemt. Ik neem. Met consent, uiteraard. Ik neem met consent.

