Seksueel wangedrag is niet opgelost met het straffen van één dader. Het is een patroon dat we allemaal in stand helpen houden

We zijn allemaal subjectief als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. Daarvoor hoeven we niet eens zelf misbruikt te zijn geweest, en we hoeven ook niet zelf over de schreef te zijn gegaan, schrijft Maartje Laterveer. Zo lang we blijven hangen in retoriek over schuld en boete, en het debat zich blijft beperken tot incidenten, zal er niets veranderen, waarschuwt zij.

Zeven miljoen mensen hebben gekeken naar de uitzending van Boos, waarin Tim Hofman het seksueel wangedrag bij The Voice aankaartte. Zeven miljoen mensen die zagen hoe de grote baas van The Voice het een ‘maatschappelijk probleem’ noemde dat vrouwen hier niet over aan de bel trekken.

Zeven miljoen min één moet ik zeggen, want ik was al afgehaakt bij de eerste onherkenbaar gemaakte vrouw die vertelde over seks die ze niet wilde, maar waartegen ze niet durfde te protesteren. Niet omdat het me niet interesseerde, maar omdat ik al kon uittekenen wat komen ging. Dat kunnen we allemaal sinds #MeToo in oktober 2017 losbarstte. De discussies aan de talkshowtafels over wie wat heeft gedaan en of vrouwen zelf verantwoordelijk zijn als ze in iemands auto stappen. De sensatiebeluste media die achter elk incident aan rennen.

Zo verandert er niets. Want niets zal er veranderen als we blijven hangen in retoriek over schuld en boete, en het debat zich blijft beperken tot incidenten. Deze ontnemen ons het zicht op waar het werkelijk om gaat: seksueel wangedrag is geen incident. Het is een patroon. En er liggen maatschappelijke wetten aan ten grondslag die we allemaal in stand houden.

Vieze spelletjes

Toen ik 10 jaar was, vertelde ik aan mijn vader dat mijn jongste broer ‘s nachts bij mij op mijn kamer kwam. Het is 35 jaar geleden, maar ik zal de scène nooit vergeten. Het was in onze keuken, na het eten. Aan tafel had mijn vader aan mijn moeder verteld over zijn dag, zoals hij wel vaker deed. Hij werkte als huisarts, soms had hij patiënten met verhalen waar hij mee worstelde. Die dag was er een patiënt bij hem gekomen met het verhaal dat het buurjongetje ‘vieze’ spelletjes deed met zijn dochtertje. Iets met stokjes. Ik spitste mijn oren.

Mijn broer kwam al jaren ’s nachts bij mij in bed om dingen te doen waarvan ik niet begreep wat ze waren, maar waarvan ik wel wist dat ik ze niet prettig vond. Vies. Kennelijk was mijn vader een man die daar iets tegen kon doen. Dus na het eten, toen mijn moeder en de rest van ons gezin de keuken uit waren, verzamelde ik al mijn moed. Mijn vader stond bij de vaatwasser en ik bij de koelkast. Ik peuterde wat aan de rand van de koelkast, en zei zo zacht als ik kon: ‘Pap, wat jij net over dat buurjongetje vertelde, dat doet Thomas ook weleens bij mij.’ ‘Oh’, zei mijn vader. ‘Wat doet hij dan?’ Mijn keel zat zo dicht dat ik bijna stikte. Het enige wat ik er nog uit kreeg, was: ‘Dat moet je hem maar vragen.’ Toen rende ik de keuken uit.

Het zou tien jaar duren voor ik besefte dat mijn vader nooit iets heeft gedaan met de wetenschap dat zijn zoon (die in werkelijkheid anders heet) aan zijn dochter zat. Er waren nochtans genoeg signalen dat het niet zo goed ging met mij. Ik was een boze puber. Ik liet mij door niets of niemand kennen. Ik ontwikkelde een haatverhouding met mijn lichaam. Op het randje van anorexia belandde ik als student bij een psycholoog, die op een dag mijn ouders wilde spreken. Ook die scène zie ik nog voor me. Mijn ouders zwijgend tegenover de psycholoog achter zijn bureau. ‘Herinnert u zich’, vroeg deze aan mijn vader, ‘dat uw dochter iets over uw zoon aan u vertelde in de keuken?’ Ja, dat wist mijn vader nog. ‘Wat heeft u toen gedaan?’ Mijn vader zei: ‘Niets.’

Hadden mijn ouders toen naar mij gekeken, dan hadden ze misschien gezien hoe dat ene, simpele woord bij mij insloeg als een bom. Mijn vader was mijn held. Nooit was het in mij opgekomen dat hij niets had gedaan om mij te beschermen. Dat mijn broer niettemin was doorgegaan, kon maar één ding betekenen: het was mijn schuld.

Zoals het ook mijn schuld was dat de oude buurman van een paar huizen verderop op een dag zijn hand in mijn onderbroekje stak en mij op de bank trok, een andere buurman zijn bevende tong in mijn mond stak in het muffige, nauwe gangetje van zijn huis waar de foto’s van zijn overleden vrouw aan de muur hingen, dat ik op mijn 16de tegen mijn wil werd ontmaagd door een doorgesnoven Britse student die me pijn deed. Het was allemaal mijn schuld.

‘Waarom heeft u niets gedaan?’, vroeg de psycholoog. Mijn vader haalde nauwelijks merkbaar zijn schouders op. ‘Ik wilde niet dat dit in mijn gezin gebeurde.’

Ik schrijf dit niet op om medelijden te wekken. Ik schrijf het niet op om mijn vader of broer in een kwaad daglicht te stellen. Beiden zijn goede mensen. Mijn broer heeft zijn excuses gemaakt, jaren later, toen we beiden volwassen waren en ik bleef worstelen met mijn verleden. Het spijt hem nog altijd dat hij niet de grote broer is geweest die mij juist beschermde, en staat volledig achter dit stuk. Mijn vader heeft zijn fouten ruimschoots erkend en vergiffenis gevraagd. Toen ik hem belde om te vragen of hij het oké vond dat ik dit opschreef, zei hij zonder aarzelen: ‘Natuurlijk, ik zie geen reden waarom niet. Het is waar. En het lijkt me alleen maar goed dat je dit verhaal vertelt.’

Ik moet bekennen dat ik dat liever niet doe, want ik weet dat ik hiermee het risico loop dat ik als journalist minder serieus genomen zal worden. Mij is iets naars overkomen, dus ik ben subjectief. Alles wat ik hierover zeg, is gekleurd door mijn ervaringen. Dat ik het toch opschrijf, is omdat ik denk dat we allemaal subjectief zijn als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. We zijn allemaal gekleurd. Daarvoor hoeven we niet eens zelf misbruikt te zijn geweest, en we hoeven ook niet zelf over de schreef te zijn gegaan. Het enige wat we daarvoor hoeven te doen is opgroeien in onze maatschappij: een maatschappij waarin seksueel wangedrag besloten ligt in ons manbeeld en vrouwbeeld. Ik schrijf het op omdat ik denk dat de inertie van mijn vader voor een breder probleem staat.

Boys will be boys

Naar schatting 14 procent van de meisjes maakt vóór hun 18de verjaardag een vorm van ernstig seksueel geweld mee. Het aantal jongens met vergelijkbare ervaringen wordt geschat op 3 procent. Bijna de helft (47 procent) van de jongvolwassen vrouwen heeft ooit te maken gehad met enige vorm van seksueel geweld, uiteenlopend van online intimidatie tot verkrachting. Dit geldt voor 13 procent van de jongvolwassen mannen.

Deze cijfers gelden onder voorbehoud, want er zijn ook gevallen van seksueel geweld die niet als zodanig worden herkend of om andere redenen niet gemeld worden. Zeker mannelijke slachtoffers van seksueel geweld treden niet gauw naar buiten met hun ervaringen. Twee conclusies worden door de wetenschap echter zonder reserves getrokken: seksueel geweld komt regelmatig voor, en treft vaker meisjes dan jongens.

Vaak wordt een genetische verklaring aangevoerd voor het feit dat de daders merendeels mannen zijn. De man is nu eenmaal een jager, het is evolutionair bepaald dat hij zoveel mogelijk nageslacht moet produceren. Het is de reden waarom mannen wegkomen met misogyne praat onder de noemer van locker room talk. Boys will be boys.

Alleen: het klopt niet. Er bestaat niet zoiets als een libido dat gestild moet worden, weten we onder anderen dankzij de gerenommeerde seksuoloog Ellen Laan die onlangs overleed. Onvermoeibaar streed zij om de mythes over de vrouwelijke én de mannelijke seksualiteit uit de wereld te helpen. Mannen en vrouwen zijn helemaal niet zo verschillend als we denken, zei zij altijd. Mannen hebben net zomin als vrouwen spontaan zin in seks, beiden raken uitsluitend opgewonden door prikkels.

Het is ook onzin om testosteron het mannelijk sekshormoon te noemen, want ook bij vrouwen is dit het enige hormoon dat direct invloed heeft op de seksualiteit. Weliswaar hebben vrouwen er zeven keer minder van dan mannen, maar ze zijn er gevoeliger voor en hebben in hun bloed zelfs tien keer zoveel testosteron als oestrogeen.

Als mannen geen testosteronbommen zijn, hoe kan het dan dat het vaak mannen zijn die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen? Omdat ze ermee wegkomen, meent Jackson Katz, een Amerikaanse genderwetenschapper die in een miljoenen keren bekeken TED-talk uit 2012 seksueel geweld als mannenprobleem op de kaart zet. Sterker, volgens Katz voedt onze westerse cultuur de idee dat mannelijkheid synoniem is met dominantie en misogynie.

Dit betekent niet dat individuen niet verantwoordelijk zijn voor hun gedrag, maar wel dat we het probleem niet moeten individualiseren. We moeten vraagtekens zetten bij onze religieuze instituten, de helden die we vereren, onze media, onze reclame, ons taalgebruik, de mainstream porno die toegankelijk is voor jan(tje) en alleman, bij de samenleving die wij vormen en de manier waarop jongens hierin worden gesocialiseerd tot mannen.

Sociale wetten

De emancipatie is voltooid, zeggen velen. Mannen en vrouwen zijn immers voor de wet gelijk. Maar ons doen en laten wordt niet alleen bepaald door juridische wetten. Er zijn ook ongeschreven regels die ons worden geleerd door onze opvoeding, door rolmodellen, door films en televisie, door media en reclames. Zij vormen onze sociale normen en komen met verwachtingen die nauw gelieerd zijn aan onze sekse.

Zo wordt van een vrouw verwacht dat ze lief is en zorgzaam en mooi, en van een man dat hij onafhankelijk is, ambitieus en stoer. Van een man verwachten we bovendien dat hij graag de bloemetjes buiten zet, terwijl een vrouw nog altijd wordt geacht kuis te wachten tot ze veroverd wordt door haar prins.

Beeld Annelien Smet

Zoals Harvard-professor Cass R. Sunstein midden jaren negentig al schreef, sturen deze normen in hoge mate ons gedrag omdat we als de dood zijn er niet aan te voldoen. Zo zijn er mannelijke studenten aan Ivy League-universiteiten die vrouwen versieren die ze helemaal niet aantrekkelijk vinden, maar die binnen hun fraternity gelden als ‘hot’. Ze doen dit omdat ze bang zijn anders voor mietje te worden versleten. Die angsten zijn niet onterecht. Zo blijkt dat mannen die empathie tonen of zich kwetsbaar opstellen – wat niet wordt gezien als mannelijk – minder kans maken op promotie of überhaupt op een baan. En vrouwen die niet voldoen aan het schoonheidsideaal worden soms ronduit agressief bejegend. Deze wetten, hoewel ongeschreven, zijn dus reëel.

Uit de norm dat mannen ongevoelige jagers zijn en vrouwen kuis en sexy tegelijk, vloeien gevaarlijke wetten voort. Zoals: als vrouwen A zeggen, moeten ze ook B zeggen. En als ze een kort rokje dragen of lief lachen, tja, dan vragen ze erom. Maar ook: mannen hebben altijd zin in seks. En: mannen hoeven geen rekening te houden met gevoelens van anderen. En: nee betekent eigenlijk ja. En: vrouwen die erop los neuken zijn sletten, terwijl mannen ‘een flirt’ zijn. En: vrouwen moeten niet zeuren over avances van mannen, en grappen over hun kont of tieten hebben ze ook te dulden – het moet immers wel gezellig blijven. En als ze 10 zijn en hun sterkere broer kruipt naakt op hen, dan hebben ze daarover te zwijgen.

Wij zijn de maatschappij

De gevolgen zijn allesbehalve onschuldig en beperken zich niet tot de verhalen die naar buiten komen onder de hashtag #MeToo. Er is ook de dissociatie die optreedt bij meisjes zodra ze worden gezien als lustobject en leren dat hun gevoelens, hun grenzen, er niet toe doen. De dissociatie die optreedt bij jongens als hen wordt geleerd een wezenlijk deel van zichzelf – hun gevoelens – te onderdrukken omdat het niet past bij onze definitie van mannelijkheid. Er zijn de verzwegen gevoelens van schuld en van schaamte, om grenzen die onbewust en onbedoeld zijn overschreden. Er zijn de talloze gemiste kansen op fijne, bevredigende en intieme seks, die je meer dan wat ook kan laten voelen dat je leeft.

Voor deze drama’s is niet één enkele dader verantwoordelijk, en ze zullen ook niet opgelost zijn als die ene enkele dader achter slot en grendel zit. Wij zijn allemaal verantwoordelijk, want wij zijn die maatschappij. En vooralsnog doen we hetzelfde als wat mijn vader 35 jaar geleden deed: we sluiten onze ogen.

De belangrijkste reden waarom we dat volgens de wetenschap doen, is omdat ons brein de wereld verdeelt in stereotypen. We denken bij seksueel geweld aan aanranders en verkrachters, en die plaatsen we in de categorie slechte mensen. Daartegenover staan de ‘goede’ mensen, voor wie we niet bang hoeven te zijn, die aardig zijn en respectvol, die zijn zoals wij. Voor mijn vader was het moeilijk om zijn zoon te zien als een slecht iemand, zoals het wellicht ook voor een John de Mol moeilijk is zijn zwager te zien als een bad guy, en zoals het voor de meesten van ons een uitdaging is om twee tegenstrijdige visies over iemand met elkaar te verenigen.

De werkelijkheid is natuurlijk dat niemand helemaal goed is of helemaal slecht, en helaas ook dat aanranders en verkrachters niet alleen maar kwaadaardige mannen in donkere steegjes zijn. Slechts een klein deel (7 procent) van gerapporteerd misbruik wordt gepleegd door een onbekende van het slachtoffer, veruit het grootste deel van de daders komt uit de familie-, vrienden- of kennissenkring.

Complicerende factor daarbij is niet alleen dat van mannen wordt verwacht dat ze uit zijn op seks, maar ook dat we twijfelen of iets wel grensoverschrijdend gedrag is. Is een schunnige toespeling out of line? Een hand op een been? Zelfs als mensen vermoeden dat iets niet door de beugel kan, beseffen ze vaak niet de impact ervan. Zoals mijn moeder jaren na die scène bij de psycholoog toegaf: ‘We hebben het onderschat.’ Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat als anderen het bagatelliseren, slachtoffers dat zelf ook doen. Maar gevoelens van angst, machteloosheid en woede laten zich niet zomaar bagatelliseren. Als ze nergens geventileerd kunnen worden, zullen ze hun vernietigende weg naar binnen vinden.

Zolang wij onze ogen sluiten, zegt Jackson Katz, zijn wij allemaal medeplichtig. Laten we ze openen en beseffen wat we nu allemaal onderschatten, bagatelliseren of gewoonweg negeren. Laten we een voorbeeld nemen aan wat mijn vader óók deed, een paar jaar geleden. Hij was de zeventig al gepasseerd, maar hees zijn broze lijf in de trein om mij op te zoeken en te luisteren naar alles wat ik als 10-jarig meisje niet kon zeggen. Toen ik was uitgepraat, stonden de tranen in zijn ogen en zei hij: ‘Ik kan het verleden niet goedmaken. Maar wat kan ik doen om het nu beter te maken?’

**

Na lezing van dit essay hebben de vader en de broer van de auteur aan de Volkskrant bevestigd dat de voorstelling van zaken correct is.

Maartje Laterveer is journalist en schrijver van o.a. het boek ‘Vrouwen & seks - van moederliefde tot seksrobot’ (2019).