Seizoensgroenten, melk en water zijn toch echt goedkoper dan pizza’s, pannenkoeken en cola

Jongeren in Beusichem (Gelderland) eten een patatje bij de frietkraam in hun dorp. Beeld ANP / William Hoogteyling

Lasten dragen

Terecht punt van columnist Merel van Vroonhoven, over goedkoop junkfood versus prijzig gezond voedsel; wie betaalt de gezondheidsschade? We kennen het principe ‘de vervuiler betaalt’, dat een bedrijf of sector zijn eigen footprint betaalt, dan heb je het over klimaat gerelateerde zaken. Geldt zoiets ook niet voor het produceren, promoten en verkopen van ongezondheid? Dat voedselconcerns (mede-)aansprakelijk worden gesteld voor obesitas bijvoorbeeld? Ze verdienen er het meest aan, dan zouden ze navenant de lasten moeten dragen - niet de samenleving.

En dan geen smoesjes als ‘de consument kiest daar zelf voor’. Het zijn hun marketeers die die keus bepalen, willens en wetens. Of de smoes ‘we wachten op regelgeving vanuit de overheid’. Dat is net als denken dat je een fiets mag jatten als deze niet op slot staat.

Willem Stortelder, Almen

Discipline

Gezond eten is net zo duur als ongezond eten. Waarom wordt de immer weer terugkerende roep dat gezond eten duurder is dan ongezond (junk ) niet weerlegd? Gezond eten ( gezond leven) vereist kennis over voedsel en, heel belangrijk, interesse en tijd. Discipline. Dit alles ontbreekt bij ongezond eten (gezond leven). Leer volwassen en kinderen hoe je met minder geld gezond kunt eten.

Schaf het ontbijt op school af. Dit is het paard achter de wagen spannen. Begin niet over kinderen van wie de ouders geen geld hebben. Dit heeft niets te maken met ongezond eten. Dat is een ander probleem waar wij ons als samenleving diep voor moeten schamen.

F. van de Bergh, Hoek van Holland

Mantra

Merel van Vroonhoven schrijft in haar column dat het lastig is een alleenstaande moeder met weinig geld aan te spreken op de ongezonde voedingskeuzes die zij voor haar kind maakt. Gezond eten is een luxe die zij zich domweg niet kan permitteren, schrijft Van Vroonhoven. Het kind in kwestie krijgt dagelijks pakjes Wicky mee naar school. Ik heb het opgezocht, maar zes kleine pakjes Wicky kosten gemiddeld 2,19 euro, terwijl een glas water van 200 ml. 0,003 euro kost. Kun je gewoon meegeven in een drinkbeker. Koeken kosten ook het veelvuldige van bijvoorbeeld een kilo winterpeen die deze week bij een supermarkt voor 0,69 euro te koop was. Een winterpeen kun je in stukjes gesneden meegeven aan je kind en zelf als gezond tussendoortje eten. Laten we stoppen met het ‘mantra’ dat gezond eten en drinken niet voor iedereen is weggelegd.

Annemarie Romijn, Meteren

Echt goedkoper

Graag wil ik de vloer aanvegen met het ingebakken idee dat mensen met weinig geld geen gezond eten kunnen kopen. Seizoensgroenten, melk en water zijn toch echt goedkoper dan pizza’s, pannenkoeken en cola.

Marga Vermeer, Delft

Ongemakkelijke waarheid

Waarom steeds beweren dat gezond eten duurder is dan ongezond Ook Merel van Vroonhoven doet dit in haar column, om zichzelf vervolgens tegen te spreken met het voorbeeld van Wicky dat minstens duizendmaal duurder is dan het prima drinkwater in Nederland. Brood is niet duurder dan pizza en een appel is niet duurder dan een Snickers.

Later spreekt Van Vroonhoven zichzelf tegen, door te stellen dat ongezond eten geen teken van individuele zwakte is om vervolgens te melden dat de verleidingen van fastfood en snacks niet te weerstaan zijn. Het lukt mij prima en ik bereid voor gemiddeld 2 euro een gezonde maaltijd, een bedrag waar je weinig fastfood voor kan kopen.

Het zal een ongemakkelijke waarheid zijn, maar gezond of ongezond eten is toch echt een individuele keuze en geen gevolg van armoede, hooguit geestelijke.

Teunis van der Zalm, Culemborg