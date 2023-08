Je hebt van die nerds die vinden dat er in Niger geen koep is gepleegd, maar een koe. Mijn vriendin Jet, bijvoorbeeld.

Ooit hebben we dagenlang gediscussieerd over hoe je Jean Rhys uitspreekt, de schrijfster van Wide Sargasso Sea. Was het Zjan Ries, Sjeen Rais, Zjan Rais, of Sjeen Ries?

Dat we nog bij elkaar zijn, is omdat ik Rhys’ achternaam goed bleek uit te spreken, en mijn vriendin Jet haar voornaam. (Ik ben alweer vergeten hoe het zat. Maar ik meen dat het Dzjan Ries is. Of Sjeen Rais? Als je me onverwacht vraagt, in een quiz of zo, wie Wide Sargasso Sea geschreven heeft, komt er alleen gehijg uit mijn mond.)

Zoals elke week komt mijn vriendin Jet even kijken of ik al aan het vastlopen ben. ‘Vriend’, zegt ze, ‘het is niet Sjeen hoor, maar Djien, je moet er Djien van maken. Je zegt Djien Rais.’ ‘Nee, Ries,’ zeg ik. ‘Rais.’ ‘Ries.’ ‘Rais, is het.’ ‘Nee, Ries.’ ‘Djien. Rais.’ Nee, Dzjan Ries. RIES!’

Afijn, gisterenavond, voor het slapengaan, hadden we het erover of Amsterdam een grote of een kleine stad was. Ik vond het een kleine stad, mijn vriendin Jet vond het een grote stad. Riemen vast. (Ze had namelijk gezegd dat ik, vóór Amsterdam, nooit in een grote stad had gewoond. Jawel, zei ik, in Utrecht. Utrecht is een dorp, zei mijn vriendin Jet. Nou, zei ik, als Utrecht een dorp is, dan is Amsterdam ook een dorp. Amsterdam, zei mijn vriendin Jet, is sowieso al twee keer zo groot als Utrecht, dus wat lul je nou. Stiekem ging ik meteen opzoeken of dat klopte, helaas wel, dus zocht ik snel iets anders op, namelijk een lijst met wereldsteden die wel even een stukkie groter waren dan Amsterdam, hahaha.

‘Seoel’, zei ik glimlachend, ‘weet je hoeveel’ –

‘Wie?’ vroeg mijn vriendin Jet. ‘See-joel? See. Joel. Zei jij nou echt See-joel? Zeg het nog eens?’

‘Seoel’, zei ik. ‘Zuid-Korea. See-joel. Guus Hiddink. Alles naar wens?’

‘Sóóóóól’, zei ze. ‘Je bedoelt Sóóóóól. Dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen, See-joel. Ja, die Guus in de jaren zeventig misschien. Ik weet 100 procent zeker dat het Sóóóóól is.’

Kijk, als mijn vriendin Jet de Odilo Globocnik van de uitspraak is, en dat klopt denk ik wel, google maar, dan ben ik het Meisje met het Rode Haar.

Hannie kwam meteen in verzet, wil ik maar zeggen. Het was al laat, Hannie moest slapen, morgen columndag, maar Hannie kon het niet verkroppen, hij wilde per se aantonen dat een normaal iemand See-Joel zegt tegen Seoel, en niet Sóóóóól. Globocnikje had daar minder last van, die had gewoon gelijk, slaap lekker!

Eerst luisterde Hannie op YouTube zachtjes de hele gouden race van Rienks en Florijn tijdens de Spelen van See-Joel in 1988 af. Zes hele minuten niet één keer het woord Seoel. Godverdomme. Wel waar Florijn geboren was, waar Rienks z’n eerste melktandje verloor. Ik juichte niet mee, toen ze wonnen.

Dan maar Guus Hiddink in gesprek met Theo Maassen. Na dik een halfuur interview: ‘Maar als je dan in See-Joel bent, Guus, eet je dan met stokjes?’ (Zoiets.)

Meteen Globocnikje wakker porren, luister, hier, zie je wel, Theo Maassen, podcast, tegen mr. Zuid-Korea, hoor wat-ie zegt!

Mijn vriendin Jet is dan zo iemand die slaapdronken antwoordt dat je Guus Hiddink bij zichzelf kunt horen denken, haha, die Theo, die denkt dat het See-Joel is, terwijl iedereen toch weet dat je Sóóóóól zegt, nou ja, ik zeg er maar niks van, laat maar lullen.

Ik zoeken naar Hiddink die zelf See-Joel zegt, maar nee, hij zei steeds bijna See-Joel, maar dan toch maar… Zuid-Korea.