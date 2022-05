Seda wilde naar de kunstacademie maar plukt tomaten, aardbeien en bloemen in Nederlandse kassen

De economie ondergaat ook een pandemie en die heet hoge inflatie. En zoals bij covid-19 is er ook nu geen twijfel over wie het zullen moeten ontgelden. Er is immers geen reden om aan te nemen dat de bewakers van de huidige wereldorde bij het beteugelen van deze economische plaag iets anders zullen doen dan loonmatiging. Zware tijden voor de meest kwetsbaren dus. Een van hen is Seda, een arbeidsmigrant in het Nederlandse Westland.

Seda en mijn dochter kennen elkaar van hun tijd in het Turkse Izmir en spreken om de zoveel tijd af in Utrecht. Altijd als ze bij ons komt is ze eerst zwaarmoedig. Langzaam zien we haar veranderen in het vrolijke kind dat ze tot een paar jaar geleden was. Ze mist haar familie in Turkije en zegt graag tijd door te brengen bij ons omdat ze zich voor even bij haar eigen familie waant.

In Turkije waren zij en mijn dochter schoolgenootjes. Seda wilde naar de kunstacademie omdat ze goed kan tekenen. Dat ze nu meer dan twee jaar tomaten, aardbeien en bloemen plukt in de Nederlandse kassen, heeft volgens haar met de slechte financiële situatie van Turkije te maken.

Ze werkt hard. Voor negen euro per uur, van zeven tot vijf, zes dagen in de week. Voor de piepkleine kamer in een arbeiderswoning houdt het uitzendbureau automatisch 440 euro in van haar salaris. Ze zegt de muizen en de kakkerlakken niet eens het ergste te vinden: ‘Alleen met Uber kan ik ergens komen. We zitten daar geïsoleerd van de wereld. Het voelt als een werkkamp.’

Had het anders kunnen lopen voor Seda? Hoe komt het dat mijn dochter wel studeert in Nederland en Seda ondanks haar twintig lentes iedere keer weer moet leren lachen?

Een paar maanden geleden had ze haar nieuwe aankoop bij zich: een draagbare projector. Ze bulkte van trots toen ze het licht van de nieuwe film met Will Smith op de kale muur liet schijnen. Blij dat ze een keer iets terugdeed voor ons. De film was nog niet halverwege toen we het oververmoeide meisje in slaap zagen dommelen. Seda: nieuwe aanwas voor het mondiale systeem waarin de mens is gereduceerd tot een migrerend object met als doel de kosten voor het bedrijfsleven te drukken.

In dit systeem werd het voor bedrijven kinderspel om, op zoek naar de goedkoopste werkkrachten, zich ver van de thuislanden te settelen. Een paar decennia later blijkt ook dat niet voldoende in de race naar recordwinsten. Nu zijn we in een fase beland waarin mensen als legostukjes van land naar land worden geschoven omdat het bedrijfsleven dat graag zo wil hebben.

Zo heeft Seda al op haar 18de haar dromen vaarwel moeten zeggen omdat de bazen in Turkije miljoenen Afghanen en Syriërs tot hun beschikking hebben die al blij zijn als ze, onder nog erbarmelijkere omstandigheden dan in ons Westland, 200 euro per maand kunnen verdienen. Aangezien Turkse bedrijven ook liever arbeidsmigranten hebben kon Seda niet anders dan vertrekken om zichzelf en haar familie te redden. Daarmee voegt ze zich bij de miljoenen anderen die uit lijfsbehoud het op een migratietocht hebben gezet. In deze vicieuze cirkel van uitbuiting en ellende werken Filipijnen in Oekraïne, Oekraïners in Polen, Polen in Duitsland en ga zo maar door.

Ik kan me voorstellen dat de eerste reactie van een goedwillend mens is dat aan de basis van dit regime een noodzaak moet liggen. Hebben bedrijven dan niet de grootste moeite om het hoofd boven water te houden?

Nee. Het bedrijfsleven maakt wereldwijd enorme winsten. Zelfs in coronatijd puilden hun kassa’s uit van de bankbiljetten. Zo hebben Nederlandse bedrijven volgens het CBS in het derde kwartaal van 2021 een brutowinst gemaakt van 79,2 miljard euro. Vergeleken met dezelfde periode in 2020 betekent dat 10,9 miljard meer winst.

Het is dus niet anders dan dat de minstbedeelden de lasten van de pandemie, van oorlog en nu ook van de inflatie moeten dragen. Zij moeten hun dromen opgeven, in alle illegaliteit gevaarlijke grenzen oversteken, hun jeugd vergooien, tussen de ratten en de kakkerlakken slapen.

Maar Seda heeft sterke handen. Sterk genoeg om ooit de muren van de nieuwe paleizen van deze wereld te gronde te richten. Lijkt het u onwaarschijnlijk? Het leven heeft mij geleerd om nooit ‘nooit’ te zeggen.

Erdal Balci is schrijver en journalist en schrijft om de week een wisselcolumn met Tim ‘S Jongers.