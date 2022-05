Schulden maken als antibioticakuur voor een crisis werkt niet meer, de economie zal moeten uitzieken

De Italiaanse premier Mario Draghi bij het Europees Parlement in Straatsburg. Beeld ANP

Komende zomer, op 26 juli om precies te zijn, is het tien jaar geleden dat de toenmalige ECB-president Mario Draghi de legendarische woorden ‘whatever it takes’ uitsprak. Hiermee maakte hij in een klap een einde aan de eurocrisis. Draghi beloofde net zo lang geld in de economie te pompen tot de rente weer zou dalen tot acceptabele niveaus, waardoor de Zuid-Europese landen hun schulden weer konden financieren. Hij hield woord.

Inmiddels is Draghi alweer ruim een jaar de premier van Italië en wordt hij geconfronteerd met een nieuwe schuldencrisis, die het land opnieuw in grote problemen kan brengen. De rente op overheidsobligaties gaat overal steil omhoog, maar in Zuid-Europese landen, net als toen, harder dan in het Noorden. De Italiaanse rente op 10-jaars overheidsobligaties is in korte tijd opgelopen tot 3 procent. Dat is nog ver verwijderd van de 6 en 7 procent die in de periode 2010-2012 gebruikelijk waren, maar als de rente in het huidige tempo blijft stijgen zal het niet lang duren voordat Zuid-Europa weer om hulp vraagt. Een nieuwe eurocrisis dreigt.

De ECB lijkt vooralsnog niet van plan om opnieuw de redder in nood te zijn. De opvolger van Mario Draghi Christine Lagarde heeft laten weten dat ze deze zomer wil stoppen met het financieren van staatsschulden. Er hangt ook een renteverhoging in de lucht.

De reden dat de ECB zich niet opnieuw van haar royale kant laat zien, is de torenhoge inflatie. Als de inflatie hoog is, moet de geldkraan dicht en de rente omhoog, schrijven de economische wetten voor. De vraag is echter of die wetten in de huidige situatie onverkort gelden. Volgens de economische theorie hadden de lage rente en de enorme geldinjecties van de ECB de afgelopen jaren tot inflatie moeten leiden. Dat gebeurde niet. Het directe verband tussen rente en inflatie lijkt weg. Daarom is het ook niet zeker dat een verhoging van de rente tot een demping van de inflatie leidt.

In het ideale scenario leidt renteverhoging ertoe dat overheden, bedrijven en consumenten spaarzamer zullen worden, minder geld in de economie pompen, waardoor de inflatie niet onnodig verder wordt aangewakkerd en zelfs gaat luwen. In het slechte – en op dit moment meer waarschijnlijke scenario – blijft de inflatie hoog en ontstaat er een nieuwe schuldencrisis, met snel oplopende rentes en overheden die niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

In dat laatste geval zijn er nog twee mogelijkheden: of de ECB strijkt opnieuw over haar hart, ziet af van een renteverhoging en hervat de geldinjecties, met als risico dat de inflatie hoog blijft of zelfs verder toeneemt. Of de leden van de eurozone moeten hun Zuid-Europese broeders te hulp komen. Dat zal onherroepelijk leiden tot ingewikkelde onderhandelingen die de Europese politiek en de Europese economie zullen verlammen, net als bij de vorige eurocrisis.

Beide scenario’s zijn niet aantrekkelijk. Door de inflatie lijkt er dit keer geen eenvoudige en pijnloze uitweg te zijn. Sinds de financiële crisis van 2008 is elke crisis opgelost door meer schulden te maken, als een soort antibioticakuur voor de economie. Op enig moment werkt dit medicijn niet meer en zal de economie moeten uitzieken. In plaats van alle economische pijn te willen voorkomen, moet de politiek dan vooral bedenken hoe de pijn eerlijk kan worden verdeeld.