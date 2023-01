Schuilend voor de regen ontdekte ik dat het geluk in een oud, rokend vrouwtje zit

Een onverwachte bui trof mij (en mijn nieuwe fiets) roffelend tussen de schouderbladen, en dat nog wel in het lelijkste stuk van de Borgerstraat, waar in de jaren zeventig ten onrechte een rij treurige schoenendoosflats is verrezen.

Vloekend verschool ik me onder een van de lullige balkonnetjes. Op de muur stond een dreigende tekst: ‘Hier geplaatste fietsen worden losgeknipt.’ Mijn nieuwe fiets schrok ervan, want hij doet pas een week mee aan het grotestadsleven. ‘Ik ben toch bij je?’, suste ik, met een klopje op zijn zadel.

Er kwam een oude vrouw aan geschuifeld, ook op zoek naar beschutting. In het mandje van haar rollator zat een zeer iel hondje met een groen gebreid coltruitje aan. Daarbovenuit piepte zijn hoofdje, met bangelijke puiloogjes. Het hondje bibberde, ondanks die trui.

De vrouw, daarentegen, maakte een ontspannen indruk. Ook zij was klein en tenger, maar haar ogen straalden in haar zonnige clownsgezichtje. Ze leek op wijlen Corry Vonk, in de jaren zestig beroemd om haar lied Met me vlaggetje, me hoedje en me toeter. ‘Wat een schijtweer’, constateerde de vrouw opgewekt, en stak een sigaret op. ‘Moet je er ook een?’, vroeg ze. ‘Nee, zeker? Er rookt niemand meer. Zelf weten.’

Genoeglijk blies ze de rook uit. ‘Moet je kijken’, vervolgde ze, en wees op een veelkleurig boeket tulpen, dat naast het rillende hondje in dat mandje stond. ‘Vier euro’, zei ze. ‘Dat is toch geen geld voor zo’n royale bos? Vier euro!’ Ze lachte een onberispelijk kunstgebit bloot. Ik erkende dat het een mooie bos was en keek naar de regen, die kwistig voortplensde.’Wat kijk je chagrijnig, meid’, grijnsde de oude. En, met een handgebaar naar de fleurige tulpen: ‘Je moet je eigen een beetje kietelen. Een ander doet het niet.’

Het is een uitdrukking die ik nooit heb begrepen, want jezelf kietelen kán helemaal niet. Dat wil zeggen, het kan wel, maar het heeft geen effect. Nou ja, bij haar misschien wel. Wie weet was dat het geheim van haar opgewektheid. Het hondje sidderde.

‘Wat zielig dat hij het zo koud heeft’, zei ik. ‘Hij heeft nog wel zo’n dikke trui aan!’ De vrouw lachte weer zo gezellig. ‘Hij heb het helemaal niet koud’, zei ze. ‘Hij is gewoon een zenuwelijer. Daar kan-ie ook niks aan doen hoor. De wereld zit vol zenuwelijers. En waarom? Als je toch zo’n bos tulpen kan krijgen voor vier euro!’

Teder tilde ze de bloemen uit het mandje, terwijl het hondje angstig toekeek. De regen gutste tegen de akelige geveltjes van de Borgerstraat.

‘Vier euro!’, juichte ze. ‘Géén geld.’