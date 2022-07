Schrijver op het Spui

De schrijver zat in een fauteuil op het Spui. Zijn stoel stond op een verhoginkje voor Boekhandel Athenaeum. Daaromheen zwermden dichters die een bijdrage hadden geleverd aan een liber amicorum dat zijn uitgeverij uitbracht ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de schrijver. De dichters lazen voor, in estafette. En de tachtigjarige luisterde, een en al schoorvoetende aandacht.

Trams wrongen zich voorbij, een Spaanse familie keek van een afstandje toe, met de eerbied van mensen die onder de indruk zijn, maar niet weten waarvan precies.

Nadat ook de jubilaris had voorgedragen, over 120 liter limonade en dooi op de Overtoom, konden belangstellenden hun boeken laten signeren. En je nam plaats in de kronkelrij, en je wist al wat je ging zeggen, wanneer je hem daadwerkelijk voor het eerst zou ontmoeten. Groot woord, ‘ontmoeten’, voor een begroeting en een hand en een beleefd knikje, de zoveelste in een eindeloze stroom van begroetingen en handjes en beleefde knikjes, een stroom van vijftig jaar, maar toch: ontmoeten.

Af en toe gebeurt het, met boeken, of muziek, of films, dat iemand iets maakt en iemand anders zeker weet: die persoon heeft het tegen mij. Dat is natuurlijk niet werkelijk zo, maar tegelijk toch ook weer wel. Zo ging dat met jou, en met de schrijver. Uit zijn werk steeg een lichtheid op, een lichtheid waarin de zwaarte vaak een kleine rol kreeg toebedeeld. Soms moest die het doen met een enkele zin, soms met stil spel op de achtergrond. Veel vaker kreeg het onnadrukkelijke nadruk, en wanneer je iets van hem las, nam je je voor alles voortaan even fijn en licht en helder te bezien als zijn zinnen waren.

Af en toe waren er zinnen bij die zó licht waren dat ze opstegen zodra je het boek opende waarin ze hadden vastgezeten. Ze stegen op en zweefden weg. Ze werden overal en nergens teruggevonden, tot over de landsgrenzen. Er zaten geen kaartjes aan, maar dat gaf niet; de mensen wisten zo ook wel van wie ze waren.

Jaren later zou je nog eens in je eerste eigen, hem toegestuurde boek zó nadrukkelijk je adres zetten dat de schrijver niet anders kon dan je een bedankbriefje sturen, op een Boomerang-ansichtkaartje, volgepriegeld in vooroorlogs schoonschrift, in zinnen die eeuwig leken te dobberen tussen bescheidenheid en ironie. En weer later zou je over hem schrijven in de krant, die altijd zijn krant bleef, voor jou althans. Maar je zou hem niet meer ontmoeten.

En de rij vorderde, en in gedachten herhaalde je wat je ging zeggen, namelijk hetzelfde als wat hijzelf ooit tegen Chet Baker had gezegd, in de hoop dat Baker het luikje in die paar losse woorden zou vinden, met daarachter alle onuitgesproken woorden en gedachten, en de troostende verwantschap die je voelt bij iemand die iets maakt dat alleen voor jou bestemd lijkt. Dat zou je doen, hem citeren om hem ineens te laten merken wat zijn romans voor je hadden betekend, zijn verhalen, zijn poëzie, zijn columns, zijn licht- en luchtigheid, zijn manier van kijken waarmee hij meer leek te zien dan de rest en het eenvoudige feit dat-ie er op de een of andere manier altijd was.

Nog twee wachtenden voor je. Nog één.

Nu, of nooit. De fauteuil stond in de schaduw, en de schrijver gaf licht.

Je zei het niet, durfde niet hem te bedanken, voor alles.