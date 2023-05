Schrijven ís al onderdeel van examen Nederlands

Leerlingen tijdens het examen Nederlands havo op het CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland. Beeld Arie Kievit

David Roelofs, docent Communicatie aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, is abuis. Schrijfopdrachten maken wel degelijk onderdeel uit van het eindexamen Nederlands. Ze zitten niet in het centraal schriftelijk examen, maar wél in het schoolexamen. Het resultaat daarvan vormt een substantieel onderdeel van het eindcijfer zoals dat op de eindlijst prijkt.

Roelofs is overigens niet de enige die slecht op de hoogte is, want ook gerenommeerde hoogleraren, gewaardeerde columnisten en gezaghebbende vakdidactici maken er bij hun pleidooien voor een ander examen Nederlands liever geen gewag van.

Dat resulteert in een vertekend beeld van de examenpraktijk bij het schoolvak Nederlands. De hardwerkende leerlingen en docenten verdienen beter.

Alex van de Kerkhof, neerlandicus, Beuningen (Gelderland)

Geschiedenisexamen

Mijn kleindochter rondt dit jaar haar havo af. Zij vroeg mij het vak geschiedenis met haar door te nemen, wat ik uiteraard graag deed. Bij het doornemen van het havo-geschiedenisboek viel mij op dat er een hele paragraaf wordt besteed aan de onafhankelijkheid van het voormalig Brits-Indië. Ik heb daarna de examenvragen van geschiedenis bekeken en jawel hoor, gelijk de vraag om de diverse gebeurtenissen van de onafhankelijkheidsstrijd in India in de juiste volgorde te plaatsen.

Geen vraag over Indonesië of Suriname, maar een vraag die volgens mij meer thuishoort bij een schoolopleiding op dat eiland voor onze kust. Ik lees in de krant dat het examen geschiedenis erg moeilijk was en er veel klachten binnenkwamen. Niet zo vreemd als je vragen gaat stellen die nauwelijks bijdragen aan het historisch kennisniveau van onze jeugd.

Huib Clarisse, Culemborg

Vloeivelden

Maandag werd gesproken over een experiment, waarbij menselijke ontlasting als mest wordt gebruikt. Dit is niet helemaal nieuw.

Begin 20ste eeuw waren er op de Willem Arntz Hoeve in Den Dolder zogenaamde vloeivelden. Hier werd de ‘mest’ van bewoners en patiënten verzameld, gedroogd en gebruikt op de boerderij. Daardoor kon de psychiatrisch inrichting helemaal zelfvoorzienend zijn voor de duizend patiënten en medewerkers.

Bernard Weerdmeester, gids Willem Arntz Hoeve, Zeist

Doorwerken

Jammer dat econoom Van Mulligen (‘CBS: duizenden mensen minder met pensioen dan in coronajaar 2021’) aan een niet onbelangrijk aspect voorbijgaat. Het feit dat je voor de AOW-gerechtigde leeftijd deze uitkering zelf moet bekostigen en daardoor een heel groot stuk van je ouderdomspensioen moet inleveren, telt nogal mee in het besluit om eerder te stoppen. Bij het versoberen van de vut-regelingen is in het najaar van 2004 het amendement Vendrik (GL) aangenomen, waarmee de verplichting kwam bestaande vut-regelingen om te bouwen tot een spaarvut. Wie later stopte met werken, kreeg daardoor ook het recht op een hogere vut-uitkering.

Daarmee werd de oudere werknemer gestimuleerd langer door te werken. Als vakbondsbestuurders hebben we veel van de vut-regelingen omgebouwd tot een prepensioenregeling die je kon inzetten voor een variabele datum van pensionering. Bij sommige regelingen kun je daardoor, als je doorwerkt tot de AOW-datum, netto niet veel minder op je bankrekening ontvangen dan toen je werkte. Het is dus aantrekkelijk om langer door te werken en dat element is niet te onderschatten. Kortom, ik mis deze ‘berekenende’ pensioenganger in de analyse.

Henk Korthof, Boksum, oud-vakbondsbestuurder en voorzitter pensioenfonds BPF

Stille Dordogne

Maandag (Geachte redactie, 15/4): ondanks insectentrekkende bloemen is het oorverdovend stil in de Betuwse tuin van Joke Beekman. ‘Natuurlijk’, denk ik dan. Al die bespoten fruitbomen. Ik kijk op dit moment midden in de Dordogne over een prachtig wilde bloemenhelling. Ook daar: stil. Nauwelijks vogels. Nauwelijks insecten. Silent Spring is de titel van het allereerste boek over het gevaar van pesticiden, uit 1962 van Rachel Carson. Akelig om erachter te komen dat een betere titel niet bestaat.

Maria van den Boer, Bilthoven

Geluksbrengers

Je zou verwachten dat we in deze tijd kijken naar ‘vluchtelingen’ als mogelijke verrijking van vacatures die we maar niet vervuld krijgen. Geluksbrengers kunnen we dan als naam meegeven, in plaats van gelukszoekers. Geef omdenken hier een kans om voor twee ‘dossiers’ structurele oplossingen te bieden.

Lisette Niemeijer, Schijndel

Wedstrijdje

Kop: ‘Wel meer explosies in Rotterdam dan vorig jaar, maar niet veel meer dan in Amsterdam’ (17/4). Misschien zoek ik er te veel achter, maar we spelen toch geen wedstrijdje?

Arjen Markus, Rotterdam

Plan voor Brabant

Wat een hoopgevend idee dat stedebouwkundige Riek Bakker in de Volkskrant lanceert. Om met Brabanders zelf de discussie over het Brabantse buitengebied aan te gaan. Dankzij haar dynamische participatie zijn er al heel wat vastgeroeste, ruimtelijke knelpunten opgelost tot breedgedragen oplossingen. Dat is dan ook wat het Brabantse landschap nodig heeft, zeker nu met de stikstofdiscussie.

Brabant heeft bij velen nog het imago van een groene provincie met veel natuur waar het goed toeven is. Wat zien we echter? De natuur van Brabant kwijnt gewoon weg en staat er slecht voor.

Neem het kleine, maar unieke Ulvenhoutse Bos onder Breda. Zonder extra maatregelen om piekbelasters te saneren, heeft dat Natura 2000-bos volgens de berekeningen van minister Van der Wal in 2030 een overlevingskans van slechts 17 procent. Anders gezegd: de natuur daar heeft een kans van 83 procent om in tien jaar uit te sterven.

Dat is in de Baronie van Breda, maar het geldt ook voor andere Brabantse regio’s. En het komt door het stikstofoverschot, dat behalve voor de natuur ook heel slecht voor mensen is. De luchtkwaliteit van de grensstreek van Brabant en Vlaanderen behoort tot de slechtste van de Europese Unie. De Brabantse ggd’s stellen al dat de levensverwachting van Brabanders daardoor wordt verkort.

De provincie werkt daarom aan een programma voor schone lucht, om de levensduur van Brabanders met drie jaar te verlengen. Dat soort feiten geven dus een heel ander beeld van die gezonde, groene provincie.

Laten we maar snel samen met Riek Bakker de ruimtelijke knelpunten en vooral het agrarisch landgebruik in Brabant aanpakken. Brabanders hebben er recht op om weer in een groene, natuurlijke, landschappelijke omgeving te wonen waar het vooral goed toeven is omdat het er ook gezond is.

Joop van Riet, Breda