School zou de plaats moeten zijn waar alle kinderen échte, niet-digitale ervaringen opdoen

‘Hoi! Ik ben G. Ik heb een leuk vlogje voor je gemaakt.’ Had ze toch weer de telefoon van een van haar ouders te pakken, onze kleindochter van bijna 6. Ik bekijk het filmpje telkens weer, ontroerd en onder de indruk. Met zwier toont G. het huis, haar broertjes. Ze vertelt verhalen, lachend, wegwerpend, quasi-wanhopig of rollend met haar ogen. Zo knap. Hoe heeft ze dat geleerd? Haar ouders laten de kinderen echt niet urenlang achter schermen zitten.

Weer brengen kinderen tot 6 jaar meer tijd door met een smartphone, tablet, computer of voor de tv, blijkt uit het jaarlijkse Iene Miene Media-onderzoek: gemiddeld 100 minuten per dag, 7 minuten meer dan vorig jaar. Bijna alle kinderen, 86 procent, gebruiken digitale media. Het begint al voordat ze kunnen praten: van de baby’s onder 1 jaar zit 79 procent achter een scherm. Een kwart van de kinderen tussen 9 maanden en 1 jaar kijkt minstens twee uur per dag naar een beeldscherm. Kleuters, 4 tot 6 jaar, consumeren dagelijks gemiddeld twee uur digitale media, tweemaal zoveel als de WHO als maximum stelt.

Ik schrok ervan. Twee uur per dag, baby’s! Die mogen van de WHO nog helemaal niet naar beeldschermen kijken. Ik vind het een treurig gezicht, zo’n ukkie in een buggy die een telefoon vastklemt. Kort geleden ergerde ik me aan ouders die op hun telefoon zaten terwijl hun kleintje hunkerend opkeek – práát met dat kind! Nu is de peuter met schermpje normaal in de tram. En hoeveel tijd blijft er na school- en schermtijd nog over om te tekenen, lego’en of knutselen? Om buiten te spelen, alleen of met anderen?

Dat is volgens de onderzoekers het probleem: niet zozeer de schermen zelf – al krijg je er slechte ogen van, wordt je concentratie minder en slaap je slechter – maar vooral wat je allemaal níét doet door overmatig schermhangen. Kinderen bewegen te weinig, lopen motorisch achter en krijgen overgewicht.

Natuurlijk is het toverdoosje waaruit alles komt wat ze leuk vinden – tekenfilms, liedjes, verhalen, spelletjes, dansjes – voor kinderen onweerstaanbaar. Ik begrijp ook best dat ouders kinderen een filmpje laten kijken als ze rustig willen koken of telefoneren. Ik zette ze dertig jaar geleden ook even voor de tv.

Het is te makkelijk om de ouders de schuld te geven. Zij zijn de eerste digitale generatie, vergroeid met hun smartphone. Ze worden geacht allebei veel te werken, altijd bereikbaar te zijn en in allerlei appgroepen te zitten. Voor kinderen zijn ouders met een telefoon het vertrouwde beeld.

Er moet wel iets gebeuren. Met de leeftijd neemt de schermtijd toe en wordt de sociale dwang om op sociale media te zitten groter. De concentratie vermindert, het vermogen om langere teksten te begrijpen stagneert. Middelbare scholieren zouden smartphonevrij les moeten krijgen. Dat zou een landelijke maatregel moeten zijn, en niet de vrije keus van schoolbesturen.

Maar het digitale dieet is al eerder nodig. Basisscholen en kinderdagverblijven zouden sterker tegenwicht moeten bieden aan wat thuis toch al gebeurt. Dus geen filmpjes kijken en digitaal voorlezen, maar zo veel mogelijk sporten, knutselen, timmeren, verven en muziek maken. Op echt gras, met echte lijm, verf en muziekinstrumenten. Er dreigt een culturele kloof tussen kinderen die vrijwel louter digitale ervaringen krijgen en kinderen die thuis of in clubjes zulke dingen doen.

Laatst ging ik met G. naar een balletvoorstelling. Toen de dansers het podium opkwamen, viel haar mond open. ‘Het zijn échte mensen’, zei ze verbluft. Je gunt alle kinderen echte ervaringen. Ook daar is school voor.