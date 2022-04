Scholz moet ophouden met ‘merkelen’ nu cruciale fase in oorlog aanbreekt

Duitsland aarzelt over het leveren van wapens aan Oekraïne. Maar de snelle ontwikkelingen in de oorlog vragen om meer daadkracht van bondskanselier Olaf Scholz.

Ironisch is het wel: Duitsland, met zijn zware oorlogsschuld, wordt nu een gebrek aan militaire daadkracht verweten. Bondskanselier Olaf Scholz ligt onder vuur omdat hij aarzelt over het leveren van zware wapens aan Oekraïne.

Ook ironisch: Duitsland heeft de afgelopen maanden in snel tempo zijn taboes doorbroken – Nord Stream 2, het leveren van wapens aan een land in oorlog – maar de ontwikkelingen in Oekraïne gingen nog sneller, waardoor Duitsland telkens weer het land is dat aarzelt, achterloopt en op de rem trapt. Daardoor loopt de westerse eenheid tegen Rusland gevaar en krijgt Oekraïne niet de hulp die het nodig heeft.

Nog een ironie: Duitsland wilde na 1945 zijn morele schuld overwinnen door zijn militarisme af te zweren en zijn glorie te zoeken in commerciële expansie. Nu wordt Duitsland juist met morele schuld beladen omdat het zich om commerciële redenen afhankelijk maakte van Russisch gas. De Duitse Ostpolitik begon in de jaren zeventig als een lovenswaardige vredespolitiek, maar Duitsland bleef vasthouden aan zijn commerciële belangen, ook toen ruimschoots duidelijk was geworden dat de Russische president Vladimir Poetin een gevaar is voor de veiligheid in Europa.

Natuurlijk maakten meer landen deze fout, maar Duitsland draagt een bijzondere verantwoordelijkheid, als grootste en rijkste land van Europa, en als beste klant van Gazprom. De Zeitenwende, de historische ommekeer die Scholz zeven weken geleden aankondigde, raakt de Duitse identiteit: een vreedzame reus moet een land worden dat zijn strategische verantwoordelijkheid in Europa neemt.

De wijze van besluitvorming van Scholz’ voorganger leverde een nieuw werkwoord op, ‘merkelen’: afwachten, kijken hoe de hazen lopen en pas beslissen als het niet meer anders kan. Ook Scholz ‘merkelt’. Hij is voorzichtig, moet rekening houden met de factie in zijn partij die het echec van het Duitse Ruslandbeleid nog altijd niet volledig onder ogen wil zien, en is bang voor de economische schade van een energieboycot. Die huiver is niet verwonderlijk. Ook de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zei dat Europa moet uitkijken voor een diepe crisis die zijn economische basis ondermijnt.

Maar nu de oorlog in een cruciale fase terecht komt, is snelle en doortastende actie geboden. Als Duitsland pas doorbijt als nieuwe oorlogsmisdaden aan het licht komen, kan het te laat zijn. Dan heeft Duitsland al zijn taboes overboord gezet, maar Oekraïne de oorlog verloren.