Schimmenspel rond een Vaandeldrager

Terwijl in de plenaire zaal over het regeerakkoord wordt gedebatteerd, gaat het elders in het Kamergebouw over de aanschaf van de Vaandeldrager van Rembrandt. Een schilderij dat 175 miljoen euro moet kosten, waarvan 150 miljoen uit de overheidskas. De wakkere Volkskrantlezer Wiek van den Berg berekende dat hij hier een tientje aan meebetaalt. Ongevraagd.

Over een doorstart van Ingrid van Engelshoven als minister van cultuur hoor je dezer dagen niemand. Dat heeft z’n redenen. De cultuursector ervoer haar niet als de daadkrachtige voorvechter die kunstenaars en hun organisaties door de coronacrisis zou loodsen.

Nu, in haar nadagen, is die daadkracht er wel. Ze wilde de Vaandeldrager zonder onnodig debat door de linies slepen. Dat begon vrijdag 3 december met een appje aan de fractieleiders: ‘Wil je me even bellen?’ Wie belde, kreeg te horen dat het hier om ‘de ontbrekende schakel in het oeuvre van Rembrandt’ gaat en dat er ‘minimaal tien’ kapers op de kust lagen. Denk aan oliesjeiks en oligarchen. Het Rijksmuseum, waar de Rembrandt komt te hangen, zou 10 miljoen euro bijdragen, de Vereniging Rembrandt 15 miljoen, haar grootste uitgave ooit. De rest komt uit de algemene middelen en 19 miljoen uit een mysterieus potje: het Nationaal Museaal Aankoopfonds.

De Kamercommissie Cultuur, met digitale deelname.

Lastige kwestie: nee zeggen tegen een Rembrandt is zoiets als verraad aan de Nederlandse volksziel. Bovendien, als er iets is waar Kamerleden geen verstand van hebben, dan is het wel kunst uit het topsegment. Toch kwam er besmuikt protest. Waarom geen vrouwelijke schilders gekocht, of kunst die ons verleden anders belicht dan dit triomfantelijke zelfportret? Linkse partijen vroegen aandacht voor de zieltogende cultuursector. ‘De Rembrandts van nu zitten diep in de penarie’, zoals Lilianne Ploumen (PvdA) het verwoordt. Door die vasthoudendheid werd dinsdag op de valreep alsnog een debat afgedwongen. Daar zal de minister er wellicht op wijzen dat in het coalitieakkoord – wat een toeval – 170 miljoen voor herstel van de culturele sector wordt uitgetrokken.

Zes jaar geleden zou Nederland ook twee Rembrandts kopen: ook Marten en Oopjen waren in het bezit van de Franse bankiersfamilie Rothschild. Op aandrang van Alexander Pechtold (D66), werd een ontbijt in het Mauritshuis georganiseerd waar de fractieleiders door Wim Pijbes, directeur van het Rijksmuseum, werden opgewarmd. Voor beide schilderijen samen zou 160 miljoen euro worden betaald; de helft door de overheid, voor de andere helft zou het Rijksmuseum privaat geld zoeken. Aan het eind van de rit kocht de overheid de portretten samen met Frankrijk, en bleek de bijdrage van het Rijksmuseum verdampt.

De Vaandeldrager is hors catégorie. Om een idee te geven: de afgelopen tien jaar werd door het Museaal Aankoopfonds maar één keer meer dan 2 miljoen uitgegeven, voor Marten en Oopjen. Andere aankopen kwamen niet boven de miljoen euro. Ook opmerkelijk: de helft van die aankopen was voor het Rijksmuseum, dat de weg naar dat fonds goed weet te vinden.

Dat aankoopfonds is niet te vergelijken met het Fonds Podiumkunsten, dat transparant is. Hier komt geen commissie aan te pas, het is de minister die besluit. Is het fonds leeg – met deze Rembrandt wordt het budget gehalveerd – dan kan de minister het weer aanvullen. Naar die gang van zaken zou de Kamer moeten kijken, zoals in de hele besluitvorming rond de Vaandeldrager geen spoor van nieuwe bestuurscultuur te bekennen is.

Mocht de Tweede Kamer akkoord gaan, dan moet in de eerste weken van het nieuwe jaar de Eerste Kamer haar goedkeuring geven. Jan Keunen zal dan op de gang staan. Keunen is zowel senator voor de VVD als bestuurslid van de Vereniging Rembrandt. ‘Ook daar stond ik op de gang toen het over deze Rembrandt ging’, verzekert hij. Daar zal hij Taco Dibbits zijn tegengekomen, die niet alleen directeur van het Rijksmuseum is, maar ook bestuurslid van de Vereniging Rembrandt. Omdat Dibbits merkt dat ook deze Rembrandtaankoop niet vanzelf gaat, laat hij zich elders in de krant van donderdag interviewen.

In Pechtold – ook betrokken bij de Vereniging Rembrandt – treft Dibbits andermaal een hartstochtelijk pleitbezorger. ‘Ik zie ook dat dit transparanter zou moeten. Maar als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan.’