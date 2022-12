Scheidend Niod-onderzoeker: ‘Daders zijn een afspiegeling van de samenleving’

Johannes Houwink ten Cate, emeritus hoogleraar en directeur van het Niod Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudie, gaat met pensioen. Beeld Pauline Niks

Met emeritaat – het pensioen voor hoogleraren – is historicus Johannes Houwink ten Cate (66) al sinds 2017. Het jaar daarvoor werd hij getroffen door een hartritmestoornis. Twee receptionisten van het Niod, het instituut waaraan Houwink ten Cate sinds 1985 was verbonden, hadden hem ‘binnen één minuut vijftig terug’. Als emeritus tobt hij sindsdien enigszins met zijn gezondheid. ‘Wees blij dat je ziektes hebt die iedereen heeft’, monterde een bevriende huisarts hem op. En de cardioloog belde hem zojuist met de heuglijke mededeling dat het Hb-gehalte van het bloed 7,2 bedraagt. Het kan weliswaar beter, maar het was slechter.

Met een Engelstalige lezing, over wat Loe de Jong ‘de onkenbaarheid van de gaskamers’ noemde, sloot Houwink ten Cate op 8 december zijn wetenschappelijke loopbaan af. De komende jaren hoopt hij immateriële schulden in te lossen, ten faveure van ‘maatschappelijke instituties die hebben bijgedragen aan mijn levensgeluk’. Zo zal hij de geschiedenis van zijn middelbare school optekenen, probeert hij extra middelen te verwerven voor de basisschool die zijn kinderen lang geleden bezochten, en zat hij in de patiëntenraad van het OLVG. ‘Er is tenslotte een grens aan hoe vaak je met je kleinkinderen naar Artis kunt gaan’, wist zijn vader al.

De media is hij altijd graag ter wille geweest, al was het maar omdat ze ‘intuïtief de kant van slachtoffers kiezen’. En die taakopvatting komt eindweegs met de zijne overeen. ‘Ik heb altijd veel belangstelling gehad voor thema’s rondom verantwoordelijkheid en schuld. Als telg uit een familie met veel juristen heb ik, voorafgaande aan mijn studiekeuze, dan ook lang getwijfeld tussen geschiedenis en rechten.’

Met historische metaforen is hij in zijn contacten met de pers niet scheutig. ‘Het is natuurlijk verleidelijk en hip om andersdenkenden als fascist of nazi weg te zetten. Maar een van de verworvenheden van de Atheense democratie is dat je onaangename werkelijkheden onder ogen ziet. De aanwezigheid van Wilders en Baudet in de volksvertegenwoordiging zou je als zo’n onaangenaam feit kunnen zien. Of het gegeven dat de Britse complotdenker David Icke hier aanhangers heeft. Maar met het spreekverbod dat hem is opgelegd, of met het verbod van een politieke partij, schep je de illusie dat het kwaad er niet meer is. Je kunt het kwaad beter recht in de ogen zien, de vingers kruisen en zeggen: wijk terug Satan! Meer kunnen we eigenlijk niet doen.’

Welke stokpaardjes hebt u bereden in uw contact met de media?

‘Ik heb onder andere willen laten zien dat onze normaliteit niet de normaliteit van onze ouders is, of de normaliteit van onze kinderen. Dat had de Leidse universiteit niet in de gaten toen ze dat schilderij met rokende mannen verwijderde. Zo’n prachtige illustratie van de vervlogen tijdgeest moet je juist laten hangen, eventueel met een tekst als: vroeger vonden wij dit normaal, nu niet meer. En daarna zou mijn advies zijn: zo snel mogelijk naar Lourdes gaan, en daar heel veel bidden, opdat latere generaties niet op een vergelijkbare manier omgaan met jou en met de herinnering aan jou.’

Ook over het boek Het verraad van Anne Frank had u een mening.

‘Ik heb toen twee commentaren geleverd, waar ik nog steeds achter sta. Het eerste is: bij grote beschuldigingen horen grote bewijzen. En die heeft het zogeheten coldcaseteam niet geleverd. Het boek is volgens mij echter níét antisemitisch. Wel is de strekking voor ons, Nederlanders, een tikkeltje te prettig: zie je wel, een Jood heeft het gedaan. Wij kunnen nu dus onverkort vasthouden aan de waan dat we de beste leerling zijn in de school der naties. Het verwijt aan de onderzoekers dat hun conclusie door hebzucht is ingegeven, vond – en vind – ik echter voos.’

Hoe heeft de ontwikkeling tot de historicus die u werd zich voltrokken?

‘Die begon, zoals zo vaak, bij de begenadigde docent geschiedenis op de middelbare school – in mijn geval Douwe de Boer, de vader van toneelschrijver Lodewijk de Boer, al doet dat laatste er niets toe. Tijdens mijn studie geschiedenis in Utrecht had ik het geluk student-assistent te worden van wijlen Hermann von der Dunk, mijn latere promotor. Van hem heb ik meerdere dingen geleerd: de muze van de geschiedenis is een vrouw, ze heet Kleio, en ze heeft duizend ogen. Oftewel: alle historische oordelen zijn voorlopig en evenveel waard. En: de wetenschap is een republiek van vrije mensen. Je mag nooit de motieven van je collega-historici in twijfel trekken. Vandaar ook dat ik het verwijt van hebzucht aan het adres van het coldcaseteam ongepast vond.’

Stond tijdens uw studie al vast dat u zich zou gaan toeleggen op de Holocaust?

‘Zoiets ontwikkelt zich geleidelijk. Maar het sterke engagement van Von der Dunk met het Derde Rijk, en alles wat daarmee samenhangt, heeft mij wel beïnvloed. Ik herinner mij nog goed hoe opgetogen hij in 1978 was over het boek Keine Kameraden, van Christian Streit. Hiermee werd zijn vermoeden onderbouwd dat oorlogsmisdaden niet alleen door de Waffen SS zijn gepleegd, maar ook door soldaten van de Wehrmacht. De gangbare opvatting in Duitsland was op dat moment nog: zoiets doen gewone Duitse jongens niet. In Italië denken ze dat trouwens nog steeds van hún jongens, terwijl die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog ook aan een ongelooflijke smeerlapperij hebben bezondigd.’

Von der Dunk zette u dus op het spoor.

‘Zeker, ook in de meest letterlijke zin van het woord. Hij zat in de Beirat, de raad van toezicht, van het Instituut voor Europese Geschiedenis in Mainz, waar ik drie jaar onderzoek heb mogen verrichten ten behoeve van mijn proefschrift over Duits-Nederlandse betrekkingen tijdens het interbellum.’

Daarvoor had u zich toch ook in het Nationaal Archief in Den Haag kunnen opsluiten?

‘Was dat maar waar. Tijdens de meidagen van 1940 zijn vrijwel alle documenten over het thema van mijn proefschrift op Het Plein in Den Haag verbrand. Men koesterde de ongegronde vrees dat de Duitse geheime politie die stukken zou willen inzien. Ik was dus aangewezen op Duitse bronnen. Die kon ik in Mainz raadplegen, maar ook in het staatsarchief van de DDR in Potsdam. Het was 1983, de Koude Oorlog woedde nog. Het was dus een buitengewoon geluk dat ik er ben toegelaten. Ik weet nog steeds niet door wie en op grond waarvan. Ik vermoed op voorspraak van een Oost-Duitse hoogleraar die kort tevoren Utrecht had bezocht.’

Onderzoek doen in de DDR zal geen onverdeeld genoegen zijn geweest.

‘Ik heb het er heerlijk gehad, alleen al vanwege het arcadische decor van mijn dagelijkse wandelingen naar het archief. Dat was gehuisvest in een pand naast een Russische kazerne, die uitdrukking gaf aan de Duits-Russische vriendschap. Ook binnen het instituut was het systeem alomtegenwoordig. Af en toe was ik de archivaris kwijt. Dan volgde hij een paar kamers verderop zijn verplichte bijspijkercursus marxisme-leninisme. Een gangbare uitdrukking in die tijd was: in de DDR is het gras ook groen. Met andere woorden: dit land heeft tekortkomingen maar óók goede kanten.’

In 1985 ging u werken bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, de voorganger van het Niod. Hing de schaduw van founding father Loe de Jong toen nog over het instituut?

‘Niet in beklemmende zin. Hermann von der Dunk heeft de uitdrukking Ludovicus Rex voor hem gemunt, koning Loe. Hij bedoelde het ironisch, maar ik niet. Er is maar één echte historicus van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, en dat is en blijft Loe de Jong. Hij was niet onfeilbaar, en hij was geen makkelijke man, maar hij heeft een groot werk tot een goed einde gebracht, en dat is een formidabele prestatie. Tot op de dag van vandaag wordt hij instemmend door buitenlandse vakgenoten geciteerd. Nou, dan heb je in je leven echt iets goed gedaan. Kritiek op De Jong is vaak ingegeven door naijver, maar dat is nu eenmaal het lot van grootheden: de spreeuw en de mus kunnen de adelaar niet waarderen.’

U hebt De Jong zelf ook bekritiseerd.

‘Ik deelde zijn opvatting over het interbellum niet, de jaren tussen beide wereldoorlogen. De Jong reduceerde deze periode tot het voorspel van de Tweede Wereldoorlog. In zijn perceptie bracht de nederlaag van 1940 alle tekortkomingen van het vooroorlogse bestel aan het licht. Dat is finalisme ten top. Hij beoordeelde een historische gebeurtenis, met andere woorden, op basis van kennis over de afloop. Zijn bête noire was dan ook Hendrik Colijn, premier van vijf vooroorlogse kabinetten. Ik heb ten gunste van Colijn gezegd dat hij naar vermogen heeft gehandeld en dat de militaire zwakte van Nederland in 1940 niet per se institutionele zwakte was. In 1940 leed Nederland een nederlaag tegen een vijand die wél in zijn defensie had geïnvesteerd. Punt.’

Hoe reageerde De Jong daarop?

‘Heel grootmoedig. Het zei: ‘Johannes, als je je kritiek net iets anders opschrijft, heb ik geen weerwoord meer.’ Hij was zó goed, dat hij zich in mijn kritiek kon verplaatsen en mij formuleringen influisterde waartegen hij zich niet zou kunnen verweren. Dat is geen gangbare houding in de wetenschap.’

Hoe heeft de historiografie op uw vakgebied – Holocaust en genocidestudies – zich gedurende uw loopbaan ontwikkeld?

‘Vlak nadat ik in dienst was gekomen bij het Riod, zoals het Niod toen nog heette, zwaaide de eerste generatie Holocaust-deskundigen af. Dat waren familieleden van slachtoffers, zonder uitzondering. Dat zag je ook bij andere genocides: de direct betrokkenen namen de geschiedschrijving ter hand. En die eerste generatie onderzoekers dacht nog sterk in diabolische plannen die waren uitgevoerd door diabolische daders, niet door fletse bureaucraten. Ze zien zichzelf eerder als slachtoffer van een grote, onbevattelijke misdaad. Zo kan de veronderstelde passiviteit van de slachtoffers – waarop overigens veel is af te dingen – worden verklaard: ze werden vermorzeld door een monsterlijke vernietigingsmachine.’

Maar diabolische daders zijn per definitie geen gewone mensen.

‘Burgers van elk land met een duister verleden moeten een generatie wennen aan de gedachte dat misdrijven ook door hun vader, hun broer of hun zoon gepleegd hadden kunnen zijn. In Duitsland is heel lang gezocht naar een Führerbefehl: een document waaruit kon worden opgemaakt dat alle nazi-misdrijven op last van Hitler zijn uitgevoerd. Maar zo’n document is er simpelweg niet. De Holocaust, en andere misdrijven, waren het gevolg van een cumulatieve radicalisering waarbij hele staten en samenlevingen betrokken waren. Niet alleen de Duitse. Het water van de Donau kleurde rood toen in Hongarije de jacht op Joden werd geopend. De Holocaust was dus niet zozeer een satanisch plan maar een maatschappelijk fenomeen. Er zijn geen onschuldige omstanders meer: de kring van daders is ingrijpend verbreed. En die daders zijn een afspiegeling van de samenleving waaruit ze voortkwamen. Dat gold voor de Holocaust, maar evengoed voor de genocides in Rwanda en Bosnië-Herzegovina.’

Dat maakt een genocide nog onbevattelijker dan ze al was.

‘Vroeger stelden onderzoekers de vraag naar het waarom. Waarom gebeurde dit? Waarom wilde Hitler dit? Wanneer en waardoor werd hij antisemiet? Nu stellen we gewoon de vraag naar het hoe: leg ons uit wat er is gebeurd. De schaarse foto’s van massa-executies van Joden in Oost-Europa zijn niet alleen verbijsterend vanwege de vastgelegde misdrijven zelf, maar ook vanwege de mimiek en de lichaamshouding van geüniformeerde omstanders: ze kijken bijna verveeld toe, alsof ze op de bus staan te wachten. Uit de veelheid aan uniformen rondom een massagraf blijkt ook de betrokkenheid van ongeveer het hele Duitse overheidsapparaat.’

De historiografie van de oorlog is sterk veranderd, maar voor de Dodenherdenking op 4 mei geldt dat niet.

‘Juist in een gefragmenteerde samenleving voorziet de Nationale Dodenherdenking in een grote behoefte: op dit ene moment zijn we even één samenleving. Daarin ligt ook kritiek besloten op moderne utopieën zoals het nationaal-socialisme en het communisme. Die hebben, of hadden, hun streven naar een aards paradijs met elkaar gemeen. Dat mooie streven zou worden ondermijnd door minderheden: Joden in Duitsland, adel en bourgeoisie in de Sovjet-Unie. Die moesten dus worden opgeruimd, omwille van de vooruitgang. En die vooruitgang resulteerde in een samenleving waarin elk streven naar verandering subversief was. Voor historici is in utopieën geen plaats: het verleden wordt uitsluitend door pluimstrijkers opgevoerd als illustratie van het gelijk van de machthebbers. En een toekomst is er niet, want utopische samenlevingen zijn perfect zoals ze zijn. Op 4 mei herdenken we dus niet alleen slachtoffergroepen, iets wat in voorbije eeuwen eigenlijk nooit gebeurde, maar spreken we ons ook uit tegen moderne utopieën, in welke verschijningsvorm dan ook. Dat zullen we nog wel even blijven doen. Ik ben niet zo bang voor het grote vergeten.’

