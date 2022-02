Schaf de vrouw af, dan bepaalt anatomie niet langer je positie in de maatschappij

Volgens de Dikke van Dale is een vrouw ‘een mens van het vrouwelijk geslacht’. Geslacht wordt hier niet gebruikt in de betekenis van ‘geslachtsorganen’ (hetgeen trans vrouwen die geen fysieke aanpassing hebben ondergaan zou uitsluiten) maar in de betekenis van ‘sekse’, zo schrijft Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke van Dale. Sekse op haar beurt is ‘het man- dan wel vrouw-zijn’. Volgens de Dikke van Dale is een vrouw dus een mens die een vrouw is. Dat laat de vraag of een trans vrouw een vrouw is onbeantwoord.

Veldslagen

In de Angelsaksische wereld worden ware veldslagen gevoerd over die vraag. Niet alleen zag de filosoof Kathleen Stock zich gedwongen haar professoraat aan de Universiteit van Sussex op te geven na aanhoudende studentenprotesten vanwege haar vermeende transfobie. Ook J.K. Rowling, de schrijver van de razend populaire Harry Potter-boeken, is gecanceld vanwege haar standpunten over transseksualiteit. The New York Times adverteert tegenwoordig met de slogan ‘Stel je Harry Potter voor zonder zijn maker’.

De vraag wie vrouw is en wie man wordt weer actueel nu de Tweede Kamer binnenkort moet stemmen over een aanpassing van de Transgenderwet. De wetswijziging moet het mogelijk maken de geslachtsaanduiding in je geboorteakte te wijzigen zonder dat je een verklaring van een arts of psycholoog hoeft te overleggen dat je daadwerkelijk aan genderdysforie lijdt. Fysieke aanpassingen zijn al sinds 2014 niet meer nodig voor een wijziging van de geslachtsregistratie.

Inbreuk

Volgens de tegenstanders vormt de mogelijkheid van zelfidentificatie een inbreuk op de rechten van vrouwen. Door zichzelf te identificeren als vrouw zouden mannen zich toegang kunnen verschaffen tot vrouwenruimten als wc’s en kleedkamers, en daar vrouwen kunnen lastigvallen. Een zedendelinquent zou door zelfidentificatie overplaatsing naar een vrouwengevangenis kunnen eisen en daar vrouwen belagen.

Maar het safe-spaces-argument is armoedig omdat het uitgaat van excessen. We verbieden alcohol ook niet omdat het vrouwen mogelijk vatbaarder maakt voor seksueel geweld.

Zelfidentificatie zou volgens de tegenstanders het einde betekenen van sport omdat mensen die een mannelijke puberteit doormaken meer spieren, meer longcapaciteit en een hogere botdichtheid hebben. Maar het onderscheid tussen mannen- en vrouwensport draaide nooit om iemands genderidentiteit of het (on)vermogen kinderen te baren. Het gaat over prestatieverschillen. Als de categorie vrouw niet langer een goede maatstaf is voor de verschillen in prestatievermogen, omdat daaronder ook interseksuelen en transgenders vallen, moeten we een betere maatstaf vinden.

Vrouwenquota

De vrouwenquota die sinds 1 januari 2022 gelden voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven zullen niet in gevaar komen door de wetswijziging, zoals de SGP suggereerde. Zeker voor mannen die posities in raden van commissarissen ambiëren is vrouw (laat staan transvrouw) zijn zo stigmatiserend, dat ze daar nooit voor zouden kiezen. Niemand zou ervan opkijken als Ernst Kuipers daags voor zijn benoeming als minister van Volksgezondheid zijn partijaffiliatie had gewijzigd van VVD naar D66.

Maar het land zou te klein zijn geweest als Ernst Kuipers op 10 januari in een kokerrok op het bordes was verschenen om ervoor te zorgen dat de ministersploeg voor de helft uit vrouwen zou bestaan. De vrouwenquota dienen als compensatie voor de nadelen die mensen ondervinden als ze worden gedefinieerd, gesocialiseerd of gediscrimineerd als vrouw. Je zou kunnen zeggen dat de vrouwenquota overbodig zijn geworden du moment mannen als Ernst Kuipers er geen been in zou zien zich te identificeren als vrouw om een positie te bemachtigen.

Drempel

Het is goed dat de overheid mensen de mogelijkheid biedt hun geslachtsregistratie in overeenstemming te brengen met hun beleving. Die mogelijkheid bestond al, alleen wordt de drempel verder verlaagd. Het zou nog beter zijn om het concept vrouw (en daarmee het concept man) helemaal af te schaffen. Als je mensen niet identificeert als vrouw, kun je ze ook niet socialiseren of discrimineren als vrouw. Er zullen geen discussies meer zijn over wie een vrouw is, wat een vrouw is en wat een vrouw wil. En er hoeven geen veldslagen meer te worden gevoerd over de vraag of een trans vrouw/man wel of geen vrouw/man is.

Er zullen nog steeds mensen zijn met een vagina en mensen met een penis. Maar die anatomische verschillen zouden niet langer bepalend zijn voor de inrichting van de samenleving en de plaats die mensen daarin bezetten.

Heleen Mees is econoom. Zij schrijft elke week een wisselcolumn met Marcia Luyten.