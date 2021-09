Schaf de tijdelijke huurcontracten af

Brief van de dag: Minder huurbescherming raakt de zwakste huurders

Huis te huur in Delft. Beeld HH / Hans van Rhoon

Frank Kalshoven pleit voor minder huurbescherming (Economie, 4/9). Maar in zijn redenering mist hij dit keer cruciale punten. Minder huurbescherming kan ertoe leiden dat zittende huurders eerder van hun plek komen, zeker. Dat is goed voor de doorstroming. Maar dan moeten zij wel ergens terecht kunnen en dat is nu vaak niet het geval.

Ernstiger is dat minder huurbescherming de zwakste partij op de gespannen woningmarkt nog zwakker maakt. Bij bewonersondersteuner !Woon zien wij dat het tijdelijke contract bij particuliere verhuurders de overhand krijgt. Zo kunnen ze elk jaar of elke twee jaar de huurprijs aanpassen.

Tijdelijke huurders hebben niet alleen permanent stress over hun (volgende) woonplek, maar durven ook hun recht niet meer te halen bij slecht onderhoud of een te hoge huur. Dan zijn ze er zeker van dat hun contract niet wordt verlengd. Juist nu is het zaak de rechtsbescherming van huurders te versterken: schaf die tijdelijke contracten af.

Evert Bartlema, directeur Stichting !Woon Amsterdam

Gelijke monniken?

‘Koning moet kroondomein Het Loo hele jaar openhouden als hij 4,7 miljoen aan subsidie wil behouden’ (Ten eerste, 8/9). Alle voorafgaande subsidie van de afgelopen jaren was dus onterecht. Aangezien in dit land mensen in de bijstand die onterecht geld blijken te hebben ontvangen elke cent moeten terugbetalen, zie ik hier een afhandeling volgens het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ met belangstelling tegemoet.

André van der Hoek, Groningen

Symptoombestrijding

De overheid investeert 140 miljoen euro per maand om de testmaatschappij verder op te tuigen. Los van wat je vindt van de testmaatschappij, is deze aanpak er een van symptoombestrijding. De echte onderliggende problematiek, te veel mensen zijn te ongezond, te dik en bewegen te weinig, wordt hiermee niet aangepakt.

Als we de helft van het bedrag dat we nu per maand aan testen uitgeven zouden besteden aan het verlagen van het btw-tarief voor gezonde producten, iedereen gratis laten sporten en een leefstijlcoach volledig vergoeden uit de basisverzekering, pakken we niet alleen de coronacrisis aan maar ook toekomstige gezondheidscrises.

Frank Vissering, Meerstad

Antidepressiva

Tijdens de tweede lockdown (najaar 2020 tot voorjaar 2021) verlieten zo’n 8 procent meer jongeren (in de leeftijd van 15 tot 24 jaar) de huisartsenpraktijk met een recept voor een antidepressivum, volgens cijfers van onderzoeksinstituut Nivel.

Voor patiënten die deze (en/of andere) psychofarmaca gebruiken is het belangrijk, zo vindt ook huisartsengenootschap NHG, om regelmatig door de voorschrijver gezien te worden. Om te kijken hoe het gaat, maar ook om te evalueren of voortzetting van de medicatie nog steeds nodig is.

De wetenschap dat stoppen met dergelijke middelen moeilijker wordt naarmate het gebruik langer duurt, zou een extra aansporing moeten zijn om die vereiste controlebezoeken in te plannen.

Zeker bij jongeren, hun brein is immers nog in ontwikkeling en het vergrote risico op suïcide in deze leeftijdsgroep is zelfs door farmaciereus GSK erkend.

Pauline Dinkelberg, Apeldoorn

Klimaatideeën

Een burgerraad gaat in Amsterdam nieuwe klimaatmaatregelen bedenken(Ten eerste, 9/9). Misschien mag ik die burgerberaad terzijde staan met het idee voor een oproep aan alle gemotoriseerde verkeersdeelnemers: ‘Hé chauffeur, hoef je even niet vooruit? Zet dan je motor uit.’

Rienk Vlieger, Eastermar

Bankenblues

De column van Peter de Waard over hoe banken met hun klanten omgaan (Economie, 8/9) is me uit het hart gegrepen. Laatst wilde ik bij mijn spaarbank geld opnemen. Ik dacht dit op de gebruikelijke manier te kunnen doen met gebruikersnaam en wachtwoord, maar dat werd niet geaccepteerd. Pas toen kreeg ik de mededeling dat de regels waren veranderd vanwege de beveiliging. Het heeft me (ik ben de jongste niet meer) een halve dag gekost.

Omdat ik nog regelmatig op de computer werk, is het me gelukt, anders absoluut niet. Was dat niet zo, dan had ik iemand om raad moeten vragen. Daarmee raak je dus je regie kwijt en dat wil ik niet, zeker niet als het om bankzaken gaat.

Maartje van der Neut, Helmond

Prikbus

Als de prikbus voor de moskee in Leiden (Woensdag, 8/9) daar niet meer nodig is, kan hij wel voor de kerk in Elspeet neergezet worden. En daarna kan hij zo door naar het gemeentehuis in Nunspeet om onze burgemeester over de streep te trekken.

Karen Matlung, Hulshorst ­(gemeente Nunspeet)

Abortuswet

‘Texas just joined the United States of Afghanistan.’

Henk Schwab, Uithoorn

Goedgelovig

De Volkskrant schrijft dat het Amsterdamse corps de dispuutsontgroening gaat afschaffen. En wij goedgelovigen moeten dit geloven? Zijn dit soort jongens en meisjes ooit tot inkeer te brengen? Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig zat ik zelf in deze leeftijdscategorie en bezocht als Amsterdammer samen met mijn vrienden, van wie enkelen studeerden aan de heao, de eigen studentensociëteit aan de Passeerdersgracht.

Doordat wijzelf ook feesten organiseerden in de sociëteit, maar dan gewoon met een (muziek)band en voor de lol, mochten wij soms ook getuigen zijn van de studentenbrasserijen. Ik heb daardoor in die tijd ook rarigheden zien uitgevoerd worden door ouderejaarsstudenten staande op de brug van een gracht die het dan erg leuk vonden om nieuwe studenten gezeten op een opendekschuit die door gracht werden gevoerd, te bekogelen met koeienstront, verf en kots. Ook het overmatig voeren met veel drank hoorde er al bij en dan maar hopen dat de eerstejaars moesten kotsen.

Ook het op vreemde manier bejegenen en kleineren van vrouwen was heel gewoon in die tijd. Ik moest later erg denken aan de lullo’s van Jiskefet. En niet alleen bij de heao, ook bij andere studentenverenigingen was dit héél gewoon. Dus waarom zou het nu anders worden?

De vernederende en geslagen eerstejaars doen waarschijnlijk volgend jaar zelf lekker mee met de vernederingen van de nieuwe studenten. Ik denk dat je dit alleen kan uitbannen met algehele opheffing van dit soort corpsen.

Henny Goedemans, Amsterdam