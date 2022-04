Schaf de paasvuren af: het is slecht voor de longen, het milieu en het klimaat

MeddoBoake oftewel paasvuur in Meddo, een kerkdorp in de gemeente Winterswijk. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Brief van de dag

Paasvuren stoten CO2, roet en fijnstof uit, te meer als het hout nat is, zoals zo vaak. Dat is slecht voor de longen, het milieu en het klimaat. Enkele jaren geleden, bij stabiel weer en oostenwind, hadden we twee dagen mist door paasvuren, ook Duitse vuren.

Schaf paasvuren af. Laat elke gemeente bekendmaken, waar biomassa- of houtstookinstallaties op een betere manier hout drogen en met productiever warmte en/ of elektriciteit gas besparen. Verzamel afvalhout en breng dat naar een biomassa- of houtstookinstallatie in de buurt.

Zo helpen we de gezondheid, het milieu en het klimaat. Bovendien spekken we Poetins oorlogskas minder: win, win, win en win.

Henri van Balen, Onnen

Poetsen

Onderwijsminister Dennis Wiersma komt met een ‘ambitieus masterplan’ om de in de Staat van het Onderwijs beschreven dalende trend van het lezen en rekenen te keren. Niet meer ‘uitbundig Moederdag vieren’, maar de kennis en kunde van leraren vergroten, aldus hoofd Inspectie Alida Oppers in het NOS Journaal.

Wat een minachting spreekt hieruit voor al die dagelijks hardwerkende leraren. En idem voor een prachtig feest als Moederdag. Is een groot deel van het probleem niet gewoon het grote tekort aan leraren? Zodat hele basisschoolgroepen een dag per week thuis moeten blijven.

Het masterplan is al klaar wat mij betreft: meer leraren opleiden. Politiek en maatschappij, trek alles uit de kast om dit voor elkaar te krijgen. Niet lullen, maar poetsen dus.

Inge Vollaard, orthopedagoog-generalist, Leiden

Focus

Wat goed dat ook de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse rapport concludeert dat er iets grondig mis is met het onderwijs in Nederland. En hoe onbegrijpelijk dat de hoofdinspecteur Oppers daarover zegt dat dit ligt aan een gebrek aan focus bij de leerkrachten. Ze moeten zich richten op taal en rekenen in plaats van op ‘moederdagcadeautjes’.

Blijkbaar is het deze mevrouw ontgaan dat het lerarentekort in grote steden is opgelopen tot soms 25 procent (te grote groepen, onbevoegden voor de groep). En dat de leerkrachten die er wel zijn in hun eentje groepen moeten bedienen waarin kinderen zitten met een IQ tussen de 70 en de 130, en met allerhande gedrags- en sociale problemen. En dat de lijst met einddoelen, die landelijk bepaald wordt, elk jaar groeit. Dezelfde Onderwijsinspectie doet bijvoorbeeld dit jaar bij ons op school onderzoek naar digitale geletterdheid. Heel nuttig, daar niet van.

Ik nodig de hoofdinspecteur uit een weekje mee te komen lopen op scholen in Den Haag, voordat ze zich opnieuw over oorzaken van achteruitgang uitlaat op tv.

Myra Keizer, directeur Maria Montessorischool, Den Haag

Referendum

In de discussies over het referendum gaat het vooral om de vraag of het correctief, bindend of allebei moet zijn en hoe hoog de opkomst minimaal moet zijn. En dat allemaal om, zoals Raoul du Pré het formuleert, te voorkomen dat Nederland een diploma-democratie wordt waarin lageropgeleiden in toenemende mate menen dat er over hun hoofd heen wordt geregeerd.

Vergeten wordt dat we nu in een manipulatie-maatschappij leven vol complottheorieën, nepnieuws en propaganda-oorlogen waarin Russische trollen en hun handlangers alles doen om westerse democratieën te ondermijnen. Ook via het referendum.

Een belangrijk manipulatiesucces was het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne in 2016, geïnitieerd door Forum voor Democratie en GeenStijl. Met iets meer dan 30 procent opkomst was het geldig en met 61 procent tegenstemmers werd het verdrag afgewezen. In Rusland kon de vlag uit.

Zolang er niks wordt gedaan tegen de massale anonieme manipulatie via sociale media, zal het referendum de democratie niet verbeteren.

Gerard Mensink, Vleuten

Gezondheid

Ed Nijpels zegt dat het eten van vlees in tegenstelling tot roken geen ‘direct zichtbare schadelijke gevolg’ heeft voor de eigen gezondheid. Dat zal, maar het heeft wel degelijk gevolg voor de gezondheid van het beest dat geconsumeerd wordt.

Len Koetsier, Groningen

Weg

Ik ben bang dat Lilianne Ploumen de enige mens is in regerend Nederland die begrepen heeft wat ‘nieuwe bestuurscultuur’ in zou moeten houden. En die is nu ook weg.

Elly van den Boom, Den Haag

E-bike

Toppunt van inefficiëntie: met de e-bike naar de sportschool.

Wim Bijl, Wijk bij Duurstede