Schaarste aan elektriciteit en gas komt mede door rotsvast geloof in vrije markt

Het Volkskrant-commentaar bespreekt de grote trends van 2021. Vandaag deel 5: de energiecrisis

Nu de gas- en stroomtarieven voor komend jaar in de brievenbus zijn beland, wordt duidelijk dat de Nederlandse van-het-gas-af-transitie niet gratis is. De rekening voor een gemiddeld (tweepersoons)huishouden gaat met zeker duizend euro omhoog – voor gezinnen kan dat zo het dubbele worden. Middels een korting op de belasting zal de overheid de pijn met een paar honderd euro verzachten, maar collectief betalen we nu de prijs voor schaarse bronnen van licht en warmte.

De oplopende prijzen zijn nog maar het begin. Ergens komende weken hoopt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een ‘afschakelplan’ op te stellen, waarin wordt beschreven welke gasgebruikers moeten worden afgekoppeld als de nood aan de man is.

Die schaarste is deels overmacht. De vraag naar aardgas was al groot door de wereldwijde opleving van de economie na de eerste corona-schok. De Nederlandse gasvoorraden waren al relatief leeg door het koude voorjaar. Noorwegen, een belangrijke gasleverancier, was al bezig met groot onderhoud aan zijn gasinstallaties. En daarbovenop kwamen de Russische manoeuvres bij Oekraïne, die samenvielen met teruglopende gasleveringen – beide schimmig, maar met de vingerafdrukken van Vladimir Poetin.

Maar schaarste is ook een gevolg van keuzes. Nederland is, veel meer dan omringende landen, nog altijd voor 44 procent van zijn energievoorziening afhankelijk van aardgas. Het stoppen met de eigen aardgaswinning was een gerechtvaardigde keuze, met het oog op de aardbevingen in Groningen, maar een waarvan de consequenties niet goed doordacht zijn. Slochteren was altijd de kraan waaraan Nederland kon draaien om vraag en aanbod in balans kon brengen. Zonder Slochteren had Nederland voldoende andere buffers moeten creëren. Dat is niet gebeurd.

Dat is het gevolg van een andere keuze: de liberalisering van de energiemarkt die, sinds eind jaren negentig, een volwaardig energiebeleid onmogelijk heeft gemaakt. De markt wordt als de onfeilbare regelaar van vraag en aanbod gezien. Maar die markt bestaat uit marktpartijen, en die marktpartijen leven van kortetermijncontract naar kortetermijncontract en vonden het gas deze zomer te duur om hun leeggelopen voorraden te vullen. Staatsbedrijf Gasunie riep hen in juni op hun ‘verantwoordelijkheid te nemen’, maar de overheid heeft, in tegenstelling tot omliggende landen, geen regelgeving om dat af te dwingen.

Lange tijd vormden ‘betaalbaarheid’ en ‘voorzieningszekerheid’ de twee pilaren van het Nederlandse energiebeleid. Die twee wankelen nu. Deze winter zal niet leiden tot grote problemen, schreef demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz in november aan de Tweede Kamer – maar dat is alleen ‘bij normale temperaturen’. Ook schreef ze dat er ‘vaker prijsschommelingen’ zullen ontstaan – een eufemisme voor hogere prijzen.

Desalniettemin zijn ‘radicale ingrepen’ in het beleid volgens haar niet nodig. Het geloof in de markt is nog rotsvast.

Dat geloof leidde onder meer tot een overschot van kolencentrales, die nu op een laag pitje worden gezet of voor veel geld moeten worden gesloten, omdat anders de CO2-doelstellingen niet worden gehaald. Dat de overheid daartoe is gedwongen door een rechtbank zegt veel. Zonder regie en regelgeving zullen uiteindelijk het weer, de rechter en Poetin bepalen hoe warm we erbij zitten.