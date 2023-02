Schaamteloos schuift de VVD Edith Schippers, met haar dure bedrijfsbelangen, naar voren

De VVD heeft Edith Schippers als troef voor de komende verkiezingen; sommigen vinden haar premierwaardig. Ze neemt het op voor de ‘hardwerkende Nederlanders’ en dat is schaamteloos, want de afgelopen jaren liet ze die nogal in de steek. Vraag er eens naar bij de hardwerkende mensen in Heerlen, waar Schippers de baas is van DSM. Het miljardenbedrijf stond lang als sociaal bekend maar hielp dat beeld zelf om zeep.

Eerst kwam het nieuws dat het hoofdkantoor uit de stad vertrekt, zelfs de hardwerkende burgemeester was erbuiten gehouden en reageerde furieus. Hij is een partijgenoot, en wees erop dat DSM nog steeds niet wil betalen voor de aangerichte mijnbouwschade.

Vervolgens bleek dat DSM de verhuizing wilde betalen met een paar miljoen gemeenschapsgeld – de woede die daarop volgde was zo groot dat het plan werd ingetrokken.

Vervolgens maakte DSM bekend te fuseren met een Zwitsers bedrijf en juridisch uit Nederland te verdwijnen. Topmanagers krijgen daarom een bonus van bijna een ton, de rest van het hardwerkende personeel 500 euro inflatiecompensatie. ‘Pervers’, schreef dagblad De Limburger.

Vervolgens onthulde NRC dat de pensioenen van het hardwerkende DSM-personeel jarenlang kort zijn gehouden, omdat het bedrijf de inleg zelf gebruikte. Edith Schippers wist dat, maar hield die informatie achter – alleen het pensioen van de voormalige baas Feike Sijbesma werd met 2,2 miljoen hersteld.

‘Het gebeurt’, zeggen ze in de huizen die uitkijken op het hoofdkantoor, ‘ze gaan hun gang en wat doe je eraan’.

DSM kwam in 1906 naar Heerlen en bouwde er een prachtig pand met schilddaken genaamd ‘De Boerderij’ – het waren de gouden jaren. In 1985 werd het afgebroken en ging het staatsbedrijf naar de beurs, maar het hield vast aan de stad zoals de stad vasthield aan DSM. Nu huist het op een prima plek tussen de snelweg en het centrum in een gedrongen gebouw met genoeg mooie details om niet bruut te zijn, in uitstekende staat van onderhoud, de parkeerplaats afgewerkt met hoge leibomen.

Waarom ze daar weg willen blijft onduidelijk. DSM wil een kleiner flexkantoor, maar dat had in Heerlen ook gekund – ‘ze willen duur lunchen’, is wat je hoort op straat. Het mooie restaurant Mijn Streek, bovenin het iconische Glaspaleis in Heerlen, is misschien niet duur genoeg.

Heerlen hoopt nu maar dat DSM iets achterlaat. Het bedrijf heeft een van de oudste en mooiste kunstcollecties van het land, een museum ligt wel voor de hand. Met die prachtige vergaderzaal, ontworpen door Maurice Mentjens, waar de bedrijfstop onder het spiegelplafond ‘in het licht van de wijsheid’ besluiten nam.

IJdele hoop, dat weten ze ook wel in de stad.

Achter het hoofdkantoor ligt een bakstenen wijk, Eikenderveld, een eeuw geleden gebouwd voor hardwerkende Heerlenaren. De woningen zijn er netjes bijgehouden en met carnaval op komst versierd: vlaggen en serpentines hangen uit voor prins Patrick I, jonkheedsprins Dylan I, en blommemeëdje Zoë.

Heerlen begint net weer op te knappen, zegt Laura van de Kuit, voor haar gerenoveerde huis. Zelfs Maarten van Rossem was op tv onder de indruk toen hij de stad bezocht. Het Glaspaleis, het Maankwartier, de kosmopolitische muurschilderingen, ‘er wordt een hoop gedaan’.

‘Dat DSM met de poet vertrekt – wat had je dan verwacht’, zegt haar man Marco, ‘kwartaalcijfers en aandeelhouders, dat is het enige waar ze nog naar kijken’. En wat Edith Schippers betreft: ‘Ik denk dat ze met hardwerkende Nederlanders mensen bedoelt die meer verdienen dan veertigduizend euro.’ Zelf haalt hij dat niet, in de bediening van een panoramarestaurant. ‘Ja’, zegt Laura, ‘ze hebben geen idee wat je verdient met hard werken.’

In het Nederland van de VVD ‘word je slapend rijk en werkend arm’ – dat vindt de jongerentak van de partij, die om een koersverandering vraagt.

Maar straks is Edith Schippers voorzitter van de Eerste Kamerfractie, een machtige positie die rechtstreeks contact met ministers belooft en de mogelijkheid wetgeving te sturen. Een schaamteloze lobbydroom: directe politieke macht voor de baas van een beursgenoteerd miljardenbedrijf, die voor de verkiezingen doet alsof ze om hardwerkende Nederlanders geeft.