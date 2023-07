Schaamte over het verleden? Je moet erg voorzichtig zijn met zulke emoties

Bij Merel van Vroonhoven las ik dat mijn geliefde NRC-hoofdredacteur Wout Woltz ‘wijlen’ is. Dat was wel even een schok, want Wout – niet Wouter, Merel – heb ik altijd een fijn mens gevonden. Er was niemand die de zin ‘een hoofdredacteur heeft altijd gelijk’ met zoveel ironie kon uitspreken. Gelukkig kan ik melden dat de berichten over de dood van Woltz sterk overdreven zijn. Vorige maand werd hij 91 jaar. Naast die van prof. Pen, Jules Deelder en Mark Twain is nu ook Wouts naam toegevoegd aan de lange lijst van onterechte overlijdensverklaringen. Gefeliciteerd, Wout. Ik ben jaloers. Bij Van Vroonhoven viel de naam van Woltz in verband met diens oratie 29 jaar geleden – niet 25 jaar, Merel – uitgesproken bij zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar.

Omdat ik Ionica Smeets graag een plezier doe, vertel ik even een oude mop. Een chirurg heeft een Russische assistente en na de operatie houdt hij het weggesneden orgaan omhoog. Hij vraagt haar wat dit is, waarop zij antwoordt: ‘Het levver.’ De chirurg moet zich herstellen en zegt dan: ‘Ten eerste is het niet het levver, maar de levver. Ten tweede is het niet de levver, maar de lever. En ten derde is dit niet de lever, maar het hart.’

De oratie van Woltz heet: Met de handen voor de ogen. Over het verlangen naar onwetendheid. Van Vroonhoven verbindt dat met het gebrek aan kennis van Nederlanders over hun slavernijverleden. Dat vervult haar met ongemak en schaamte. Eerlijk gezegd ben ik er niet zeker van of Van Vroonhoven de oratie begrepen heeft. Woltz zet ons verlangen naar meer kennis af tegenover het verlangen om de werkelijkheid niet te willen zien, ja zelfs te ontkennen. Hij verwijst naar de bekende voorbeelden: Galileo Galilei, de neushoorn van Albrecht Dürer en het ongelooflijke verhaal van generaal Arthur Parcifal, die maar niet wilde geloven dat de Japanners vanuit land Singapore zouden veroveren.

In feite zijn dat allemaal kwesties die in de tijd zijn opgelost, al heeft het in deze spectaculaire gevallen lang kunnen duren. Niemand gelooft nog dat de zon om de aarde draait, dat de neushoorn er zo uitziet als Dürer hem heeft getekend, of dat Parcifal een geniaal strateeg was. Is dat niet ook het geval met ons koloniaal verleden? Ik ken niemand in Nederland die de slavernij wil verdedigen. Er zijn talloze boeken over verschenen, compleet met de afschuw over de praktijken van Nederlandse slavenhandelaren en plantagehouders.

Het verleden is een opeenstapeling van misdadige handelingen en eigenlijk is het een wonder dat niet elke dag ergens een oorlog uitbreekt. Mensen zijn verblind, maar komen ook weer bij zinnen. De cruciale vraag is hoelang je schuld en schaamte blijft houden voor gebeurtenissen uit het verleden. Toen ik met vrouw en kinderen een reis door Suriname maakte, brachten we ook een bezoek aan de zogenoemde Jodensavanne, een suikerrietplantage waar slaven – ik heb nog altijd moeite met het omslachtige ‘tot slaaf gemaakten’ – hun vernederend werk moesten uitvoeren. In de aarde vond ik zelfs een scherf Delfts blauw, wat erop duidde dat de Surinamers zelf niet veel interesse hebben in hun archeologische geschiedenis.

Uiteraard vroeg ik mij af of ik over deze schandvlek schuld en schaamte moest voelen. Wellicht hadden verre Joodse voorouders, zelf verstoten uit Europa, hier een plantage opgericht. Misschien zijn ze lid geweest van de Surinaamse vrijmetselarij. Waarschijnlijker is het evenwel dat mijn voorouders er niets mee te maken hadden, want zij kwamen uit Oost-Europa. Maar toch: Joden. Ik moest denken aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, heel wat dichterbij dan de afschaffing van de slavernij. Mijn vader had helemaal niets meer: weg familie, weg huis, weg geld. Mijn moeder bezat nauwelijks iets. Ze waren natuurlijk woedend op die rotmoffen, maar hoelang kun je dat volhouden? Na vijftien jaar reden mijn ouders in een Volkswagen. Om Duitsers nu nog iets te verwijten, zou niet bij me opkomen, of zo’n rotmof moet over de honderd zijn.

Destijds is gesteggeld over Wiedergutmachung. Van Joods Maatschappelijk Werk heb ik nog eens een brief gekregen dat mijn grootvader Mozes bij aankomst in kamp Westerbork f0,45 (45 cent) was afgenomen en dat ik dit bedrag kon terugvorderen, ‘rekening houdend met een geldontwaarding van de factor 5.’ Echt waar. Later is nog wel iets betaald, maar voor mij had het niet gehoeven. Wat moet je met dat geld? Ik geloof dat ik het in een café heb stukgeslagen, ervan uitgaande dat Mozes het een goede bestemming had gevonden.

Schaamte en ongemak voel ik er niet over. Je moet met dat soort emoties erg voorzichtig zijn. Emoties hebben vooral ook de neiging de werkelijkheid te ontkennen, dat zei Wout Woltz al in zijn oratie.