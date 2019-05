Schaamrood in Spanje, euforie in Engeland na sensationele uitschakeling Barcelona door Liverpool

Omslag El Mundo Deportivo Beeld Twitter

Vooral de Barcelona-gezinde sportkranten Sport en El Mundo Deportivo zijn snoeihard over de historische uitschakeling van Messi en zijn ploeggenoten. ‘De grootste bespotting uit de geschiedenis’, kopt Sport op een pikzwarte voorpagina. El Mundo Deportivo kiest voor de kop ‘Sonrojo’ – schaamrood – om de schroom te benadrukken die de onverwachte uitschakeling van Barcelona oproept. ‘Een zielloos Barcelona beleeft een afgang op Anfield. (..) De 4-0, een bespottelijk tegendoelpunt uit een hoekschop, was het grafschrift van een ploeg die niets lijkt te hebben geleerd van Rome.’

Barcelona werd vorig jaar namelijk op een vergelijkbare, spectaculaire manier uitgeschakeld in de Champions League. De kwartfinale werd destijds met 3-0 verloren van AS Roma, nadat de thuiswedstrijd nog met 4-1 was gewonnen. Voor de Spaanse sportkrant Marca reden om beide offdays van de Barcelona-spelers op een hoop te gooien: ‘Van vakantie in Rome naar een concert in Liverpool.’ Marca wijst vooral naar Barcelona-coach Ernesto Valverde en Messi. ‘Er is historisch gefaald, te beginnen door de coach, die niet in staat was om tegengif te vinden tegen Liverpool. En Messi was onzichtbaar toen hij zijn ploeggenoten moest redden. Er is geen voetballer zoals hij, maar hij staat opnieuw zonder die mooie en door hem beloofde beker.’

Omslag Sport Beeld Twitter

Sportkrant AS, ook uit Madrid, kiest voor de kop ‘Dreun op Anfield’ en het woord ‘slachtpartij’ om de vernedering van Barcelona te beschrijven. Ook wordt de spijtbetuiging van Barcelona-speler Sergio Busquets aan de fans afgedrukt : ‘We moeten ons verontschuldigen, omdat dit ons toch overkomt na wat er in Rome gebeurde…’

Omslag Marca Beeld Twitter

De treurnis en frustratie in Spanje staan in groot contrast met de euforie in de Britse media. The Telegraph vergelijkt de sensatie tegen Barcelona met de door Liverpool gewonnen CL-finale in 2005 tegen AC Milan. Ook toen bogen ‘The Reds’ uit een schijnbaar geslagen positie een 3-0-achterstand om in een overwinning. ‘De geschiedenis van deze grote club in het Europese voetbal zal waarschijnlijk nooit meer hetzelfde zijn. Liverpool dacht het boek over comebacks in de Champions League na de finale van veertien jaar geleden in Istanbul al voltooid te hebben.’ Ook volgens The Guardian heeft Liverpool zijn beste prestatie ooit geleverd. ‘Het was buitengewoon. Het is een van de grootste comebacks ooit in de Champions League en een herinnering aan de grootsheid van het voetbal, met zijn vermogen tot verrassende verhaallijnen.’

De Daily Mail benadrukt weer het snelle denken van Liverpool-verdediger Trent Alexander-Arnold bij de beslissende 4-0 door snel de hoekschop te nemen en de Barcelona-verdediging in slaap te sussen. ‘Een moment van snel denken en pure intelligentie hielp Liverpool aan een van de beste comebacks in de Champions League op een magische avond op Anfield.’ En: ‘De mannen van coach Jürgen Klopp hebben alles gedaan wat ze moesten doen.’