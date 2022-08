Sandra Phlippen toont zich in Zomergasten een fantasierijk en nuchter vrijdenker

Ironisch dat Zomergast Sandra Phlippen zondagavond een van de door haarzelf aangedragen televisiefragmenten zelf niet kon aanzien. Het was ‘mijn moederhart’ die haar ervan weerhield een gedramatiseerde scène uit Het verhaal van Nederland te bekijken waarin, millennia terug, geknevelde kinderen door de opkomende vloed worden verzwolgen. Hun stam offert ze aan de toornige goden. Opmerkelijk fijngevoelig van de hoofdeconoom van ABN Amro, want hoger dan tot de knieën reikte het water niet en het schreien in doodsnood duurde maar even.

Er waren verontrustender filmfragmenten de revue gepasseerd voordat Phlippen (44) in VPRO’s Zomergasten even moest wegkijken. Als hoofd van het Economisch Bureau, een belangrijke denktank van de bank, is zij gewend om ‘in vrijheid’ (zoals ze zelf tegenover presentator Janine Abbring benadrukte) ‘ook negatieve’ toekomstscenario’s te schetsen aangaande kwesties als de wereldeconomie en de klimaatcrisis. In Zomergasten, het schouwtoneel voor persoonlijke interessen, liet Phlippen met de door haar uitgekozen filmfragmenten zien de extremen evenmin te schuwen om haar mensbeeld en maatschappelijke opvattingen te illustreren.

ABN Amro-econoom Sandra Phlippen, te gast bij Zomergasten.

Oprecht bezorgd betoonde ze zich om de klimaatcrisis en het ‘falen van het kapitalisme’ om daaruit een uitweg te bieden. Ze liet een stukje zien uit Soylent Green, een doemfilm uit 1973, de tijd waarin het bewustzijn over de naderende milieucrisis dankzij de Club van Rome indaalde. Overbevolking werd als de grootste bedreiging gezien, reden waarom de mensheid werd aangemoedigd vrijwillige euthanasie te ondergaan. Van de stoffelijke resten werd koek gebakken voor de nog levenden. Koekjes van eigen deeg.

Om haar intense relatie met haar (bijna even oude) zus te schetsen gebruikte Phlippen een fragment uit David Cronenbergs Dead Ringers, waarin de verhouding tussen twee gynaecologen, tweelingbroers, een bizarre wending neemt, met een bloedrood, lillend, kloppend, kortom bezield orgaan als verrassende onruststoker. De fantasiewereld van de zusjes Phlippen toen die jong waren: Stille nacht, heilige nacht zingen in een Exorcist-achtige setting, en daarbij fantaseren dat een van hen is gestorven. De zussen hebben nog steeds een prima band, vertelde Phlippen.

In de Deense film The Square zag zij een metafoor voor de culturele elite die op haar eigen kwetsbaarheid wordt gewezen. Een performance op een galadiner ontaardt daar op gruwelijke wijze: een bonkig breednekkige kerel, acterend als gorilla, bedreigt de tafelgasten en vergrijpt zich aan een van de vrouwen, totdat hij uiteindelijk door lang afwachtende omstanders wordt overmeesterd (en gelyncht?). In die Bokito herkende Phlippen ‘de boze burger’, in de feestvierders de elite die te lang weigert diens woede onder ogen te zien.

Phlippens vergelijkingen tussen fictie en werkelijkheid gingen wel eens mank (en werden overigens beter onderbouwd dan hier in weinig woorden kan). Maar dat nam niet weg dat Zomergasten een mooi inzicht bood in het fantasierijke en tegelijk nuchtere denkraam van een vrijdenker die Abbring, niet ten onrechte, nog wel eens in de politiek terecht zag komen.