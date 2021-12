Sander Schimmelpenninck, de wereld zou er absoluut niet op vooruit gaan als vrouwen mannen gingen imiteren

Vader knuffelt zijn kind als hij thuis komt uit zijn werk. Beeld Patricia Rehe / HH

Brief van de dag

Sander Schimmelpenninck heeft ondanks een halve eeuw feminisme iets niet helemaal begrepen, en dat is dat mannen niet langer de norm zijn, en ook niet degenen die mogen bepalen aan welke norm vrouwen zouden moeten voldoen.

Schimmelpenninck mag vinden dat vrouwen niet aan zijn verwachtingen voldoen als ze niet even hard werken als mannen. Vrouwen zijn massaal de arbeidsmarkt op gegaan, in de verwachting dat mannen dan ook massaal het onbetaalde werk thuis zullen delen, de zorg voor het huishouden en voor de kinderen. En zolang dat niet gebeurt, hebben vrouwen groot gelijk dat ze niet het leven van mannen als norm nemen en niet bereid zijn om zich over de kop te werken, en is het bepaald geen luxe of luiheid om geen volle baan te hebben.

De wereld zou er absoluut niet op vooruit gaan als vrouwen mannen gingen imiteren. Dus, als we het hebben over ‘onze halfslachtige emancipatie’, heren, kijk even in de spiegel. En bedenk even dat het behoorlijk arrogant is, en tamelijk seksistisch, om te vinden dat jullie wel uit kunnen maken wat vrouwen horen te doen, zonder ook maar één woord vuil te maken aan wat vrouwen intussen van mannen zouden mogen verwachten.

Dergelijke goedkope seksisme verwijten helpen inderdaad niemand.

Anja Meulenbelt, Amsterdam

Ieder voor zich

‘De politiek moet collectief denken, niet ieder voor zich’, zegt OMT-lid Marc Bonten over de nieuwe coronamaatregelen. Een waar woord, maar nog niet zo eenvoudig voor elkaar te krijgen. Diezelfde politiek heeft de afgelopen tien jaar er bij de burger ingeramd dat individuele vrijheid het grootste goed is. Succes is een keuze, als je faalt is dat je eigen schuld.

Hierdoor is de burger in plaats van een solidair medelid van dezelfde samenleving als zijn buurman, verworden tot een concurrent van die buurman. Zij proberen elkaar de loef af te steken om te kunnen profiteren van de steeds schaarser voorzieningen die nog ter beschikking worden gesteld door de immer verder terugtredende overheid.

Behalve een nieuwe bestuurscultuur is hier een totaal andere denkwijze nodig. Het is nog maar de vraag of de nu formerende politieke partijen daartoe in staat zijn.

Willem Dekker, Son en Breugel

Vaccin

Dus als ik het goed begrijp, werkt het vaccin niet zo goed bij de mensen die het nodig zouden hebben, maar heel goed bij de mensen die het niet nodig hebben.

Theo Maassen, Eindhoven

Contactmomenten

Waarom hoor ik nergens een kritisch geluid over de 5-uurssluiting van horeca, sportclubs en andere groepsactiviteiten, en de zogenaamde ‘creatieve’ oplossingen die men hiervoor bedenkt en heeft bedacht? Het is toch de bedoeling om de contactmomenten te verminderen en dus niet de tijdstippen waarop die activiteiten en contacten plaatsvinden te gaan verschuiven, zodat deze wel door kunnen gaan?

Noor Vitringa , Uithoorn

Risico

Stelt u zich eens voor dat Winston Churchill in 1940 tijdens de Battle of Britain tegen zijn volk had gezegd: ‘Wilt u zo vriendelijk zijn om uw ramen te verduisteren? Maar als u daar vanwege het risico op een inbraak bezwaar tegen heeft, houden we een plekje in het ziekenhuis vrij. En we komen natuurlijk ook het huis van uw buren blussen.’

Michiel Ytsma, Bilthoven

Talkshows

Godfried Bomans beschreef de hedendaagse Talkshows op televisie al eens treffend: ‘Ze hebben niets te zeggen en doen dat dan ook uitvoerig’.

Hans Kuylenburg, Amsterdam

Bloemen

Ik hou van bloemen. Van bloemen in hun natuurlijke staat, in de juiste aarde, bij de natuurlijke temperaturen en omstandigheden. Zodra een bloem met haar steel wordt afgesneden, is de dood versneld ingezet.

Vaak worden ze samen met andere soorten in een boeket ‘opgemaakt’ en gedijen ze niet omdat iedere soort een andere stervenslengte heeft.

De Gerbera’s krijgen door hun hoofd en langs hun ranke lijven een ijzerdraad gestoken. Omdat ze, eenmaal afgesneden, het snelste bezwijkt. Zij kan niet zonder steun rechtop blijven. Deze bloemen houden niet van mensen, maak dat de kweker wijs.

Ik zal voor haar en haar soortgenoten de stem zijn die ze zelf niet hebben. Honden kunnen janken en baby’s kunnen krijsen, maar bloemen die uit hun natuurlijke habitat worden verwijderd en/of onthoofd, hebben geen stem. Dus weg met de kassen, weg met soorten die hier in de frisse lucht niet gedijen. Herwaardeer wat hier groeit en gedijt.

Letja de Goede, Drachten

Prioriteit

Het wordt een nieuw taboe, het benoemen van de ‘onrechtvaardigheid’ dat zij die ervoor kiezen om zich om welke reden ook niet te laten vaccineren, prioriteit krijgen in het ziekenhuis om te worden verpleegd.

Dit werd op een ingrijpende manier verwoord in het artikel ‘Somberheid groeit in het ziekenhuis: ‘Dit voelt als een diepduistere fase’. Ic-verpleegkundige Melissa van Klink gaf eerlijk aan er moeite mee te hebben dat bijvoorbeeld patiënten die een hartoperatie moeten ondergaan en daarvoor al tijden op een wachtlijst staan, toch weer langer moeten wachten omdat een ongevaccineerde covid-patiënt erg ziek is geworden en plotseling via de bekende ‘priority lane’ een ic-bed gaat gebruiken.

Hoezo prioriteit ? Normaal gesproken moet je een offer brengen om ‘priority’ te krijgen. Het meest herkenbare voor ons allen is de voorrang die je kunt kopen om een vliegtuig in te kunnen en anders kennen we ook de voorrang die minder-validen (terecht) krijgen in een wachtrij van de Efteling.

De essentie is wel ‘priority’ is niet gratis en anders moet je gewoon achteraan sluiten. Als ik hoor dat momenteel 50 procent van de ic-bedden bezet wordt door ongevaccineerden, moeten we over dit taboe tóch eens het gesprek aangaan. Ik schrijf dit mede namens al die patiënten die al langer in de wachtrij staan

J. Opheij, Eindhoven