Samen sterven is het ultieme samenzijn

Man neemt afscheid van zijn overleden vrouw. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Enkele weken geleden hoorde ik op mijn autoradio van het overlijden van Donald de Marcas. Opmerkelijk was de toevoeging dat de echtgenote van de bekende, in 1933 geboren, nieuwslezer tezamen met hem uit het leven was gestapt. Later las ik dat de vrouw ongeneeslijk ziek was geweest en haar man dement. En dat beiden euthanasie hadden gepleegd.

Of de naderende dood van zijn vrouw en zijn angst om alleen en hulpbehoevend achter te blijven hem tot zijn besluit had gebracht of dat zij uit liefde voor en compassie met haar man had besloten hem mee te nemen, ik weet het niet. Net zomin als ik weet of het bewust kinderloze stel er van tevoren in was geslaagd hun dierbaren te overtuigen van de juistheid van hun besluit. Misschien hoort voortijdig uit het leven stappen tegenwoordig wel net zo bij het leven als bij de dood.

Gezamenlijk sterven is in elk geval het ultieme samenzijn. Het kan haast niet anders dan dat deze twee mensen verrekte veel van elkaar hebben gehouden.

Ruud Vermeij, Heerlen

Homofobe spreekkoren

De KNVB werkt sinds twee maanden aan een protocol om anti-homo-spreekkoren tegen te gaan. Beleid is er nog niet. Wel wil de KNVB het aantal homofobe spreekkoren laten afnemen. Er is echter wel beleid om voetbalwedstrijden stil te leggen bij antisemitische en racistische spreekkoren. Waarom hier niet homofobe spreekkoren aan toegevoegd kunnen worden, is mij niet duidelijk.

Nu het verbod op discriminatie op grond van seksuele geaardheid in de Grondwet is opgenomen, meent de KNVB hier nog beleid over te moeten gaan ontwikkelen. Homofobe spreekkoren moeten niet afnemen, maar ophouden.

Jos Smeets, Amsterdam

Achternaam

Mijn naam is Fred Kwakman. Al ruim 35 jaar. Dat was nooit een probleem, tot voor kort. Nu kan ik er niet meer mee voor de dag komen. Stel je voor dat iemand straks aanstoot neemt aan mijn ‘Kwakmannelijkheid’.

Uit onderzoek van het Meertens Instituut blijkt dat er naar schatting nog zo’n 40 duizend ‘-mannen’ net als ik rondlopen in Nederland. Aangezien er zo hard ingezet wordt op genderneutraliteit en inclusiviteit, neem ik aan dat wij binnenkort een uitnodiging tegemoet kunnen zien om kosteloos de achternaam te wijzigen?

Fred Kwakman, Volendam

Moeder

2023, in de Volkskrant een artikel over Edwin Evers (overigens geboren in 1971, het jaar waarin de man als hoofd van de echtvereniging uit het Wetboek werd geschrapt): ‘Hij groeide er op met zijn ouders (vader een elektricien) en twee broers (...)’.

Is het beroep van moeder niet de moeite van het vermelden waard? Of pas als ze minister was geweest, of ook elektricien misschien? Kom op Volkskrant, zo wordt het natuurlijk nooit wat met die emancipatie.

Eva Verweij, Uden

Droog brood

‘Met een band valt feitelijk geen droog brood te verdienen’, lezen we in een artikel over de wederopstanding van hardcoreband John Coffey. Uit dezelfde Volkskrant van vrijdag 7 april: ‘Transitiebonus van 100 miljoen dollar voor de baas van Universal Music Group.’

Commentaar overbodig, lijkt me.

Frank Laan, Amsterdam

Droge ogen

Als je al vijftien jaar lang het ontstaan van een crisis volgt en jaar in, jaar uit de daarvoor noodzakelijke basisstructuren opbouwt en weer afbreekt: aan wie kun je dan nog met droge ogen uitleggen dat het asielzoekersprobleem onbeheersbaar is?

Jaap van Velzen, Vlissingen

Asielboot

Sinds enige maanden ligt in de haven van Harlingen een cruiseschip waarop 170 asielzoekers verblijven voor wie in Ter Apel geen plaats was. Volgens afspraak zou het schip per 1 mei moeten vertrekken. De ervaringen zijn echter zo positief dat een actie van vrijwilligers ertoe leidde dat de gemeenteraad besloot dat het schip tot het eind van het jaar mag blijven liggen. Zo kan het dus ook.

Tiedo de Boer, Harlingen

Narcissen

Ik lees de ingezonden brief over ‘die vreselijke narcissen’ die ondertekend is door Frans Kouwets, en een golf van blijdschap overspoelt me.

Mij hou je niet voor de gek: Otto den Beste leeft!

Annemieke Blöte, Voorschoten

Sekspositiever

Vroeger was de voorlichting over seks zakelijk en vooral niet leuk, vanwege de grote angst voor zwangerschap of soa’s en hiv. Tegenwoordig lijkt seks vooral problematisch, vanwege de rol van (jonge-)mannen. Structureel demoniseren werkt averechts.

Uit onderzoek blijkt dat een positieve en open mind juist meer seksueel plezier oplevert, minder onveiligheid én minder abortussen en soa’s. Alleen al om die reden zijn opbeurende columns over seks zinvol. Geef de mannen ook eens een aai over de bol.

Siep de Haan, Amsterdam