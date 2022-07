Samen met de vederlichte wijnschrijver ten strijde tegen de elite?

Ophef over ophef over ophef; dat is eigenlijk het laatste waaraan ik mij als ombudsman wil bezondigen. Zeker als ‘ophef’ een groot woord is voor gesputter rond een vrolijk zomers niemendalletje dat – zo bleek bij navraag op de redactie en in mijn omgeving – velen wel hadden ‘zien staan’ maar niet hadden gelezen. Het interview met wijnschrijver Ilja Gort, tevens auteur van vederlichte zomerboeken, was op 2 juli in het boekenkatern dan ook een vreemde eend in de bijt. Maar tegelijk een illustratie van wat er óók in zo’n lichtvoetige productie kan misgaan – en dat de redactie soms moeite heeft dat netjes te herstellen. Daar valt van te leren.

Het eerste deel van de ophef zal de meeste Volkskrant-lezers zijn ontgaan. Na een slechte bespreking van zijn boek Vrije Vogels in ochtendblad NRC kocht Ilja Gort advertentieruimte in die krant om de betrokken recensent, Arjen Ribbens, van repliek te dienen. Hij voelde zich beledigd omdat zijn boek in een rubriek over goed verkochte, maar lichte lectuur op één stapel was gelegd met Roadtrip en Zomeravond van Suzanne Vermeer en Ciao bella van Linda van Rijn met de constatering: ‘... vederlichte zomerboeken die doen vermoeden dat aan het strand of bij het zwembad een taboe rust op zelfs de lichtste vorm van hersenactiviteit’.

Gort besloot daar dus niet zijn schouders over op te halen, maar zijn portemonnee te trekken om in een advertentie de recensie zelf te recenseren. ‘Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat’. Ophef verzekerd en jawel: onder meer de boekenredactie van de Volkskrant zag er aanleiding in de wijnman te interviewen. Omdat interviewer Onno Blom de wijnschrijver/ televisiemaker/ bekende Nederlander persoonlijk kent, en een eerder manuscript op diens verzoek kritisch had meegelezen, vroeg deze nog of dat geen bezwaar was, maar de redactie oordeelde van niet.

Ilja Gort Beeld Pauline Niks

In het interview vat Onno Blom samen wat er in NRC zou hebben gestaan: ‘Een potsierlijk boek voor lezers zonder de minste hersenactiviteit’. Precies dat, vindt Gort; zijn lezers hersenloos te noemen? ‘Ik vond het geen probleem, pas de problème, monsieur, om slecht gerecenseerd te worden. Maar van mijn lezers moet hij afblijven.’ Hij staat niet alleen in zijn boosheid op de ‘zelfbenoemde intellectuelen’ van NRC, beweert hij. Overal wordt hij aangeklampt door dankbare lezers over zijn geslaagde reclamestunt. Een ‘gerenommeerde uitgever wier naam ik niet kan noemen’ scheef hem ook zo’n hekel te hebben aan het ‘hautaine gedrag’ van de krant.

Toen ik dat las, begon ik me af te vragen of via dit interview misschien een fittie werd uitgevochten tussen de boekenrecensenten van twee ochtendbladen. Die van NRC vond het in elk geval niet leuk. Hij schreef de krant dat Onno Blom zijn recensie wel erg fout had samengevat. Zo beweerde hij niet dat lezers van vederlichte zomerboeken geen hersens hebben, maar dat die boeken zelf nauwelijks activiteit van het brein vereisen.

Dat de interviewer en auteur elkaar persoonlijk kennen, riep vragen op; niet alleen bij de NRC-recensent. Intrigerend was nu ineens ook de achterflap van Gorts boek. Daar staat een wervende reclametekst (een blurb) die aan de Volkskrant wordt toegeschreven: ‘Gort schrijft op een manier waar veel Nederlandse literaire schrijvers een punt aan kunnen zuigen’. Waar komt dat citaat vandaan? De krant heeft Gort weliswaar vaker geïnterviewd, steevast over vederlichte onderwerpen, maar heeft nog nooit een boek van hem gerecenseerd.

Wederzijdse band vermelden

De chef van de boekenredactie laat weten dat ze wist dat Blom en Gort elkaar kennen en dat Blom eerder een boek van hem (onbetaald) van commentaar had voorzien. In afwijking van de regel dat interviewer en geïnterviewde elkaar niet te goed mogen kennen, gold volgens haar nu het tegendeel. Het eerdere boek vond Blom slecht en hij was er flink met de rode pen doorheen gegaan. Het zou voor lezers vermakelijk kunnen zijn die ervaring mee te nemen, op voorwaarde dat de wederzijdse band in het stuk duidelijk zou worden vermeld. Dat gebeurde ook; het interview maakte er geen geheim van.

De aandachtige lezer zal ook het literaire oordeel van Blom wel hebben opgepikt. Maar was het nodig dit te doen ten koste van een andere recensent en de geïnterviewde tekeer te laten gaan tegen diens ‘elitaire’ krant? De brief die Ribbens naar de Volkskrant stuurde, leidde niet tot een rectificatie maar werd geplaatst in wat je het fietsenhok van de opiniepagina zou kunnen noemen; geheel links onderaan in een bescheiden opmaak.

Hij heeft gelijk, reageert Onno Blom deemoedig: ‘Ik heb Ribbens’ woorden slordig samengevat. Dat vind ik verschrikkelijk – ik huiver sowieso bij elke slordigheid.’ Hij heeft hem niet opzettelijk fout willen citeren, verzekert hij. Het was sowieso een stuk met humor en vrolijkheid en het voelt wrang daarop te worden afgerekend. Bovendien heeft hij samen met de boekenredactie zijn best gedaan om de brief van Ribbens om te werken tot rectificatie, tot bleek dat die brief al in de krant stond.

Weerwoord hoofdrolspeler

De hoofdredacteur vond dat laatste passender dan een rectificatie, maar wel noodzakelijk omdat Ribbens daarmee de kans kreeg om weerwoord te geven ‘als hoofdrolspeler in het verhaal’, zegt hij.

Dat had natuurlijk in het artikel zelf moeten gebeuren, voeg ik eraan toe. Een essentieel citaat dat via een slordige samenvatting toch de motor wordt van het stuk, dat is mijns inziens gewoon een fout. Lezersbrieven worden niet gebruikt als verkapte rectificaties, vermeldt het Volkskrant-protocol.

De passage waarin Gort een ‘gerenommeerde uitgever wier naam ik niet kan noemen’ opvoerde als medestander tegen de ‘hautaine’ NRC-redactie, vroeg om een toelichting. Die heeft Blom nadrukkelijk gevraagd, zegt hij, maar Gort wilde de naam niet noemen omdat die uitgever dan weer last zou kunnen krijgen van redacties. Interviews zijn echter geen vrijplaats voor anonieme beschuldigingen, zeggen onze huisregels.

De eigenaardige Volkskrant-‘blurb’ op de achterflap is in het krantenarchief niet terug te vinden. Dezelfde tekst wordt op andere boeken van Gort trouwens aan Herman Brusselmans toegeschreven. En op weer een andere Gort-uitgave staat het citaat: ‘De Volkskrant: Een boek om van te smullen.’ Tja, zo verzorgde schrijver Jan Cremer destijds ook zijn zelfpromotie. Misschien, oppert de boekenchef als grap, moet Gort een advertentie plaatsen in de Volkskrant om het te rectificeren? De krant neemt er in elk geval geen genoegen mee, laat de hoofdredacteur weten. ‘We hoorden er nu voor het eerst van, en zullen ons bij hem beklagen zoals we altijd doen met valse blurbs.’