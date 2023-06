Sait predikt een alternatieve manier van theorie leren, onder het motto ‘CBR, ik ga je naaien in je kont’

Twee keer was mijn zoon gezakt voor zijn theorie-examen motorfiets. ‘Nou, dan maar geen motorfiets’, sprak ik hoopvol, maar hij besloot nog één poging te wagen, met behulp van een paardenmiddel: de befaamde cursus van Sait Cinar.

Het kost 55 euro maar dan heb je ook wat: ‘De enige, echte, beste en makkelijkste Online Theorie Cursus en zeker niet te vergeten de Goedkoopste van heel Nederland’ pocht Sait op zijn site. Zijn slagingspercentages variëren naar eigen zeggen tussen de ‘110 procent’ en ‘300 procent’, dus dat zat wel goed.

Mijn zoon hapte toe en zat al spoedig geboeid achter de laptop. Sait, een Turkse Nederlander (of Nederlandse Turk, doorhalen wat niet als correct wordt beschouwd), predikt onder het motto ‘CBR, ik ga je naaien in je kont’ een alternatieve manier van theorie leren, niks saaie boeken lezen of antwoorden stampen, maar luisteren naar de lawaaiige instructies van de maestro zelf.

Zijn aanpak bleek bijzonder verfrissend. Hij spreekt luid en nadrukkelijk zijn cursisten aan met ‘kankerkind’, de afbeelding van het bord ‘slecht wegdek’ vat hij kort samen als ‘de borsten van een hoer’, en wie op een simpele vraag het juiste antwoord niet weet is ‘kankerdom’.

We krijgen bijvoorbeeld een afbeelding te zien van het verkeersbord ‘slecht wegdek’ en het bord ‘drempel’ plus de vraag: ‘Welke van deze borden kun je op de snelweg tegenkomen?’ Het antwoord van Sait: ‘Mensen die B zeggen: je bent kánkerdom. Drempel op een autosnelweg tegenkomen? Dan ga je vliegen, kankerkind! Dus antwoord is A! Slechte wegdek!’

Een afbeelding van een nachtelijke straat, met in de verte een voetgangster. Vraag: ‘U rijdt hier met groot licht, mag dat?’ Antwoord van Sait: ‘Nee, want je belemmert die hóer daar.’ Wijzend op de vrouw in de verte: ‘Kijk, daar is die hoer.’

Mijn zoon had veel schik in de cursus, en het hele gezin genoot mee van deze ruwe bolster met de blanke pit. Vraag: ‘U wilt rechtsaf. Moet u de gehandicapte vóór laten gaan?’ Antwoord van Sait: ‘Gehandicapten, kankerkind! Altijd respecteren die mensen! Ook iemand op de zijkant, op de kont, op die kankervoorkant; altijd ja zeggen, respecteer hem!’

Ook voor de doden dienen we respect te hebben. ‘Welke voertuigen mag de uitvaartstoet niet doorsnijden?’ Antwoord van Sait: ‘Niemand mag de uitvaartstoet doorsnijden! Die man is doodgegaan, man. Gewoon respect noemen we dat, man. Respect, want die man is dood. Die gaat branden in de kankerhel.’

Ook buiten de cursus om bleek Sait een fidele kerel: hij wenst al zijn cursisten per Whatsapp persoonlijk succes met het examen.

Mijn zoon slaagde met vlag en wimpel.