Ruttes sms’jes moesten woensdag aan de Op1-tafel plaatsmaken voor duif #1570309

De ‘zwarte doffer’ keerde op eigen houtje terug naar zijn duivenmelker na een reis van vijftien jaar. Dankzij een geheugen waar menig premier jaloers op zou zijn.

Het was woensdagavond moeilijk om níét jaloers te worden op duif #1570309. De dappere doffer verdween in 2007 spoorloos en liet duivenmelker Leo Snel in vertwijfeling achter. Maar afgelopen vrijdag zat hij ineens weer voor Snels raam, met dank aan een feilloos geheugen waar menig premier en bijbehorende zaktelefoon jaloers op zouden zijn. De reis die de duif vijftien jaar geleden inzette, culmineerde woensdag in een glansrijk optreden aan de Op1-tafel, waar hij meewarig werd aangestaard door Özcan Akyol, Ernst Kuipers en de immer onberispelijke Wim Voermans.

2007 was toevalligerwijs óók een recordjaar voor telecombedrijf Nokia (u weet wel, die kekke telefoontjes waarop je dagelijks belangrijke sms’jes moest verwijderen om verder te kunnen met Snake). Een deel van die winst werd destijds ongetwijfeld opgestuwd door de Haagse verkoopcijfers, waar een guitige VVD-lijsttrekker zijn elektronische bondgenoot voor het leven vond.

Dat de duif zou terugkeren in het heetst van een heuse ‘Nokia-gate’ had hij zelf vermoedelijk ook nooit voorzien. Toch trok de duif uiteindelijk aan het langste eind, want Ruttes sms’jes moesten woensdagavond in eerste instantie plaatsmaken voor ‘de zwarte doffer’ (niemand kan die woorden mooier uitspreken dan Charles Groenhuijsen). Daar moest ook niet lichtzinnig over worden gedaan, want een terugkeer na vijftien jaar (!) was nooit eerder voorgekomen. En hé, wat toevallig, Carrie ten Napel had ook een keer een duif in haar tuin! Die bleek uiteindelijk van Marga Bult te zijn. (Ik zou u dolgraag context geven, maar ik had op dit moment ook geen idee meer.)

Ernst Kuipers en Özcan Akyol kijken verwonderd naar duif #1570309 Beeld NPO

Toch was het meer dan terecht dat Op1 opende met deze historische terugkeer. Stel je voor dat de duif zich eerst door al het eindeloze gezever over vergeetachtige premiers en nieuwe lockdowns heen had moeten worstelen. Luchtige items worden door talkshowredacties meestal bewaard voor het toetje, maar deze terugkeer ontsteeg elk gewist sms’je. Want waarom besloot #1570309 juist nú huiswaarts te keren? Waar had hij al die tijd uitgehangen? En hoe zat het nou met die duif van Marga Bult?

(Een ander, niet onbelangrijk detail, was dat duivenmelker Leo Snel allergisch bleek voor duiven. Had-ie overigens wel alleen in het najaar last van.)

De aanwezigheid van de duif zette alle tafelgasten zichtbaar aan het denken. Kuipers dacht weemoedig terug aan de tijd waarin hij eenzelfde soort vrijheid ervoer, en niet gedwongen werd tot technocratische betogen over capaciteitsoverzichten. Voermans zat gretig te broeden op een metafoor waarin hij zowel de duif als Ruttes sms-beleid kwijt kon. Eus zag vooral dat het goed was.

Je kon denken: waarom ruimt Op1 het belangrijke openingsitem in voor dit ogenschijnlijk verwaarloosbare onderwerp, juist op een dag waarop de ‘nieuwe bestuurscultuur’ zich voor de zoveelste keer terugtrok in het duivenhok om de schade te beperken? Simpel. Terwijl het ganse land zich druk maakte om een oude Nokia, maakte de Op1-duif duidelijk dat er uiteindelijk niets zo bevredigend is als een goed geheugen.