Ruttes ambitie om op het pluche te blijven is wat de parlementaire enquête pas echt uitholt

Ik ben groot fan van parlementaire enquêtes. Ga maar na: bij een vermoedelijke misstand moeten alle betrokkenen, ongeacht hun statuur, komen opdraven om doorgezaagd te worden door een commissie die over het algemeen angstwekkend goed is ingelezen. En het is ook nog eens live te volgen.

Tijdens de Fyra-enquête in 2015 zat ik regelmatig urenlang met popcorn op de bank naar NPO Politiek te kijken hoe de uiterst professionele Mei Li Vos en Vera Bergkamp oud-politici en NS-bobo’s aan een kruisverhoor onderwierpen, om zo langzaam maar zeker overzicht te creëren in de totale clusterfuck die de hogesnelheidslijn in Nederland het decennium daarvoor was geworden.

Over de auteur Aafke Romeijn is muzikant, schrijver en journalist en in maart gastcolumnist voor de Volkskrant, die elke maand iemand uitnodigt een serie columns te publiceren op volkskrant.nl/opinie.

Ik keek aanvankelijk omdat ik een voorliefde heb voor alles wat met treinen te maken heeft, maar vond het direct spannender (en relevanter) dan menig televisieserie, terwijl een gemiddelde ‘aflevering’ makkelijk acht uur duurt. Ik was hooked, en sindsdien word ik van de aankondiging van een nieuwe enquête net zo opgewonden als een ander van een nieuw seizoen van een favoriete Netflixserie.

Deze week betoogde VVD-corifee Ton Elias in NRC dat het middel parlementaire enquête langzaam maar zeker wordt uitgehold. Nou heb ik weinig op met de VVD, maar Ton Elias heeft mijn respect en bewondering gewonnen door in de Fyra-commissie een zeer consistente, rustige maar messcherpe factor te zijn. Dat is ook het mooie aan de enquêtes: de commissies zijn divers en dienen geen partijbelangen, waardoor een overtuigd linkse schrijver als ik opeens vol bewondering zit te kijken naar een VVD-Kamerlid dat fantastisch parlementair werk levert.

Groot is dan ook mijn verbazing dat Ton Elias zich beklaagt over recente enquêtecommissies. De ondervragingen en rapporten die daarop volgen zijn, zo stelt hij, verworden tot politieke afrekeningen. Hij hekelt Renske Leijten (SP), die hij ‘hysterisch’ noemt (ik zwijg nog maar even over de misogyne ondertoon van deze kwalificatie), ze zou tijdens de hoorzittingen over het toeslagenschandaal te zeer haar woede hebben getoond. Die woede is een emotie die niet past bij een enquêtecommissie, vindt Elias, die zou louter waarheidsbevinding moeten nastreven. Eventuele morele consequenties moet de Tweede Kamer daarna maar formuleren.

Het is natuurlijk campagnetijd, en het betoog van Ton Elias is dan ook gemakkelijk af te doen als een doorzichtige poging om de VVD in te dekken voor de consequenties van het vernietigende rapport over de gaswinning in Groningen dat net verschenen is. Maar zo eenvoudig is het niet. Elias maakt een argument dat refereert aan de geschiedenis van de parlementaire enquête, een middel dat halverwege de 19de eeuw werd geïntroduceerd en sindsdien slechts 24 keer is gebruikt (twee enquêtes zijn nog in voorbereiding).

Tussen al die enquêtes zitten veel (recente) legendarische dossiers: de IRT-affaire, de Bijlmerramp, Srebrenica, de bouwfraude. Het is een middel dat grote maatschappelijke en politieke zwaarte kent, en volgens Elias wordt daar afbreuk aan gedaan door het – in zijn woorden – hysterische gedrag van recente commissies, die partijpolitiek zouden bedrijven.

Maar zou het niet zo kunnen zijn dat de uitkomsten van recente enquêtes en het gebrek aan navolging bij parlementsleden tot grote frustratie heeft geleid, en dat ze zich daardoor welhaast gedwongen voelen om steeds explicieter te worden in hun ongenoegen over het onrecht dat burgers wordt aan gedaan? In het verleden was de dreiging van een parlementaire enquête soms al genoeg om gezagsdragers hun conclusies te laten trekken. Denk maar aan de val van Paars II in 2002. Dat kabinet onder leiding van minister-president Wim Kok trad af na het NIOD-rapport over het Srebrenica-schandaal, waarna een parlementaire enquête werd ingesteld.

Mark Rutte daarentegen lijkt volledig te ontsnappen aan het signaal dat van een enquête uit zou moeten gaan. Hij wint verkiezing na verkiezing. De toeslagenaffaire had genoeg moeten zijn om hem te doen aftreden, maar de harde conclusies gleden als water van zijn politieke regenjas. Het stelselmatig bewust negeren van de verminderde levenskwaliteit van veel Groningers zou een onherroepelijke val van Rutte IV moeten betekenen, maar Rutte laat nu doorschijnen niet voor de verkiezingen met een reactie te komen, en de VVD staat wederom eerste in de peilingen.

Tegen zoveel arrogantie en verantwoordelijkheidsontkenning kan geen parlementaire enquête op. De nietsontziende ambitie van Rutte om op het pluche te blijven zitten over de ruggen van burgers wier levens verwoest zijn door zijn beleid, dat is hetgeen dat werkelijk de effectiviteit en het aanzien van parlementaire enquêtes uitholt. Dat commissieleden daar woest van worden, is hun goed recht.