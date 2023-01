Rutte waant zich een kleine Churchill en het Kremlin fluistert over onze superkazerne

Bij Zeewolde verrijst binnenkort een superkazerne. Een superkazerne is een enorm complex, supergroot, supermodern, superduurzaam en met superhoreca. De superkazerne biedt ruimte aan zevenduizend militairen, die er ook kunnen oefenen. Volgens staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat (VVD) zijn veel defensielocaties in Nederland ernstig verouderd en verwaarloosd, maar een ‘strategisch vastgoedplan’ moet daar verandering in brengen. En daarvan is de superkazerne bij Zeewolde een speerpunt, een kathedraal van het nieuwe Nederlandse defensiedenken.

NRC publiceerde eind vorig jaar een verhaal van Tom-Jan Meeus over dertig jaar bezuinigingen op Defensie. Die bereikten hun hoogtepunt en tevens voltooiing in de periode 2010-2014, toen premier Mark Rutte onze landsverdediging hoogstpersoonlijk ‘de genadeklap’ gaf. Verantwoordelijke ministers werden door hem onder financieel toezicht gesteld: alles voor de bezuinigingen. Als alles overal al was wegbezuinigd, kon er bij Defensie altijd nog wel een miljardje extra af, desnoods tot de rekruten poef-poef roepend over de stormbaan werden gejaagd.

Maar inmiddels is alles anders – met name sinds de Russen Oekraïne binnenvielen. Nederland schroeft in dermate hoog tempo zijn defensie-uitgaven omhoog, dat we in 2024 zelfs boven de heel lang als pure geldverspilling beschouwde Navo-norm van 2 procent uitkomen. We kopen raketartillerie en pantserhouwitsers, extra F-35’s en Reaper-drones, we hebben zelfs achttien Leopard-tanks geleaset van Duitsland. Nu alleen nog een paar duizend vacatures invullen.

De superkazerne komt mooi centraal in het land te liggen, vlak bij de Nijkerkerbrug richting Veluwe, zodat de troepen over de brug snel kunnen doorstoten naar de Noord-Duitse laagvlakte. In de oude situatie waren onze eenheden gelegerd in tochtige bouwvallen, verdeeld over het land, waarvan de meeste nog stamden uit de tijd van Napoleon. Dat was om je kapot te schamen en een belediging voor elke vijand.

Het is opmerkelijk hoe in het pacifistische Nederland, waar investeringen in het leger lang werden beschouwd als zonde van het geld, de recente ophoging van de militaire budgetten zonder een wanklank is gepasseerd. Zelf GroenLinks verloochende zonder problemen de nagedachtenis van de Pacifistisch Socialistische Partij, waaruit de partij toch mede is voortgekomen.

De hogere budgetten wakkerden ook het zelfvertrouwen en de strijdlust van onze politici aan. Premier Rutte verklaarde na het telefoongesprek dat hij dinsdag had met president Volodymyr Zelensky als een kleine Churchill dat we daarmee door zullen gaan tot de overwinning is behaald. Dat had Vladimir Poetin een jaar geleden ook niet kunnen denken.

Rond Zeewolde is inmiddels verzet gerezen tegen de voorgenomen bouw van de superkazerne. Boeren stelden een brandbrief op waarin zij erop wijzen dat die zal worden gebouwd op de ‘vruchtbaarste grond van Flevoland’, waar nu nog kan worden genoten van ‘prachtige vergezichten met grasland, maïsland, tulpenvelden, spruiten en vee’. Ik ken dat soort vergezichten; kom maar op, met die infanteriebataljons en pantserhouwitsers.

Toegegeven, weinig blijft de Flevolandse boeren bespaard: eerst een megalomaan hyperscale datacenter van Facebook dat maar net op tijd werd afgeblazen en net toen ze gerustgesteld achterover leunden in de rookstoel komt Van der Maat met z’n superkazerne. Maar wat moet, moet. De Rus heeft ook liever dat het maïsland blijft.

Volgens de commissaris van de koning in Flevoland Leen Verbeek is de superkazerne - waarvoor hij zich, zei hij, overigens erg had ingezet - heel goed voor de ‘economische groei’ en de ‘werkgelegenheid’. Blaast Nederland met de superkazerne eindelijk weer zijn partijtje mee op het wereldtoneel en fluisteren ze in het Kremlin over onze superkazerne, moet zo’n PvdA-jongen het weer terugbrengen tot iets plats als groei en arbeidsplaatsen: jammer.