Rutte IV loopt hopeloos vast in de zelfgebakken lucht van het stikstofbeleid

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal op het Binnenhof. Beeld Bart Maat / ANP

Het stikstofbeleid is beland in een vicieuze cirkel die het land steeds dieper in de problemen brengt. De kiem werd gelegd in 2015, met de krakkemikkige Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarmee Nederland de zelfgemaakte Europese natuurbeschermingsafspraken probeerde te ontlopen. Via de PAS werden vergunningen afgegeven voor ­activiteiten die stikstof uitstoten, op basis van de belofte dat de bijkomende schade voor de natuurgebieden elders en op een later moment gecompenseerd zou worden. In 2019 veegde de Raad van State die redenering van tafel, met een niet mis te verstane boodschap: wij kopen niets voor beloften, we willen resultaten zien. Als gevolg daarvan viel de bouw in grote delen van het land stil.

Vervolgens organiseerden de kabinetten-Rutte III en IV een reeks adviezen en rapporten, vooral om tijd te kopen, maar bleef de boodschap steeds dezelfde: zonder snelle, concrete stikstofreductie loopt de bouw vast. Het kabinet bezweek echter keer op keer voor de protesten van de boeren tegen maatregelen in de sector die veruit de meeste uitstoot veroorzaakt: de intensieve veehouderij. Daar is in drie jaar tijd weinig tot niets gebeurd.

Wél probeerde het kabinet het opnieuw via een juridische sluiproute, met de bouwvrijstelling: laat ons nou tenminste doorbouwen, want intussen werken we heus aan maatregelen om echt iets aan de natuurbescherming te doen. Woensdag maakte de Raad van State ook daar korte metten mee, opnieuw met dezelfde boodschap: wij accepteren geen gebakken lucht. ‘Het is nodig dat die maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en dat de verwachte voordelen daarvan vaststaan.’

De Raad benadrukt dat ze heus het algemeen belang van al die bouwprojecten wel ziet. Daarom overwoog ze zelfs even om aan het Europees Hof van Justitie te vragen of de natuurbeschermingseisen niet wat ‘genuanceerd’ kunnen worden. Maar het kabinet doet zó weinig, dat zelfs zo’n nuancering nu weinig zoden aan de dijk zou zetten.

En zo is er een einde gekomen aan de bouwvrijstelling. Dat gaat duizenden bouwprojecten vertragen en in veel gevallen een streep halen door de benodigde vergunningen. Voor het kabinet, dat deze uitspraak al zag aankomen, hád dat reden kunnen zijn om dit najaar vastberaden de aanbevelingen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes uit te voeren. Om te beginnen door de snelle beëindiging van de uitstoot van de 500 à 600 piekbelasters onder de veehouders. In plaats daarvan ging Rutte IV weer op zoek naar uitstel en sussende woorden, uiterst bevreesd om iemand boos te maken.

Het kabinet kampt met vele problemen, maar er is er niet een dat het zo volledig aan zichzelf te danken heeft als dit almaar groeiende stikstofprobleem.