Russen afschilderen als duivels helpt niemand

Terecht is er veel woede over de Russische oorlogsmisdaden in Boetsja. En natuurlijk put de Moskouse leugenfabriek zich uit in trollenpraat en desinformatie. Helaas lijkt een meerderheid van de Russische bevolking daar nog geloof aan te hechten ook.

Maar in de commentaren klinkt soms door dat het Russische volk ten prooi zou zijn gevallen aan een speciaal soort verdorvenheid die elders niet voorkomt. Hoe begrijpelijk de emotie ook is, dat moeten we niet doen: dit soort wandaden zijn helaas schering en inslag in oorlogen. En ook het feit dat ‘hogerhand’ dat probeert te verbergen of er ronduit over liegt. Denk maar aan de Amerikanen in My Lai, 1968 of de Nederlanders in Indonesië, 1945-1949.

Als de Russen de leugens van hun regering geloven, moeten we proberen hen duidelijk te maken wat er werkelijk aan de hand is. Hen afschilderen als duivels helpt niemand.

Jan Gravestein, Utrecht

Terrasverwarmers

Renée den Hartog stelt in haar ingezonden brief dat als wij zaken met terrasverwarmers en openstaande winkels met loeiende verwarming boycotten, deze foute verspilling snel zal stoppen. Ik ben minder optimistisch.

Begin dit jaar waren wij op bezoek in Maastricht. Het weer was fris, maar dik gejast kon je prima buiten zitten. Ik stelde koffie met vlaai voor, op een terras zonder die straalkachels. Zoiets bleek in het hele centrum niet te vinden. Op mijn vraag hoe men dacht over de slechte gevolgen voor het klimaat was het antwoord: als wij dat niet doen gaan de mensen naar de buren.

Nee, dan Frankrijk. Daar heeft de overheid al een hele tijd de terrasverwarming simpelweg verboden. Maar dat durft de Nederlandse overheid vast niet aan, ook niet nu Poetin de noodzaak van onze energiebesparing heeft verdubbeld.

Christine Sijbesma, Den Haag

Verlichting

Als we dan toch bezig gaan om de thermostaat in overheidsgebouwen lager te zetten, kan dan ook die nutteloze verlichting in kantoorgebouwen ’s avonds en ’s nachts uit?

Ennie Brand-Ravensbergen, Achthuizen

Overbevolking

Gek genoeg vind je in alle klimaatrapporten van het IPCC nergens het woord overbevolking terug. Dat is vreemd, want met een verminderde groei van de wereldbevolking kan de footprint van de mens zeer effectief worden teruggedrongen.

Ad van Nederpelt, Utrecht

Mensen

In 2019 schreef Rutger Bregman een nieuwe geschiedenis van de mens: De meeste mensen deugen. Misschien wordt het drie jaar later tijd voor deel twee: Mensen zijn levensgevaarlijk. Alle mensen.

Gerda Rozendal, Brummen

Viva Hugo

Eigengereid gedrag, vage mondkapjesdeal, staatszaken via privémail. Hugo de Jonge ligt onder vuur. Terecht, want de macht dient verantwoording af te leggen.

Maar zijn we vergeten dat De Jonge in de volle hectiek van de eerste golf vrijwillig de coronahandschoen oppakte? En vervolgens twee jaar lang de onpopulaire strijd tegen het virus, onzekerheden, tekorten, complottheorieën en persoonlijke bedreigingen leidde?

Kritiek vanaf de zijlijn is goed, maar waardering voor de man in de arena is beter. Viva Hugo!

Martijn Laar, Amersfoort

Bestuurscultuur

Hoeveel ‘onderste stenen’, ‘dit mag nooit meer gebeuren’, et cetera, et cetera , krijgen we nog voorgeschoteld door het kabinet. Het lijkt wel of we weer van incident naar incident gaan (Russische sancties, toeslagenaffaire, mondkapjes, klimaat). Er moet eerst iets aan het licht komen voordat er

actie wordt ondernomen. Als dat de nieuwe bestuurscultuur is, heb ik het misschien verkeerd begrepen.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Bestuurscultuur (2)

‘Interdepartementair zwaluwstaarten’, ‘belangen breed afmeten’ en ‘overkoepelende sanctiemonitoring’: het zal nog even duren voor we de administratie qua Russisch bezit in Nederland op orde hebben. Nieuwe bestuurscultuur? Ammehoela.

Roeland Loosen, Nijmegen

Prostaat

Als ervaringsdeskundige weet ik hoe belangrijk het is om jaarlijks je PSA te laten meten. Mijn advies is: doen! Zeker als je 60 plus bent. Vervolgonderzoek vindt alleen plaats bij verhoogde PSA. Beter stress tijdens een tijdig onderzoek, dan stress na een operatieve verwijdering van de prostaat, inclusief 35 keer bestralen. Dit had bij mij voorkomen kunnen worden. Wees er op tijd bij.

Cor Onderwater, Smilde