Ruslands dagen als een energiegrootmacht zijn geteld

Een maand geleden zei Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg dat Oekraïne de oorlog kon winnen. Sindsdien is de triomfantelijke stemming omgeslagen. Het Russische leger wint langzaam maar zeker terrein in Oost-Oekraïne. Dagelijks sneuvelen 50 tot 100 Oekraïense militairen en raken er honderden gewond.

De roep om een staakt-het-vuren in het Westen wordt luider naarmate de olieprijs stijgt en Rusland meer landen van het gas afsluit. Henry Kissinger, de 99-jarige oud-minister van Buitenlandse Zaken die de Nobelprijs voor de Vrede won voor zijn rol in het onderhandelen van een staakt-het-vuren in de oorlog in Vietnam, pleitte twee weken geleden in Davos voor een vredesakkoord gebaseerd op de status quo ante, de situatie zoals die voor de Russische invasie op 24 februari was.

Maar een blinde kan zien zo’n vredesakkoord nu niet haalbaar is. Als de raketten die Rusland vorige week op Kyiv afvuurde niet voldoende bewijs waren dat Poetin nog dezelfde ambities heeft als aan het begin van de invasie, dan was Poetins recente suggestie dat hij niet alleen het recht maar zelfs de ‘heilige taak’ heeft om de landen die tot het voormalige Russische Rijk behoorden ‘terug te nemen’ dat wel.

Chinese druk

Historicus en Kissinger-biograaf Niall Ferguson pleitte vorige week voor een détente 2.0 met China. Het proces om de oorlog in Oekraïne te beëindigen zou dan kunnen beginnen ‘met een beetje Chinese druk op Poetin’. Fergusons pleidooi is naïef. De Chinese president Xi Jinping is weliswaar beducht voor de reputatieschade die China oploopt door het brute Russische geweld tegen Oekraïners, maar net als Poetin beschouwt Xi het uiteenvallen van de Sovjet-Unie als een historische fout.

Het is daarom cruciaal dat het Westen een gemeenschappelijk front tegen Rusland blijft vormen. In een ingezonden stuk in The New York Times heeft president Biden al duidelijk gemaakt dat de VS niet streven naar ‘regime change’ in Moskou en de oorlog niet willen verlengen om Rusland te verzwakken. Op zijn beurt heeft president Zelensky in een interview met de Financial Times gezegd dat hij de status quo ante als een serieuze overwinning voor Oekraïne zou zien hoewel het herstel van de soevereiniteit over het hele grondgebied het einddoel blijft.

Inflatie

Of het haalbaar is om de Russische troepen terug te dringen tot de plekken voor 24 februari zal afhangen van de westerse wapenleveranties aan Oekraïne in de komende weken. Jammer genoeg is de vastberadenheid in het Westen omgekeerd evenredig aan de inflatie. Het steekt vooral dat de hoge energiekosten de economische groei hier bedreigen terwijl de olie- en gasroebels in Moskou over de plinten klotsen. Maar dat verhult dat Ruslands dagen als een energiegrootmacht zijn geteld.

Voor het einde van dit jaar zal de EU vrijwel alle Russische olie boycotten en de afhankelijkheid van Russisch gas met twee-derde verminderen. Voor 2027 wil de EU helemaal van het Russisch gas af zijn. Doordat olietankers niet langer mogen worden verzekerd en het bouwen van gaspijpleidingen naar nieuwe afnemers jaren duurt, is het perspectief voor de Russische economie minder glorieus dan het handelsoverschot en de sterke roebel doen vermoeden.

Eerdere episodes met torenhoge energieprijzen, zoals de oliecrises in de jaren zeventig en de periode in aanloop naar de grote financiële crisis van 2008, leidden tot belangrijke innovaties. Sinds de jaren zeventig is de olie-intensiteit van de economische groei met driekwart verminderd. Toen de prijs van een vat olie in 2008 tot boven de 180 dollar steeg, werd in de jaren daarna op grote schaal schaliegas ontdekt, hetgeen door Poetin al als een bedreiging werd gezien.

Duurzame energie

Als de energieprijzen door de oorlog in Oekraïne hoog blijven, zal dat een enorme impuls geven aan de energiebesparing door bedrijven en huishoudens. Ook stimuleren de hoge energieprijzen de investeringen in duurzame energiebronnen. Die investeringen zouden hoe dan ook moeten worden gedaan in het kader van de energietransitie. De oorlog in Oekraïne versnelt de transitie hooguit.

President Poetin rekent erop dat het decadente Westen Oekraïne zal laten vallen als de inflatie de pan uitrijst. De westerse leiders hebben de dure plicht om Poetins ongelijk te bewijzen.

Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Marcia Luyten.