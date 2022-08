Rusland speelt onverantwoordelijk spel met kerncentrale Zaporizja

Wie achter de beschietingen rond de Oekraïense kerncentrale van Zaporizja zit, is nog niet opgehelderd. Duidelijk is wel dat Rusland enorme risico’s neemt met de centrale.

Rusland speelt een onverantwoordelijk spel met de Zaporizja-kerncentrale die het kort na het begin van de oorlog tegen Oekraïne innam in het zuiden van het land. Het Internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA waarschuwde afgelopen weekeinde dat de situatie ‘volstrekt uit de hand begint te lopen’ als gevolg van de gevechten rond de centrale.

De afgelopen dagen is het terrein van de kerncentrale verscheidene keren getroffen. Daarbij werden enkele stralingsmeters en een hoogspanningskabel geraakt. Een van de projectielen kwam ook dicht bij een opslag voor kernafval terecht.

Het is nog onduidelijk wie er achter de beschietingen zat, maar zeker is wel dat Russische troepen de centrale gebruiken als schild van waarachter zij aanvallen kunnen uitvoeren op de Oekraïners. Dinsdag kwamen in de stad Nikopol, aan de overkant van de rivier Dnipro, nog drie mensen om door Russische beschietingen vanuit de omgeving van de kerncentrale.

Het IAEA eiste maandag dat de Russen zijn inspecteurs toegang geven tot de centrale om een ‘nucleaire ramp’ te voorkomen. Rusland zegt daartoe bereid te zijn, maar voorlopig is daar nog niets van terechtgekomen.

De zorgen van het IAEA zijn begrijpelijk gezien de roekeloze wijze waarop de Russische troepen, voor een groot deel Tsjetsjeense strijders, de kerncentrale begin maart veroverden op de Oekraïners. Daarbij vloog een kantoorgebouw in brand. Sindsdien moet het gestreste Oekraïense personeel de bevelen van de Russische bezetters volgen. Het contact met het IAEA, laat staan de Oekraïense nucleaire toezichthouder, verloopt uiterst moeizaam. Daarmee lapt Rusland de regels van het agentschap waarbij het ook zelf is aangesloten, aan zijn laars.

De Oekraïense regering beschuldigt de Russen van ‘nucleaire chantage’ en heeft voorgesteld een gedemilitariseerde zone rond de centrale te vormen. Maar het ziet er niet naar uit dat de Russische troepen daar oren naar hebben. Rusland is bang dat het de kerncentrale, met zes reactorblokken de grootste van Europa, uit handen zal moeten geven. Moskou beschouwt de centrale als cruciaal voor de stroomvoorziening van de gebieden die het langs de zuidkust heeft bezet.

Moskou stuurt nu aan op een ‘referendum‘ onder de achtergebleven inwoners om de provincie Zaporizja te kunnen inlijven bij Rusland. Dat zou neerkomen op een grove schending van het internationaal recht, die de spanning rond de kerncentrale alleen maar zal aanwakkeren.