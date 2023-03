Rusland heeft zijn slachtofferschap in de geschiedenis goed weten uit te venten

De historische blik op de relatie tussen Rusland en Europa moet worden bijgeschaafd, vindt Sander van Walsum. Er is te weinig oog geweest voor het Russische aandeel in het uitbreken van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

Wat de uitkomst van de oorlog tegen Oekraïne ook mag zijn, en wanneer hij ook ten einde is: de kans is groot dat ‘de Rus’ de komende decennia volop in (Hollywood-)films zal figureren als belichaming van het kwaad. Ooit was die rol de blaffende nazi op het lijf geschreven. Later was de schietende Arabier de geijkte bad guy. Weliswaar verschenen in filmscrips over de Koude Oorlog geregeld Russen die zich aan de wereldvrede wilden vergrijpen, maar in films over de Tweede Wereldoorlog stonden de Russen – bondgenoten van het Westen in de epische strijd tegen nazi-Duitsland – weer aan de goede kant.

Daaraan ontleenden zij ook nog lange tijd hun krediet in delen van Europa die het geluk hadden door de westelijke geallieerden te zijn bevrijd. De huidige Vrijheidslaan in Amsterdam was tot het neerslaan van de Hongaarse opstand, in november 1956, vernoemd naar Jozef Stalin – wiens voornaamste punt van verschil met Adolf Hitler was dat híj de oorlog had gewonnen. Dat wapenfeit stemde veel Europeanen mild tegenover de grimmiger aspecten van de Russische werkelijkheid.

Misdragingen Rode Leger

Over de misdragingen van het Rode Leger in de ‘bevrijde gebieden’ werd, omwille van de lieve vrede, gezwegen. Of ze werden voorzien van de nuance dat de Amerikanen ook geen lieverdjes waren, en dat het niet zo vreemd was dat de Russen zich na de gewelddadige dood van ruim 25 miljoen landgenoten niet onberispelijk gedroegen in het land van de vijand. Het boek Een vrouw in Berlijn, over de verkrachtingen waarvan auteur Marta Hillers in de eerste maanden van de Russische bezetting het slachtoffer was geweest, werd na zijn verschijnen (in 1954) genegeerd of verdacht gemaakt als (anti-Russische) fictie.

De Russische verliezen tijdens de oorlog getuigden overigens niet alleen van de wreedheid van de nazi’s, maar ook van de onverschilligheid van Russische strategen tegenover mensenlevens. Die is, zo valt te vrezen, van alle tijden. Zo reageerde Vladimir Suchomlinov, de Russische minister van oorlog van 1909 tot 1915, ijzingwekkend laconiek op de condoleances van een Britse generaal met de enorme verliezen die Rusland in 1914 had moeten incasseren: ‘Mensen? Maar dat is nu het enige waar we géén gebrek aan hebben.’ Ook tijdens de huidige oorlog in Oekraïne lijkt de Russische strategie niet te zijn ingegeven door de wens zo veel mogelijk mensenlevens te sparen – nog afgezien van het feit dat Rusland de agressor is.

Maar de roze olifant in de historiografie van de Tweede Wereldoorlog is de medeverantwoordelijkheid van de Sovjet-Unie voor het uitbreken daarvan. Alvorens de oorlog in Noord- en West-Europa te beginnen, verzekerde nazi-Duitsland zich van de afzijdigheid van de Sovjet-Unie (die werd vastgelegd in het Molotov-Ribbentroppact van 23 augustus 1939). Een geheim aanhangsel bij dat pact, waarvan de Sovjet-Unie het bestaan pas in 1989 erkende, voorzag in de opdeling van Polen in een Duits en een Russisch deel. Voor Stalin was dit slechts een onderdeel van het grote project dat ook door diens nazaat Vladimir Poetin is gereanimeerd: het herstel van de grenzen van het vroegere tsarenrijk. In overeenstemming daarmee eigende Stalin zich de (sinds 1918 onafhankelijke) Baltische staten toe. Zijn poging om zijn invloedssfeer tot Finland uit te breiden (onder het mom van een ‘overeenkomst voor wederzijdse bijstand’) werd verijdeld door de Finnen – al hebben die hun verzet tegen de Russische overmacht uiteindelijk moeten bekopen met de afstand van ruim 10 procent van hun grondgebied en een onzalig bondgenootschap met nazi-Duitsland.

Selectieve waarneming

Deze Fins-Russische Winteroorlog van 1939-’40, die in het Westen vrijwel in de vergetelheid is geraakt, is illustratief voor onze selectieve waarneming met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Die wordt overwegend met de agressie van nazi-Duitsland geassocieerd. Niet, of in veel mindere mate, met die van de Sovjet-Unie. Zo is het Russische handschrift in de historiografie ook in het Westen tot op de dag van heden zichtbaar. Het lot van de Sovjet-Unie na 22 juni 1941, toen nazi-Duitsland het land binnenviel, weegt in het oordeel over de schuldvraag zwaarder dan zijn medeplichtigheid in de eerste fase van de Tweede Wereldoorlog – inclusief de massa-executie van Poolse legerofficieren en intellectuelen in de bossen bij Katyn.

Westerse historici hebben strenger geoordeeld over het verzuim van Frankrijk en Groot-Brittannië om Tsjechoslowakije in 1938 voor ontbinding te behoeden, dan over de ruggensteun die nazi-Duitsland van de Sovjet-Unie genoot toen het Noord- en West-Europa in 1940 overweldigde. Zo beschouwd, heeft Rusland zijn slachtofferschap en zijn aandeel in de zege op nazi-Duitsland goed weten uit te venten. Tezelfdertijd heeft het weten te verhullen dat het zich aanvankelijk staande heeft kunnen houden dankzij wapenleveranties van Groot-Brittannië en (met name) de Verenigde Staten. Stalin was tijdens de conferentie van Teheran, in 1943, nog zo grootmoedig om dit te erkennen: zonder ‘het wonder van de Amerikaanse productie’ had Rusland zich niet kunnen handhaven.

Maar de goodwill die Rusland bij velen in het Westen genoot, gaat verder terug dan de oorlogsjaren. Eeuwenlang hebben Europese mogendheden gelonkt naar een bondgenootschap met het tsaristische Rusland. De hertog van Wellington, opperbevelhebber van de Britse en Nederlandse strijdkrachten, mag Napoleon dan tijdens de Slag bij Waterloo hebben verslagen, de Russische tsaar Alexander I werd aangemerkt als de wegbereider van de geallieerde zege en als hoeder van de post-Napoleontische vrede. ‘Laten we geen wraak en rancune Frankrijk binnen dragen’, zou hij na de definitieve nederlaag van Napoleon hebben gezegd.

In de 19de eeuw was russofilie een algemeen aanvaarde vorm van dweepzucht. Bezoekers van de literaire salons in Europa gaven met citaten uit de werken van Gogol en Poesjkin blijk van hun verfijning en belezenheid. Voor kunstenaars gold Rusland, net als de Oriënt, als een exotische verlokking. Ten tijde van de Russisch-Japanse oorlog van 1904-1905 ging de sympathie van Europa aanvankelijk uit naar Rusland – dat daarmee overigens niet voor een smadelijke nederlaag werd behoed. Conservatieven en reactionairen verlustigden zich aan de anachronistische grandeur aan het hof van de tsaar – heerser van een rijk waaraan de Franse Revolutie was voorbijgegaan. Progressieve Europeanen projecteerden hun revolutionaire verlangens juist op de geknechte boeren en arbeiders.

Doos van Pandora

In de historiografie van de Eerste Wereldoorlog domineert tot op de huidige dag de zienswijze dat de fatale dynamiek in de zomer van 1914 werd ontketend door het Duitse keizerrijk, dat Oostenrijk-Hongarije na de moord op troonopvolger Franz Ferdinand in Sarajevo op voorhand rugdekking zou hebben toegezegd bij eventuele strafmaatregelen tegen Servië (dat door Oostenrijk verantwoordelijk werd gehouden voor de moordaanslag). Volgens de Australische historicus Christopher Clark, auteur van het weergaloze boek The Sleepwalkers (2012), droeg Rusland evenzeer bij aan de escalatie met zijn onvoorwaardelijke steun aan het Servische broedervolk en de voorbarige mobilisatie van zijn leger. Met die tegendraadse opvatting oogstte Clark uiteraard geen bijval in Rusland. Maar ook Duitse historici (puriteinen waar het de ‘schuldvraag’ betreft) wilden er niet aan: als de Duitse verantwoordelijkheid voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wordt gerelativeerd, zou ook de voorgeschiedenis van de Twééde Wereldoorlog herschreven moeten worden. En die doos van Pandora kan beter gesloten blijven. Dus ook daar komt Rusland – vooralsnog – goed mee weg.

De Russische Revolutie van 1917 heeft buiten Rusland eveneens veel welwillendheid ondervonden. Er zijn goede redenen om deze gebeurtenis aan te merken als de oercatastrofe van de 20ste eeuw. Vanwege de onvoorstelbare wreedheid (over en weer) waarmee ze gepaard is gegaan. Vanwege de dictaturen binnen en buiten Europa waarvoor ze het pad heeft geëffend. Vanwege de Stalinjaren. En vanwege de voorbeeldfunctie die de bolsjewieken hebben gehad voor dictators van een andere snit – onder wie Mussolini en Hitler.

Toch werd in progressieve kring tot in de jaren vijftig gedweept met de bolsjewieken – door de ‘nuttige idioten’ over wie Lenin al had geschamperd. Maar je hoefde als apologeet van de Russische Revolutie – en alles wat daaruit voortkwam – niet eens een communist te zijn. Vrijdenkers merkten de Russische Revolutie aan als een veelbelovend experiment met een teleurstellende afloop. Een gangbare opvatting in de jaren zeventig was dat het met dat experiment pas was misgelopen na de machtsovername van Stalin. Hem werd postuum niet zozeer zijn ideologische rechtlijnigheid verweten, maar juist het feit dat hij de communistische heilsleer had verloochend – al waren er aan de flanken van links ook mensen die niet Stalin als de boosdoener aanwezen, maar diens opvolger Nikita Chroesjtsjov: hij zou met de invoering van een ‘staatskapitalistisch’ systeem de nalatenschap van Stalin hebben verkwanseld.

Kritiek op Stalin werd zeer wel verenigbaar geacht met sympathie voor Trotski of Lenin – al stonden zij samen aan de wieg van de bolsjewistische dictatuur. Nog in 1968, na de onderdrukking van de Praagse Lente, circuleerde in westerse media de prent van Lenin die het Russische machtsvertoon in Tsjechoslowakije van boven (de hemel?) huilend gadesloeg. Alsof niet hij, maar Stalin en diens opvolgers het recht op tegenspraak hadden afgeschaft. En veertig jaar geleden werd de Duitse historicus Ernst Nolte nog verketterd met zijn these dat Lenin de wegbereider van Hitler was geweest. Daarmee zou Nolte niet alleen de ‘uniciteit van de Holocaust’ in twijfel hebben getrokken, maar ook de verdorvenheid van Hitler hebben gerelativeerd.

Als de gedachte al toelaatbaar werd geacht dat communistische dictators in hun bloeddorst niet onderdeden voor Hitler, werd ze niet uitgesproken. Zeker niet door degenen die het echec van het communisme niet wensten te erkennen. Her en der in Nederland zijn er nog communistische splintergroepen die hun gezindheid tot uitdrukking brengen met naargeestige lectuur en bustes van Lenin in de etalage van hun boekwinkeltjes. Philip Freriks voerde in zijn serie over de jaren zestig een Utrechtse activist op die zich eertijds door voorzitter Mao had laten inspireren, en die niet de indruk wekte dit nu als een pekelzonde te beschouwen. Freriks drong daar ook niet op aan. Sterker: hij stelde niet eens de vraag hoe strijders tegen het zogenoemde regentendom zich op de grootste massamoordenaar van hun tijd konden beroepen.

Met twee maten meten

Waar het gaat om de dictators van de 20ste eeuw wordt met twee maten gemeten. En hetzelfde geldt voor hun landgenoten. In het geval van nazi-Duitsland zijn die collectief als medeplichtigen aangemerkt. Zelfs de betrokkenen bij de aanslag op Hitler van 20 juli 1944 – van wie de meesten na een showproces zijn opgehangen – bleven postuum niet gevrijwaard van het verwijt dat zij Hitler aanvankelijk hadden gesteund of gedoogd. Alsof dat ook maar enige afbreuk doet aan de moed die zij later hebben getoond. De onderdanen van Stalin en Mao daarentegen, worden overwegend als slachtoffers gezien, die door een dwalend bewind in gijzeling werden gehouden.

Die opvatting klonk helder door in het prachtige liedje Leningrad waarmee Billy Joel in 1989 het einde van de Koude Oorlog bezong; zodra het IJzeren Gordijn hen niet meer van elkaar scheidde, sloten een Amerikaan en diens dochter vriendschap met een Rus, Viktor. ‘We never knew what friends we had, until we came to Leningrad.’ In deze lyriek ligt de illusie besloten dat na de eeuw der ideologieën eeuwige vrede op aarde zou heersen. Die illusie heeft slechts iets langer stand gehouden dan de hoop van 1918 dat de Eerste Wereldoorlog de laatste van alle oorlogen was geweest.