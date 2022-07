Rusland ‘creept’ niet meer, het jat land in het volle licht

Na tien dagen dichtgedraaid te zijn geweest, gaat Nord Stream 1 deze week weer open. Dat biedt enige verlichting, zei Energieminister Rob Jetten, al is de vraag ook: blijft Rusland gas leveren en in welke mate? (Breek me de bek verder niet open over sancties en misschien gewoon iets meer pijn lijden in ons veilige Europa, maar soît.) Terwijl we in Nederland vrezen voor een in acht fleecedekens gerolde winter, leeft er in Georgië al jaren een andere angst, die voor de creeping occupation van Rusland, zoals het daar in de volksmond heet.

Terug naar juli 2015: het van Georgië losgebroken Zuid-Ossetië voegt nog een stuk land toe aan zijn separatistische republiek. Via de achterdeur kan de nieuwe staat rekenen op steun van Rusland. Het hoge prikkeldraad dat de grens aangeeft, is plotseling verplaatst. Vanuit een Zuid-Ossetische militaire post wordt de nieuwe demarcatielijn strak in de gaten gehouden. Strategische reden voor het erbij stelen van dit stuk aarde: 1.605 meter land waar de Bakoe-Supsa-pijpleiding, een in totaal 833 kilometer lange oliepijpleiding, onderdoor loopt.

Voormalig president Margvelashvili reageert als volgt op deze indirecte zet van Rusland, die voor zijn kleine Georgië te gevaarlijk is om te bevechten: ‘Elke nieuwe meter scheidslijn op Georgisch soeverein grondgebied is onaanvaardbaar, het is vooral onaanvaardbaar wanneer zo’n scheidslijn in de onmiddellijke nabijheid van strategische voorzieningen loopt.’

Die zomer spreekt een Georgische man uit het dorp Bershueti met Vice-reporter Simon Ostrovsky. De man draagt een vrolijk zonnehoedje, staat aan de andere kant van het prikkeldraadhek. ‘Ik ben 82’, zegt hij ‘tachtig jaar lang was ik een burger van Georgië. Nu hebben ze me Russisch staatsburger gemaakt. Ik weet niet wie de schuldige is. Rusland beweert dat het hun territorium is. Ik zal Georgië nooit verlaten. Ze kunnen me doden, ze kunnen me ophangen als ze willen.’

Rondom Rusland bestaan al decennia strategische republieken van waaruit invloed uitgeoefend kan worden. De Krim (controle over de Zwarte Zee) is er sinds 2014 een van. Allemaal ruimte die verder creepen mogelijk maakte. In 2014 leek het uitroepen van de Volksrepubliek Loehansk misschien een beetje naar (‘gewoon wat politieke instabiliteit’, met wat slachtoffers) en misschien zagen we niet eens wat er in 2015 in Georgië gebeurde, maar nu creept Rusland niet meer. Het jat land in het volle licht, voorbij schaduwstrategie en zonder om te (kunnen) keren.

In Charkiv zat een man deze week uren naast zijn dode zoon. De jongen lag onder een rode plastic doek op straat. De man hield de hand van zijn zoon vast en las psalmen voor. De creeping arm van Rusland is er een met vingertoppen vol bloed. Harvard-historicus Timothy Snyder vatte het scherp samen in een tweet. Hij schrijft dat Rusland Oekraïne binnengevallen is en daar mensen doodt zonder reden, maar niet kan vertrekken, omdat dat zou betekenen dat het land toe moet geven dat het mensen heeft gedood zonder reden. Dus moet Rusland blijven, concludeert Snyder, om door te gaan met het doden van mensen, zonder reden.

Inmiddels zijn Zuid- en Oost-Oekraïne deels in handen van de Russen. Misschien worden die delen ooit een nieuwe serie medium functionerende (denkend aan Abchazië) volksrepublieken, en zo nieuwe creep­-gebieden voor Rusland. Wij zullen de oorlog vergeten, de boel zal daar verder glibberen. Daar krijg je het koud van, 17 graden om precies te zijn: de temperatuur van je huis in december.