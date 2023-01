Rusland, Brazilië, China, India en Zuid-Afrika denken niet over alles hetzelfde, maar delen wel een afkeer van het Westen

Binnenkort is het weer 24 februari en zullen de kranten hier vol staan met verhalen over de kwalijke gevolgen van de Russische agressie en hoe deze onze kostbare ‘multilaterale wereldorde’ op het spel zet.

Maar Zuid-Afrika gaat dan juist een marineoefening houden met China en Rusland. Buitenlandminister Naledi Pandor noemde zulke ‘oefeningen met vrienden’, tijdens een bezoek van Sergej Lavrov afgelopen week, niet meer dan natuurlijk. Zuid-Afrika behoort tot de twaalf Afrikaanse landen die zich in de VN afzijdig hielden toen Rusland werd veroordeeld. Eerst vroeg Pretoria nog om Russische terugtrekking, maar nu niet meer. Anders, zei Pandor, ‘zou ik simplistisch en infantiel overkomen, gezien de massale overdracht van wapens (aan Oekraïne, red.) sindsdien’.

Haar uitspraken vielen niet goed bij westerse politici en diplomaten. En ook niet bij Andrew Stroehlein van Human Rights Watch (HRW), die de tijd memoreerde ‘dat Afrikaanse leiders vochten tegen moorddadig imperialisme’. HRW-baas Kenneth Roth stelde bitter vast: ‘De wereld nam destijds stelling om Zuid-Afrika te helpen de apartheid te beëindigen, maar nu weigert de Zuid-Afrikaanse regering stelling te nemen tegen de oorlogsmisdaden van de Russische regering.’

De kloof is veelzeggend voor een kentering in de internationale orde die al langer gaande is – weg van een door de VS gedomineerd systeem naar een meer ‘multipolaire’ ordening, met meerdere polen dus, zoals onder meer Rusland, Brazilië, China, India en Zuid-Afrika voorstaan. Nog veel meer landen in het mondiale zuiden doen dat, maar deze vijf landen richtten in 2009 een club op die bekend staat als Brics.

De Brics-landen denken niet over alles eender. India en China slaan elkaar bij de grens regelmatig letterlijk de schedel in. Maar wat ze verbindt, is hun afkeer van een door Amerika en het Westen gedomineerde wereldorde. De Brics-landen, ook Brazilië onder Bolsonaro, veroordeelden de Russische invasie niet in de VN. Maar bijvoorbeeld ook Bolosonaro’s tegenstrever Lula zei na de invasie dat Zelenski en Poetin evenveel schuld hadden aan de oorlog.

Steven Gruzd, een Zuid-Afrikaanse denktanker, zei over Pandors uitspraken: ‘Misschien is dit Zuid-Afrika’s manier om te zeggen ‘luister, we zijn een soeverein, onafhankelijk land en we zullen ons buitenlands beleid vormgeven hoe we willen en op een manier die onze belangen behartigt, en we laten ons door niemand vertellen wat te doen’. Zelf zie ik het als een dikke middelvinger naar Oekraïne, maar het punt is dat het land zelf wel bepaalt met wie het in zee gaat. En dat is relevant.

Terwijl de VS en Europese landen zich terugtrokken uit Afrika de afgelopen twintig jaar, arriveerden de new kids on the block van de multipolaire wereldorde China, Rusland en Turkije – met infrastructuur, handel en nu Rusland met Wagner-huurlingen. Die huurlingen moorden en verkrachten er weliswaar op los en eisen hun deel van de buit op, maar ze stellen geen moeilijke vragen.

Ondertussen moest Frankrijk zijn troepen al terugtrekken uit Centraal-Afrikaanse Republiek, Mali en Burkina Faso – die met Wagner in zee gingen. Rusland doet er aan beïnvloeding via sociale media waarbij de bestaande argwaan tegen Frankrijk extreem wordt aangewakkerd, ook met fakenieuws. En Rusland teert er nog, hoewel het nu met geweld Oekraïne wil herkoloniseren, op zijn anti-koloniale imago uit de Sovjettijd. Tsja.

Le Monde constateert droogjes dat Macrons poging tot een nieuw begin in de relaties met Afrikaanse landen is mislukt. Nu trekken de West-Europese militairen weg uit de Sahel, waar ze poogden het jihadisme en de bandieten in te tomen. De anarchie wordt groter en biedt kansen aan rivalen met minder scrupules.

Afrikaanse politici die een imperialistische oorlog goedpraten of Franse militairen inruilen voor Wagner-moordenaars, het past in een wereld waarin afkeer van westerse dominantie een factor is. Maar in diezelfde wereld werken er nog krachten die westerse wortels hebben maar universeel populair zijn. Zoals het beginsel van de onschendbaarheid van grenzen. Niet voor niets veroordeelden 141 landen (van de 193) Rusland wél in de VN-stemming. Een andere kracht zijn mensenrechten – niet populair bij veel machthebbers maar wel, zo heb ik keer op keer gezien, bij gewone mensen met gewone wensen. Daar denk ik vaak aan, als ik luister naar de uitspraken van hun heersers.

