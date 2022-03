Ruim 140 miljoen niet-foute Russen waren tot vorige week gewone mensen, en zijn dat nog steeds

De Amsterdamse Hermitage. De Hermitage heeft de banden verbroken met het gelijknamige staatsmuseum in het Russische Sint-Petersburg. Beeld ANP

In Haarlem werd donderdag een tweedaags festival geschrapt rond de Russische componisten Stravinsky en Tsjaikovski. In Nijmegen kondigde de organisatie van de Vierdaagse aan dat er geen Russen mogen meelopen. In Amsterdam wil een huisbaas een Russische huurder uit een pand zetten. En de oorlog is nog maar net begonnen.

Dat er één land schuldig is aan de invasie in Oekraïne, blijkt al uit het woord ‘invasie’. Maar daarmee is niet het hele land schuldig, zeker niet alle mensen die in dat land wonen en al helemaal niet alle mensen die ooit in dat land hebben gewoond. Er is één persoon die het besluit heeft genomen Oekraïne binnen te vallen. Er zijn honderden, duizenden, misschien enkele tienduizenden personen die hem daarbij helpen of die hem hebben geholpen in de positie te komen. Ruim 140 miljoen andere Russen waren tot vorige week gewone mensen, en zijn dat nog steeds.

Dat lijkt triviaal, maar in de oplaaiende oorlogsretoriek sneuvelen simpele waarheden het eerst. De enthousiaste behoefte aan de goede kant van de geschiedenis te staan leidt tot impulsieve acties die misschien meer schade berokkenen – aan de betrokkenen zelf, aan de relaties tussen ons en hen – dan niets doen.

Natuurlijk zijn sommige maatregelen terecht en hoognodig; er zijn nu eenmaal individuen die wél verantwoordelijk zijn voor het voeden van het beest dat in Europa is ontketend. De sancties, gericht op Poetin en zijn getrouwen, op de politici en volksvertegenwoordigers die de Russische republieken hebben erkend, de militieleiders in de Donbas én enkele tientallen oligarchen die met hun geld of bedrijven hand- en spandiensten aan het regime verlenen of ervan hebben geprofiteerd, zijn bedoeld om hen te straffen en die steun te ondergraven.

Idealiter verschuift de kosten-batenanalyse van deze handlangers zo ver, dat zij zich tegen Poetin keren. Ook als dat niet gebeurt, is er tenminste een glimp van morele voldoening: deze misdaad mag niet lonen.

Ook de verantwoordelijkheid die bedrijven en instellingen nu nemen, valt te prijzen. Voor het eerst waren Shell, Ikea en Volkswagen de maatschappelijke druk voor. Hun vertrek uit Rusland bemoeilijkt het normale functioneren van de Russische samenleving, en zal dus ook door gewone Russen worden gevoeld – maar ook dat is een manier om de steun voor Poetin te laten afbrokkelen.

Dat een advocatenkantoor als Houthoff aan de Amsterdamse Zuidas deze week tot de conclusie kwam dat het niet meer kan, zo’n functie als consigliere van het Kremlin, valt in de categorie beter laat dan nooit. Kennelijk was er een verschrikking nodig om de schellen van de ogen te laten vallen. Dat betekent niet dat deze bedrijven niet mogen worden aangesproken op de jaren dat ze dachten dat dit wél kon – na MH17, de bezetting van De Krim, de bombardementen op Syrië, de mensenrechtenschendingen in Rusland zelf.

En dat het Gergiev-festival in Rotterdam niet doorgaat, is ook hoog tijd: de dirigent, die in 2016 ter meerdere eer en glorie van Rusland een concert opvoerde in het Syrische Palmyra, is een belangrijke propagandapilaar van Poetin.

Maar er zijn grenzen, en die grenzen worden nog steeds bepaald door de democratische rechtsstaat die we ambiëren te zijn. De roep om oligarchen te ‘plukken’ lijkt soms op een volksgericht: wie Rus en rijk is, moet wel fout zijn. Het bezit van een jacht is nog geen bewijs van iemands schuld.

Het is ook te simpel. Geen Stravinsky spelen is makkelijker dan onszelf ons gas ontzeggen. Echte sancties treffen ook onszelf.