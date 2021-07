RTL Boulevard had veel in te halen: de hit van Gerard Joling en Donnie, de ontmoeting van Sylvie Meis met Willem-Alexander

Was de uitzending nu wel of niet live? Dat was de grote vraag die tijdens de comeback van RTL Boulevard op sociale media rondging. De uitzendingen van het programma werden afgelopen weekend vanwege ‘ernstige dreigingen’ afgelast. Vaste kijkers meenden maandagavond te kunnen zien dat de uitzending, vanuit een geheime locatie in Hilversum, van tevoren was opgenomen.

Vivianne van den Assem (l) en Luuk Ikink (r) in RTL Boulevard. Beeld RTL

Presentatoren Vivianne van den Assem en Luuk Ikink, ze zaten er ondanks alles toch maar weer, zeiden er niets over. Behalve dat er sprake was van ‘een nieuw dieptepunt’ in de geschiedenis van het programma, nadat vorige week ook misdaadjournalist Peter R. de Vries voor de deur van hun Amsterdamse studio was neergeschoten. En, haha, de nieuwe studio had toch wel een ouderwetse uitstraling, probeerde Ikink de boel luchtig te houden.

‘Ik ben wel benieuwd Vivianne, want jij was erbij zaterdag, wat er gebeurd is’, ging Ikink verder, die ook wel snapte dat ze niet aan een terugblik konden ontkomen. Van den Assem vertelde dat tijdens de repetitie zaterdag van hun leidinggevende het verzoek kwam om de studio te ontruimen omdat er sprake zou zijn van een ‘ernstige dreiging op het pand’. ‘We schrokken, maar iedereen was zo alert, door alle gebeurtenissen eerder die week.’ De redactie verliet snel en rustig het pand. Twee dagen lang had men vervolgens nagedacht over hoe verder.

Kortom: er lag nogal wat druk op de uitzending van RTL Boulevard. Niet in de laatste plaats vanwege ophef die was ontstaan over de bedreiging van RTL Boulevard. Journalisten buitelden in de media over elkaar heen om er iets van te vinden. Misdaadjournalist Mick van Wely op Radio 1: ‘Ik had gezegd: bedankt voor het advies, maar stuur maar tien tanks en honderd militairen.’ Zijn collega John van den Heuvel op Instagram: ‘Ik beloof u, onze berichtgeving zal nooit wijken voor narco-terreur.’

Drie keer raden wie er niet in de studio van RTL Boulevard zaten maandag: regelmatige gasten Van Wely en Van den Heuvel. Terwijl zij maandag in De Telegraaf een groot verhaal brachten van de familie van een van de verdachten van de aanslag op De Vries. Typisch Boulevard-materiaal zou je zeggen. Of de materie te gevoelig lag, of dat de redactie even geen zin had in betweters, wie zal het zeggen.

Aandacht voor het proces tegen de verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum was er wel. Ook bij het sorry voor de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte werd even stilgestaan. Maar niet te lang. Want er was veel in te halen: de nieuwe hit van Gerard Joling en rapper Donnie, de ontmoeting van Sylvie Meis met Maxima en Willem-Alexander, het wassen standbeeld van André Hazes jr. en de nieuwste spel- en datingshows van RTL.

‘En morgen’, zei Luuk Ikink, ‘zijn we er weer.’