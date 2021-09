Royce de Vries had bij zijn verhaal over vader Peter R. nauwelijks een interviewer nodig

Na de eerste golf van emoties rondom de dood van Peter R. de Vries was het bij de opening van het talkshowseizoen tijd voor de vraag: wat nu? Misdaadjournalist Paul Vugts zei zondag bij Jinek dat nu het moment is wat aan narcostaat Nederland te doen: ‘Niet wachten tot er weer iemand op de grond ligt en dan met natte ogen zeggen hoe verschrikkelijk het allemaal is.’

In de zeer terugkijkwaardige uitzending vertelde John van den Heuvel dat het er steeds meer op lijkt dat onze overheid bang is voor criminelen, in plaats van andersom. Ook biechtte hij op dat hij met Peter R. gebrouilleerd was over diens besluit vertrouwenspersoon te worden van kroongetuige Nabil B. Maar: ‘Als iemand zich niet wil laten beveiligen, kun je niet van de overheid verwachten dat ze dat toch doen.’ Volgens advocaat Peter Schouten was beveiliging geen kwestie van alles of niets en deugde het hele systeem rondom kroongetuigen niet. Zijn collega Onno de Jong pleitte voor onderzoek naar corruptie in Nederland.

Royce de Vries bij Khalid & Sophie Beeld BNNVara

Ook Royce de Vries (zoon van), die dinsdagavond aanschoof bij Khalid & Sophie om ‘voor het eerst’ zijn verhaal te doen, wilde breder onderzoek. ‘Niet alleen mijn vader is vermoord, er zijn ook twee andere onschuldige mensen vermoord’, zei hij. ‘Naar mijn mening is er dan structureel iets mis.’

‘Royce, wij kennen elkaar goed, misschien goed om op te merken’, zei debuterend presentator Khalid Kasem. Het stel was namelijk partner in het advocatenkantoor De Vries & Kasem. Daarnaast werd Kasem begin dit jaar nog verdacht van het lekken van informatie naar de organisatie van Ridouan Taghi, waarvoor geen bewijs werd gevonden. Er speelde kortom erg veel, te veel, mee op de achtergrond, wat een niet af te schudden gekunstelde sfeer opleverde. Misschien was Berthie Verstappen (moeder van de vermoorde Nicky Verstappen) uitgenodigd om de suggestie van een knus een-tweetje af te zwakken – veel vragen werden haar niet gesteld.

Royce de Vries vertelde intussen trefzeker en oprecht, hij wist precies wat hij kwijt wilde – pakweg hetzelfde als een half uur eerder bij RTL Boulevard. Hij zei dat zijn vader ‘tot bepaalde hoogte’ beveiliging had geweigerd: ‘Hij wilde geen persoonsbeveiliging. Dan moet je een week van te voren je agenda delen.’ Hij vertelde over de schok van de aanslag, hun hechte band, de tatoeage die ze beiden hadden, en de afscheidsbrief die zijn vader hem en zus Kelly had geschreven, voor het geval dat.

Kasem deed daarbij weinig om zijn vriend richting onverwachte ontboezemingen of emoties te dirigeren. Voor Kasem, die nog in zijn rol kan groeien, was het een gammel, non-journalistiek debuut, voor Royce de Vries bood het gelegenheid het verhaal op zijn voorwaarden te vertellen. Want dat zou je bijna vergeten: de kijker heeft geen recht op de tranen van nabestaanden.