Rotschopvrij

Arjan Peters volgt het WK Voetbal en doet daar dagelijks verslag van. Hij kijkt alle wedstrijden en in de rust leest hij een boek. Vandaag: De wedstrijd in Jekaterinenburg zal het zonder keiharde charge moeten stellen.

Arjan Peters. Foto Ivo van der Bent

Na de wedstrijd zondag zullen de fans van ­Senegal en Japan de rommel op hun tribunes opruimen, want zo zijn ze. Stadion Jekaterinenburg wordt brandschoon opgeleverd. Misschien kan er een muziekje bij, in plaats van die vreugdeloze toeters. Het voetbal zal tegen ballet aanschurken, en dat is de dood voor de pot.

Ik wil niet stellen dat een rotschop de wedstrijd cachet geeft, maar de ­tegenstander hoort er wel een te vrezen. Uit onze letteren ken ik er twee. Het verhaal ‘Daar ga je, Deibel!’ (1975) van C. Buddingh’ gaat over een engelachtig ettertje dat helaas erg goed speelt en met zijn zuigende opmerkingen zelfs zijn teamgenoten razend kan krijgen. Op een training gebeurt het. Deibel krijgt de verdiende rotschop. ‘In het clubhuis zeiden ze later dat ze daar de botten hadden horen kraken.’ Hij zal nooit meer spelen.

Een echo van Deibel klinkt door in Wees onzichtbaar (2017) van Murat Isik, wanneer hoofdpersoon Metin gaat voetballen onder aanvoerder en Bijlmerflatgenoot Virgil. ‘Een keer, toen we 3-0 achterstonden, counterde Kwabena, een lichtvoetige Ghanese jongen die altijd op blote voeten speelde, richting ons doel en leek hij de beslissende 4-0 op zijn schoen te hebben toen hij na een harde charge van Virgil werd gelanceerd voor een fraaie zweeftocht door de Bijlmer. Er klonk een vreemd krakend geluid waar we eerst geen aandacht aan besteedden omdat we moesten lachen om Kwabena’s lange vlucht die met een meisjesachtige gil gepaard ging.’ Ook hier is de schade groot. Kwabena met zijn voorheen elastieken benen is het epos uitgeschopt.

Ondenkbaar dat zoiets gebeurt bij Japan-Senegal. Als Mané voor Senegal scoort, zal Japan dat begrijpen. In dat land zie je stelletjes in het stadion, ook meisjes alleen, of een vader met dochter op wier wangetje een piepkleine Japanse vlag is gepenseeld. Zo’n schat mag niet schrikken.

Om acht uur zijn alle sporen uitgewist. Het veld is een glanzend gazon zonder één weerspannige graspol. Buiten de chipszakjes heeft er niets gekraakt.