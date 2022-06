Roosen & Borst tonen alzheimer in al zijn wreedheid – met een vleugje mildheid

Ervaringsdeskundigen zijn ze, actrice Adelheid Roosen en voetbaljournalist Hugo Borst. Ze hadden beiden een moeder met alzheimer, zagen hoe haar geest verdampte. Ze kennen de pijn van de zieke, wier grip op de werkelijkheid elke dag verzwakt. En het machteloze verdriet van de dierbaren die misschien wat troost kunnen bieden, totdat moeder haar eigen kind niet meer herkent.

In de serie Roosen & Borst van Human – dinsdag was de eerste van vier afleveringen – zetten de twee hun opgebouwde deskundigheid in om alzheimer te tonen in al zijn wreedheid, met een vleugje mildheid. Ze zijn zelf nadrukkelijk in beeld, ze hebben recht van spreken.

Een op de vijf Nederlanders wordt vroeg of laat dement, alle reden om het monster in de bek te kijken. Afscheid van je dromen heet deel 1, waarin onder anderen Joris (52) wordt geportretteerd. Een alzheimerpatiënt bij wie niet in één oogopslag is te zien dat hem iets mankeert, maar die zelf goed beseft dat hij lijdt aan de knagende ziekte.

Bij Joris manifesteerde alzheimer zich toen hij veertiger was. Hij is gehecht aan de landrover en de motor waarmee hij vroeger avonturen beleefde. Nu mag hij, vertelt hij Roosen licht verontwaardigd, niet eens rijden, omdat zijn rijbewijs is ingenomen. Hij klampt zich vast aan het vooruitzicht te slagen voor een nieuw rijexamen. Maar zijn beste vriend, Lars, bekent dat hij hoopt dat dit niet lukt: ‘Zijn reflexen zijn prima, maar als je vraagt waar hij heen wil... geen idee.’

Hugo Borst hangt in ‘Roosen & Borst’ de foto op van mevrouw Bot en haar twee zonen. Beeld Human

Joris raakt in de gesprekken met Roosen verdwaald in een labyrint van onafgemaakte zinnen. Hij weet dat zijn in Zwitserland wonende vriendin Sandra ‘vertrokken is uit Nederland’, maar heeft geen idee waarheen. Wel zegt hij dat hij veel met haar wil zijn, ‘want ik heb niet zo veel tijd meer’. Als Sandra in Arnhem bij hem is, dekt hij de tafel: het mes verkeerd om aan de ene kant van het bord, een stapeltje vorken en lepels aan de andere. Zo’n scherpe, veelzeggende observatie.

Roosen en Borst gaan de lastigste vraag niet uit de weg: wanneer moet iemand met alzheimer de kans krijgen euthanasie te ondergaan? Wanneer wordt het lijden ondraaglijk en is iemand zover van zichzelf vervreemd dat hij – kon hij daar objectief over oordelen – zegt: genoeg? Probleem is natuurlijk dat de zieke daar zelf geen inzicht in heeft. Vriend Lars: ‘De oude Joris zou nú de stekker eruit halen. Maar misschien is hij nu toch gelukkig?’ Ook Sandra’s geloof staat euthanasie in de weg.

Het ontbreken van zekerheden wordt mooi en schrijnend geïllustreerd door de lotgevallen van de bejaarde mevrouw Bot. Ze zwierf lang over straat, maar heeft nu een ‘topleven’ in het verpleeghuis. Voor een fotoportret poseert ze met haar twee zonen. Als Borst een grote afdruk komt brengen voor aan de muur, reageert ze verrukt: ‘Kijk, mijn broers!’