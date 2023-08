Room hoge winsten van banken ook in Nederland af

Hoofdkantoor van ABN Amro aan de Zuidas in Amsterdam. Beeld Jasper Juinen / Getty Images

De Italiaanse regering van premier Giorgia Meloni gaat de winsten van de banken extra belasten. Met de opbrengst van deze extra belasting wil ze belastingverlagingen voor burgers financieren en starters op de woningmarkt ondersteunen.

Onze ‘eigen’ ABN Amro heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 395 miljoen euro meer winst gemaakt dan vorig jaar. De winstverwachtingen van andere banken zijn ook rooskleurig te noemen. Misschien kan onze demissionaire minister-president nu ook dit voorbeeld van zijn dierbare Italiaanse collega volgen?

Of lijden de aandeelhouders dan te veel, en verwacht Mark Rutte dat zij massaal in krakkemikkige bootjes de oversteek naar aandeelhoudersvriendelijke landen maken? Daar moeten we toch niet aan denken.

Frits van het Hoofd, Arnhem

Abortus

Een klein tussenzinnetje in een stuk over wetswijzigingen, cijfers en referenda, en politiek gekonkel in de VS deed me huiveren: ‘(...) moest een meisje van 10 dat het slachtoffer was geworden van verkrachting,naar een naburige staat uitwijken voor een abortus.’

Gruwelijk groot kinderleed in een soms walgelijke wereld.

Mariska Stouten, Hem

Hbo-onderzoek

Peter Bakens reageert op Anka Mulder door te beweren dat hbo-studenten meer kennis moeten nemen van de wetenschap, maar zelf geen onderzoek moeten doen.

Er is weliswaar een kloof tussen hogescholen en universiteiten, maar dat ligt vooral aan de arrogantie van sommige omhooggevallen academici. Voor elke docent en student in het hbo én het wo geldt echter: zonder onderzoek is er geen kennis en zonder kennis is er geen onderzoek. In de natuurkunde, wiskunde, scheikunde, sociologie, psychologie et cetera is theorie zonder toepassing en toepassing zonder theorie een garantie voor een totale mislukking.

François Dumoulin, Hengelo (Ov.)

Grensoverschrijdend

Harriet Duurvoort ziet Matthijs van Nieuwkerk graag terugkomen op de buis, ‘want hij was zo’n voortreffelijke presentator’. Zou Duurvoort dezelfde mening ook toegedaan zijn als het een slechte presentator zou betreffen?

Van Nieuwkerk en oud-VVD-minister Wiersma worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Over Van Nieuwkerk schrijft zij dat hij ‘geen strafbaar feit heeft gepleegd of iets dergelijks’. Volgens mij is dat niet het issue. Het overschrijden van iemands persoonlijke grens, mede geholpen door hun machtspositie, is zeer laakbaar en moreel verwerpelijk.

Dat staat los van hun bekwaamheid; ze zijn geen slachtoffers maar daders. Wiersma is reeds opgestapt en van mij hoeft Van Nieuwkerk (hoewel er nog een onderzoek loopt) niet terug te komen. Al was het alleen maar om een voorbeeld te stellen.

Gerrit Jan Fransen, Hoogland

Tradwives

Nog nooit heb ik mezelf feministe genoemd, maar van jongs af aan wist ik al: voor je eigen inkomen zorgen geeft vrijheid. Vrijheid om je eigen keuzes te maken en niet afhankelijk zijn van wie dan ook. De blijkbaar nieuwe stroming van tradwives/thuisvrouwen begrijp ik dan ook totaal niet. Ze leven in een droomwereld. Prima, zolang de droom niet uit elkaar spat. Want dan moeten ze aankloppen bij de maatschappij die ze zo verafschuwen en hun hand ophouden.

En wie betaalt dat? Onder anderen de vrouwen die wél werken, een gestaag groeiende groep. Gelukkig.

Ineke Wennink, Bélaye (Frankrijk)

Harde schijf

Floor van Doppen maakt zich zorgen over datahamsteren. Maak wat meer mentale foto’s in plaats van digitale foto’s. Past heel goed in het geheugen en wat niet belangrijk is, wordt vanzelf gewist. Ik werk zelf met een losse harde schijf en een backup ervan. De foto’s van mijn telefoon zet ik maandelijks over op deze harde schijf, waarbij ik kritisch kijk welke het bewaren waard zijn. En ooit hoop ik net zoals mijn moeder mooie (fysieke) fotoalbums ervan te maken, want die zijn toch het leukste om in te kijken. En natuurlijk houd ik de leeftijd van mijn eigen harde schijf in de gaten.

Pauline de Koning, Leiderdorp

Jongeren

Zowel Barbara Baarsma als Marcia Luyten heeft het eerder bepleit: verlaag de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar.

Nu in Den Haag vele gevestigde namen de aftocht blazen, lijkt de tijd rijp voor deze fundamentele herschikking van de stembusgang.

Nico Floris (65), Zwolle

Koranverbranding

De Duitse dichter Heinrich Heine (1797-1856) schreef lang geleden: ‘Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.’

Peter Kemper, Almere