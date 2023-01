Rond dure zorg is nog een taboe te slechten

Leden van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) demonstreren tegen het strafrechtelijke verbod op hulp bij zelfdoding. Beeld Arie Kievit

Als reumapatiënt met nog andere aandoeningen krijg ik al jaren hele dure medicijnen. Het interview met huisarts Bart Meijman (Opinie, 31/12) heeft mij opnieuw doen beseffen dat ik de samenleving veel geld kost. Toch wil ik me niet schuldig voelen.

Ik zou mij echter nog minder bezwaard voelen als ik te zijner tijd zelf het moment kan bepalen dat ik niet meer verder wil en dat ik bij mijn vrijwillig gekozen levenseinde kan worden geholpen. Nu moet ik doorleven en dure medicijnen blijven gebruiken.

Als er taboes moeten worden doorbroken, begin dan eens met hulp aan mensen die niet meer willen leven en tegen wil en dank dure, zinloze behandelingen krijgen. Besteedt het geld dat zo wordt bespaard, aan jonge mensen die zorg nodig hebben omdat zij nog een heel leven voor zich hebben.

Zoë Dirks, Helmond

Vuurwerk

Een gave, gezellige jaarwisseling vieren buiten met een drankje en professioneel vuurwerk: prima. Maar als een miljoen mensen muiten, dan wordt het tijd voor wetgeving.

Voor vuurwerk geldt maar één oplossing: breng het onder in de vuurwapenwet. Dus: consumentenvuurwerk mag niet worden geproduceerd, geïmporteerd, verkocht en afgestoken. Wie zich er niet aan houdt, is in overtreding en pleegt in ernstige gevallen een misdrijf met het risico op een gevangenisstraf, onteigening van een voertuig of winkel. Voor professioneel vuurwerk dient de regelgeving wat aangescherpt. Doorverkoop aan particulieren is illegale wapenhandel. Tweede Kamer, maak een initiatiefwet, want dit liberale kabinet doet er veel te lang over de vuurwerkhandel aan banden te leggen.

Maria van Gulik, Buren

Vuurwerk (2)

Waarom worden vuurwerkproducenten en vuurwerkhandelaren niet aansprakelijk gesteld voor de hoge maatschappelijke kosten die met vuurwerk te maken hebben? Kosten voor de inzet van politie en brandweer, ziekenhuiskosten: ze komen allemaal voor rekening van de staat en de verzekeraars. En dus voor belastingbetalers en zorgpremie betalende burgers die voor een vuurwerkverbod zijn.

Overheden, zorgverzekeraars en schadeverzekeraars kom in actie. Haal het geld daar waar het gehaald moet worden. Als dat lukt, dan stopt de vuurwerkbranche er snel genoeg mee.

Maaike Bakker, Theo Claas, Diever

Claudia de Breij

Na de lovende recensie in de krant over de eindejaarsconference van Claudia de Breij ben ik toch wat verbaasd dat er geen kritische woorden kwamen over haar vergelijking van Oekraïne met de aardbevingen in Groningen. Terwijl wij in Groningen vredig in huis en schouwburg naar haar show keken, zaten de mensen in de Oekraïne in de schuilkelders voor de zoveelste bombardementen die al maanden duren. Om maar niet te spreken van alle slachtoffers en de miljoenen mensen die van huis en haard zijn verdreven. Bij de aardbevingen in Groningen zijn geen slachtoffers gevallen of onder het puin gevonden. Het lijkt mij goed om hier eens bij stil te staan.

Theo Bodewes, Groningen

Eindig

Een in ons ingebakken verlangen is dat naar onsterfelijkheid. En zolang wij relatief gezonder ouder worden, en minder met ziekte worden geconfronteerd, gaan of blijven wij geloven ook dat we echt onsterfelijk zijn. Het eigentijdse memento mori van Onno Schweers is daarom zo waardevol, omdat het benadrukt dat elk leven eindig is en dat het weinig zinvol is om ons daar fundamenteel tegen te verzetten. Natuurlijk, bepaalde ongemakken mogen medisch natuurlijk best worden verlicht of verholpen, maar de realiteit van het leven gebiedt ons in de levensspiegel te kijken die leert dat ook wij eindig zijn. De opdracht van elke mens is dan ook om met die realiteit geestelijk vrede te proberen te sluiten.

F.M. Boon, Delft

Teun van de Keuken

In columns mag de journalist persoonlijk worden. Kritische bespiegelingen over iets of iemand, vaak leuk, niks mis mee. Maar als je de ruimte in de krant gaat gebruiken om even uit te leggen waarom je stopt bij de Keuringsdienst van Waarde en vervolgens je eigen podcastonderneming promoot, vlieg je wat mij betreft uit de bocht. In beginsel interesseert het mij weinig dat Teun weinig avontuurlijk is en daarom twintig jaar bij hetzelfde programma is blijven hangen. Ik hoef ook niet te weten dat aan dat halve uurtje leuke en vaak informatieve tv een hele dag rondsollen met ‘de fabrieksmensen’ vooraf is gegaan. Daarmee zeg je dat je net zo lang doorgaat tot je het antwoord krijgt dat je vooraf al had geformuleerd. Hij ontkracht daarmee dat programma. Kortom, deze column was wat mij betreft misplaatst.

Yvelotte Hennings, Apeldoorn