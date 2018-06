Ronald Koemans dochter trouwt vermoedelijk op het Portugese strand - maar waar blijven die verdomde slippers?

In de afdeling klein leed is het bericht dat Ronald Koeman maandag plaatste op Twitter van een ontwapenende schoonheid. Het is opgesteld in twee talen, Engels en Spaans, opdat het niemand van zijn ruim 1,1 miljoen volgers kan ontgaan.

In het Nederlands luidt de vertaling: ‘Drie maanden geleden hebben wij 60 paar slippers van @HavaianasEurope besteld voor de bruiloft van mijn dochter. De bestelling is betaald, maar tot nu hebben we niets ontvangen. Volgens Havaianas is het pakket verloren gegaan en ze verschaffen geen verdere informatie. Erg teleurstellend en een gebrek aan service.’

Dat is pas een kort en krachtige samenvatting van intrinsieke boosheid. In gedachten zie je Koeman driftig tikken op de bank, ingefluisterd door Bartina. Of heeft zijn zaakwaarnemer het typewerk gedaan? De dochter van de bondscoach gaat trouwen. Vermoedelijk op het strand in Portugal, waar de familie een huis heeft. Iedere genodigde krijgt blijkbaar een paar originele teenslippers uit Brazilië om het zand heerlijk langs de voeten te voelen glijden. Iedereen dezelfde slippers, mogen we aannemen. Wit, vermoedelijk. De tijd begint te dringen. Waar blijven die verdomde slippers?

3 months ago we have ordered 60 pairs of @HavaianasEurope for the wedding of my daughter. The order has been fully paid, but until now not received. According to @havaianas the package is lost and they don't provide any further information. Very disappointing & a lack of service! Ronald Koeman

Ik had al een paar keer gekeken op de tijdlijn van Koeman, die zijn assistenten Lodeweges en Van Wonderen naar Rusland stuurde om wedstrijden van toekomstige tegenstanders te bekijken. Peru speelt in september een oefenwedstrijd in Nederland en in de Nations League zijn de favorieten Duitsland en Frankrijk opponenten. Ik wilde weleens zien of hij iets vond van het WK dat Nederland zo jammerlijk miste, niet door zijn toedoen trouwens. Een bericht om Messi te steunen, iets over de videoarbiter die zijn stempel drukt op het toernooi, of over aanvallend en verdedigend voetbal. Of het nog kan, massaal ten aanval trekken.

Iets over Zweden en IJsland, die hun doel dichtspijkeren, zonder zich ook maar één moment druk te maken om de amusementswaarde van het voetbal. En of België niet te veel riskeert met drie verdedigers. Wat vindt de bondscoach van Engeland, van Spanje, of van het verrassende Rusland?

Niets van dat alles. Ronald Koeman twittert het hele WK tot nog toe twee keer, twee keer op maandag 25 juni. Eerst meldt hij trots dat het precies 30 jaar geleden is dat Oranje de Europese titel won. Op de foto draagt Ronald Koeman de beker. ‘Onvergetelijk moment.’ En dan, vlak daarna, alsof de blijdschap in de benen is gezakt, uit hij zijn woede over de verdwenen slippers. Wat het precies zegt over Koeman, weet ik niet, maar het zegt sowieso dat hij een gewone jongen is gebleven, een echte Nederlander die boos is dat een betaalde dienst niet is geleverd. Dat hij een redelijk particuliere boosheid belangrijker vindt om te delen dan welk moment op het WK ook.

Misschien is dat een beetje teleurstellend. Misschien is het ook extreem grappig. Ik ben daar nog niet helemaal uit. Verder heeft hij natuurlijk gelijk: een bruiloft op het strand zonder slippers, dat kan gewoon niet. En het helpt wel, zo’n tweet. Havaianas meldt dat het naarstig op zoek is naar een oplossing in slippergate.