Ron DeSantis, gouverneur van Florida, is de grote uitdager van Trump – en hij lijkt eng veel op hem

Ron DeSantis praat net als Donald Trump door zijn neus, laat op dezelfde momenten pauzes vallen en ook hij zet zijn woorden kracht bij door zijn rechterwijsvinger op zijn rechterduim te drukken en die in de lucht te zwaaien. Beeld Getty Images

Bijna eng, hoe goed Ron DeSantis de maniertjes van Donald Trump weet na te doen. DeSantis, gouverneur van Florida, wordt door de Amerikaanse media beschouwd als geduchte Republikeinse tegenstander van de oud-president. De presidentsverkiezingen vinden pas in 2024 plaats, maar wie mee wil doen moet nu al een mediastrategie uitrollen – al is het om te testen wat wel werkt en wat niet. Die strategie van DeSantis is wel héél doorzichtig: neem Trump, ‘control c’ en dan ‘control v’.

Hij intoneert hetzelfde, praat door zijn neus. Hij laat op dezelfde momenten pauzes vallen. Ook hij heeft dat belerende vingertje. Net als Trump zet DeSantis zijn woorden kracht bij door zijn rechterwijsvinger op zijn rechterduim te drukken en die in de lucht te zwaaien. Die stem en handgebaren had DeSantis nog niet toen hij in 2018 als kersverse gouverneur zijn overwinningstoespraak hield.

Schending auteursrechten

In de media wordt de ene na de andere compilatie gemaakt van de twee mannen onder elkaar. DeSantis heeft zijn imitatie tot kunst verheven.

Wat vindt Trump eigenlijk van deze na-aperij? De oud-president heeft zich er, onkarakteristiek, nog niet publiekelijk over uitgesproken. Volgens magazine Rolling Stone hebben intimi in de wandelgangen wel geklaag opgevangen. De oud-president zou tijdens een diner hebben gezegd dat hij DeSantis zou moeten aanklagen wegens ‘schending van zijn auteursrechten.’

Trump en DeSantis zijn uit hetzelfde hout gesneden. In 2018 hielp Trump, toen president, de rechts-conservatieve gouverneur in het zadel. Politiek gezien staan de twee dichtbij elkaar. Ze haten alles wat ‘woke’ is en schoppen veel tegen de gevestigde orde aan. Omdat DeSantis vroeg in de pandemie allerlei maatregelen ophief, met doden tot gevolg, kreeg hij de bijnaam: ‘DeathSantis’.

De vraag is: wie is de populairste Trump, Donald of DeSantis?

De nieuwskanalen zijn zeker deze zomer vooral dol op DeSantis. Hij mag nog wel op Twitter en Facebook komen. Net als Trump zendt DeSantis liever dan dat hij luistert. Mensen die hem kennen, zeggen dat hij niet geïnteresseerd is in anderen en een hekel heeft aan smalltalk. DeSantis wordt gevolgd door 2,7 miljoen mensen, maar volgt zelf maar één twitteraar: zijn vrouw Casey DeSantis.

De nieuwe Golden Boy

Bovendien was Trump voor de FBI-inval in Mar-a-Lago een tijdje persona non grata in het Murdoch-imperium. Tijdens de hoorzittingen over de Capitoolbestorming van 6 januari 2021 negeerden ook sommige rechtse media de oud-president een tijdje. Fox News heeft hem honderd dagen lang niet geïnterviewd. DeSantis vulde dat gat op en werd de nieuwe golden boy van conservatief-rechts Amerika.

De gouverneur uit Florida wordt door critici nog gevaarlijker geacht dan Trump. De oud-president is vaak beschreven als dom en lui. DeSantis, die hoge cijfers haalde op de universiteiten van Yale en Harvard, wordt gezien als een gewiekste politicus die óók nog eens hard werkt. ‘Een Trump met hersenen’, wordt er over hem gezegd. Bovendien heeft hij zijn jonge leeftijd mee. Als Trump in november 2024 opnieuw president zou worden, is hij 78 jaar. DeSantis is dan 46 jaar.

Nog voordat bekend is of DeSantis daadwerkelijk een gooi gaat doen naar het presidentschap, blijkt zijn mediastrategie een succes. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou 46 procent van de Republikeinen op DeSantis stemmen, en 37 procent op Trump, aldus een recente peiling van YouGov.

De man die Trump imiteert is populairder dan Trump zelf. De vraag is of hij over een paar jaar nog steeds zo geliefd is op de Amerikaanse zenders.

Maral Noshad Sharifi is correspondent in New York.