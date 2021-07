Romanschrijvers hopen dat fictie de werkelijkheid kan beïnvloeden

Als romanschrijver kun je maar beter liegen over je beroep. Tenminste, als je het een beetje gezellig wilt houden. ‘O, schrijf jij romans? Nou, dan heb ik een verhaal voor je...’ Zo krijg ik bakken aan geurende en kleurende ellende over me heen gestort. Lijdzaam glimlachend hoor ik toe. Het punt is: de werkelijkheid is veel te ongeloofwaardig voor fictie. De meeste gebeurtenissen zouden in boekvorm door geen hond worden geloofd.

Natuurlijk vormt het leven zelf wel de grootste inspiratiebron voor fictie. En kan fictie de werkelijkheid beïnvloeden. Althans, dat hopen romanschrijvers. In 1895 bracht Thomas Hardy de roman Jude the Obscure uit (De onbeduidende Jude, vertaling Arie Storm). Weergaloos geschreven, maar door lezers en critici compleet neergesabeld. Los van de in hun ogen choquerende kritiek op de heersende instituten, konden ze de wreedheid van het verzonnen verhaal niet aan. Mensen begrepen domweg niet waartoe zoveel huiveringwekkende narigheid diende.

Kort samengevat: hoofdpersonen Jude Fawley en Sue Bridehead, neef en nicht, allebei getrouwd, geven na jaren van diep verlangen toe aan hun liefde voor elkaar. Ze laten huis en haard achter om samen te kunnen zijn. Jude heeft al een zoontje, Juey, en samen krijgen ze twee dochters. Met z’n vijven trekken ze van dorp naar dorp, maar in het Engeland van die tijd wordt hun ongehuwde status als doodzonde beschouwd en zijn ze nergens welkom. Op een avond vinden ze een huisje waar ze mogen overnachten. Jude is zo eerlijk de huisbaas te vertellen van hun ongehuwde staat, waarop de vrouw des huizes meldt dat ze de volgende dag moeten vertrekken. Als de kinderen in het kamertje naast hen slapen, praten Jude en Sue over hun erbarmelijke situatie. Juey is nog wakker en hoort het gesprek tussen zijn ouders. Hij komt uit bed, en vraagt of het door hem komt dat ze de volgende dag alweer weg moeten. Jude en Sue stellen hem gerust, nee, natuurlijk niet, het komt doordat het hier te klein voor ons is, we met te veel zijn. ‘Because we are too many.’ De volgende dag laten ze de kinderen een paar uur alleen om werk te zoeken. Als ze terugkomen hangt Juey met een touw om zijn nek aan het plafond te bungelen en liggen zijn twee zusjes dood in bed. Aan de muur hangt een briefje, in kinderhandschrift. ‘Because we are to meny.’ Omdat we met te veel zijn.

Met dit dieptragische verhaal bekritiseerde Thomas Hardy de Victoriaanse moraal en wierp hij de vraag op waartoe het dient elkaar de vrijheid van leven te ontnemen. Leven en laten leven, schreeuwde hij ermee uit. Mede vanwege alle negatieve reacties schreef Hardy in de dertig jaar die hem restten geen letter proza meer. Hij moest eens weten hoe hard we zijn hartekreet van meer dan honderd jaar geleden nu nog nodig hebben.